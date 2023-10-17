Актриса озвучки обнаружила свой голос в рекламе порно. Теперь она пытается изменить закон

Отечественный Союз дикторов заговорил об этой проблеме еще в 2019 году после того, как на малой сцене Театра на Таганке посетители услышали синтезированный голос Владимира Высоцкого. «Тогда не все дикторы верили, что технология так уверенно ворвется на рынок. В то время тестирование синтеза только началось. Первая переписка с министерствами показала, что никто не мог понять, о чем мы говорим, депутаты разобрались только на личных встречах с нами. Они направили запрос, но его переадресовали в министерства, где все еще не было понимания, что с этим делать. Союз дикторов выходил и на создателей синтеза. Даже они понимали, что юридически все в подвешенном состоянии. Искали решения в других странах, но и там только начинали задумываться, как это регулировать», — рассказали в организации.