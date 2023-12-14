Аборты, «неудобные вопросы» и мобилизация: главное из пресс-конференции Путина

«Я не знаю эту ситуацию до деталей. Что на нее охотиться, она что, оппозиционный деятель какой‑то? Суров закон, но закон. Но ведь и во многих странах за экономические преступления люди получают запредельные сроки по 100 лет. То, что сделала эта женщина, — плохо. Но надо ли 14 лет? Это законодатель должен подумать».