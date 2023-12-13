В Петербурге открылась клиника для бездомных и беженцев. Мы поговорили с ее основателем

— Все это было пять лет назад, когда ты еще работал анестезиологом? Это же очень сложная и энергозатратная работа, у тебя оставались силы еще и на волонтерство?



— Во-первых, я был на пять лет моложе, и у меня было больше сил. Во-вторых, я работал сутки, а потом у меня было несколько выходных, так что времени хватало. Это продолжалось довольно долго, и я пытался понять, кто же я на самом деле? В реанимации тосковал по уличной работе, благодарным пациентам, интересным случаям. Потом возвращался на улицу и вспоминал, как хорошо в больнице, где есть все нужные материалы и оборудование, а тут у меня одни бинты.