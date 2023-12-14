Аборты, «неудобные вопросы» и мобилизация: главное из пресс-конференции Путина

В Гостином Дворе в Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина «Итоги года», которая в этом году объединена с прямой линией. Мероприятие состоялось впервые с 2021 года, в 2022-м оно было отменено без объяснения причин.
Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 4 минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Вот самое главное.
Об экономике
С 1 января МРОТ будет повышен на 18%. Реальные зарплаты вырастут примерно на 8% за вычетом инфляции, реальные доходы населения — на 5%. Госдолг сократился с 46 до 32 млрд долларов. Рост ВВП к концу года ожидается в 3,5%, президент назвал это хорошим показателем.
О спецоперации
«Мир наступит тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Мы говорили о денацификации Украины, ее демилитаризации, о ее нейтральном статусе».
О второй волне мобилизации
Путин сказал, что сейчас необходимости во второй волне мобилизации нет, потому что достаточно людей подписывают контракты.
«У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали 300 тысяч человек. Отлично воюют ребята. 14 Героев России, я уж не говорю про другие ордена и медали. На вчерашний вечер, как мне доложили, набрано 486 тысяч (на контрактной основе). Поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно. <…> Зачем нам мобилизация?»
О перспективах нормализации отношений с Евросоюзом
Путин заявил, что Россия не портила отношений с Евросоюзом. Это с нами портили отношения, подчеркнул президент.
О начале конфликта на территории Украины
Президент заявил, что конфликт начался с переворота в 2014 году. До этого Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, сказал Путин.
«В основе своей русские и украинцы — это единый народ. То, что происходит сейчас, похоже на гражданскую войну. Юго-восток Украины всегда был пророссийским. Это исторически российские территории. Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом».
О будущем новых регионов России
В новые российские регионы будет вкладываться триллион рублей ежегодно, заявил Путин. Эти средства будут направлены на вхождение субъектов в экономическую и социальную жизнь России. В 2023-м эти регионы заплатили в бюджет страны 170 млрд рублей.
О конфликте Израиля и Палестины
«Первое — нужно сохранить людей в Газе. Второе — оказывать массированную гуманитарную поддержку людям», — сказал президент. Он также подчеркнул, что ситуации в зоне спецоперации и в секторе Газа совершенно разные: «Ничего подобного на территории Украины нет».
О статусе ЧВК в России
Юридически частных военных компаний (ЧВК) в России нет, заявил Путин. По его словам, контракты с бойцами ЧВК не заключались, а выплаты шли наличными через командиров частных компаний.
Президент добавил, что права тех, кто воевал в ЧВК, должны быть восстановлены: «Они имеют право на все социальные льготы, на любые формы [помощи] со стороны государства, которыми пользуются остальные участники боевых действий».
О деле Александры Баязитовой
«Я не знаю эту ситуацию до деталей. Что на нее охотиться, она что, оппозиционный деятель какой‑то? Суров закон, но закон. Но ведь и во многих странах за экономические преступления люди получают запредельные сроки по 100 лет. То, что сделала эта женщина, — плохо. Но надо ли 14 лет? Это законодатель должен подумать».
27 ноября авторку телеграм-канала «Адские бабки» приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о вымогательстве. Прокуратура запрашивала ей 14 лет.
О задержанных в России американцах
Президент выразил надежду, что решение вопроса обмена морского пехотинца Пола Уилана (приговорен к 16 годам по делу о шпионаже) и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича (находится в СИЗО по обвинению в шпионаже) будет найдено. Он заявил, что договоренности между Россией и США должны быть взаимоприемлемыми: «Диалог идет. Надеюсь, мы найдем решение».
О росте цен на яйца
«Я разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он сказал, все в порядке. На что я ему ответил: „А вот у граждан наших есть проблемы“».
О сотрудничестве России и Китая
В этом году товарооборот между странами достигнет 200 млрд долларов, а рост составит 30% по сравнению с прошлым годом. Сотрудничество развивается в разных областях, включая инфраструктуру, высокотехнологичные области, заявил президент.
О национализме
«96% населения нашей страны считают огромным конкурентным преимуществом ее многоконфессиональность и многонациональность. Что касается национализма — антисемитизма, исламофобии, русофобии, — они действительно имеют тенденцию роста. Это связано с тем, что люди сталкиваются с какой‑то несправедливостью. Посмотрите на пример Газы».
Об авиации
По мнению Путина, российские компании закупали слишком много самолетов иностранного производства, аргументируя это экономичностью двигателя. Из‑за этого парк перегружен воздушными судами иностранного производства. Президент объявил, что к 2030 году планируется произвести свыше 1000 самолетов собственного производства.
О двойниках и искусственном интеллекте
Путин, сгенерированный ИИ, спросил у президента, правда ли, что у него много двойников. Глава государства ответил, что на видео — его первый двойник.
Комментируя вопрос об ИИ, Путин сказал, что, если предотвратить его развитие невозможно, значит, нужно возглавить, но чем закончится развитие этой сферы, никто не знает: «Можно также говорить о возможных ограничениях и самоограничениях, о договоренностях между лидерами этого направления, когда <…> отрасль станет представлять угрозу».
О новом учебнике истории
Учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи‑то интересы, заявил Путин. Он подчеркнул, что раньше школьники учились по 65 различным учебникам, а еще в них не хватало информации о Сталинградской битве.
«Конечно, нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть донесена до всех, кто читает этот учебник. Сегодня ученик, завтра гражданин, как известно».
Об абортах
Путин заявил, что запрета на проведение абортов в стране нет, поэтому ни о какой вакханалии в данном вопросе речи нет.
«В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, учитывать и интересы демографии, и права женщин», — добавил он. По словам президента, решить проблему абортов может «обращение к традиционным ценностям», улучшение материального благосостояния и поддержка семей с детьми.
О блогосфере
По словам Путина, блогосфера в России максимально демократизирована, и если государство мешает в чем‑то, то власти готовы это поправить. При этом он подчеркнул, что люди, которые работают в этой сфере, должны делать контент, исходя из корпоративной этики (морали, нравственности, безопасности детей).
В конце пресс-конференции журналисты устроили президенту блиц
— Кем мечтали быть в детстве?
— Я хотел быть разведчиком и, как вы знаете, им стал.
— Селедка под шубой или оливье?
— Смотря что закусывать!
— Самый запоминающийся подарок от Деда Мороза?
— Самый большой подарок — это дети. И дети наших детей!
— Какой совет вы дали бы молодежи?
— Береги честь смолоду. В самом широком смысле этого слова: надо заранее думать сегодня о том, что будет завтра. Надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи. Такие, которые, может быть, кажутся недостижимыми.
— Что читаете?
— Вот сейчас еще перечитаю Уголовный кодекс. Ну у меня мало времени на чтение. На тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный молодой человек был.
Неудобные вопросы
Во время пресс-конференции на большом экране появлялись неудобные вопросы, которые президенту присылали россияне. Среди них — вопросы, когда в России настанет сменяемость власти, и просьбы не баллотироваться на новый срок. Еще россияне интересовались, где Чубайс, когда вернется тикток и почему Аллу Пугачеву пустили в страну.
Еще в 2017 году Русская служба Би-би-си писала, что неудобные вопросы на экране — это заранее подготовленный ход. Издание подчеркивало, что они заранее согласовывались с пресс-службой Кремля и организаторами телепрограммы.