Актриса озвучки обнаружила свой голос в рекламе порно. Теперь она пытается изменить закон

Голос диктора против слова корпорации
В 2019 году актриса дубляжа Алена Андронова, чьим голосом, по данным «Кинопоиска», говорят более сотни героев фильмов и сериалов, начала сотрудничать с банком «Тинькофф». Из договора не было однозначно понятно, как именно может использоваться ее голос, но диктора это не смутило, документ ей показался стандартным. Представители «Тинькофф», утверждает актриса, заверили ее, что материал нужен для внутренних задач: кол-центра и дообучения голосового помощника Олега. «В договоре нет ни слова „синтез“, ни упоминания нейросетей, ни каких‑либо подробностей об использовании записей. В то время это был обычный типовой договор, мы подписываем такие несколько раз в месяц. Согласование всегда было на совести студий и посредников», — рассказывает Андронова.
Спустя три года актриса начала получать от друзей вопросы об озвучке порнорекламы. Поиск в интернете дал неожиданный результат: ее голос оказался открыто доступен для любого синтеза на сайте банка и продавался на многих сторонних площадках. Установить связь с «Тинькофф» оказалось непросто, но чуть менее чем через год ей удалось добиться ответа: банк предложил выплатить ей компенсацию в размере оплаты около двух месяцев ее работы при условии полного отказа от всех претензий. Этот вариант Андронову не устроил, поэтому 30 августа 2023 года она подала иск о защите чести и достоинства к бывшему работодателю с требованиями удалить ее голос из открытого доступа и компенсировать моральный вред суммой почти 6 млн рублей. На сегодняшний день дата судебного заседания не назначена.
В банке утверждают, что актриса была предупреждена о синтезе речи, а ее версия произошедшего не соответствует действительности. «Алена Андронова выполнила работы по озвучиванию текстов и передала исключительные права на них банку в полном объеме, в том числе права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений. При этом договор с Аленой прямо предусматривал ее согласие на использование и переработку записей третьими лицами. Таким образом, банк вправе использовать записи голоса Алены любыми способами, в том числе для обучения нейросетей», — прокомментировала дело пресс-служба «Тинькофф». В договоре действительно было прописано, что актриса разрешает «использование исполнения диктора, в том числе любыми третьими лицами без указания имени или псевдонима» и «внесение в исполнение диктора изменений, сокращений, дополнений и осуществление любых иных переработок». Это подтверждает и сама Алена.
После публикации многочисленных новостей об этой ситуации банк убрал голос Андроновой из открытого доступа. До этого момента, рассказывает актриса, ее голосом продолжали синтезировать сомнительное: эротические чаты, призывы подписаться и донатить на трансляциях, коммерческую рекламу. Одна из студий, с которой актриса успешно работала на протяжении многих лет, оплатила доступ к системе синтеза «Тинькофф» и стала озвучивать картины таким образом. Так, например, был сделан документальный фильм «Космос: Новые горизонты».
В своем комментарии банк также сообщил, что в 2022 году пользователи сервиса Tinkoff VoiceKit, для которого и писался голос Андроновой, попытались недобросовестно использовать его. «Выявив подобные случаи, „Тинькофф“ сразу заблокировал этих пользователей», — заверили в организации. Андронова добавляет, что банк «выявил подобные случаи» только после того, как диктор сама указала на них — она направила претензию еще в прошлом году, а ответ получила 7 апреля 2023 года.
Синтез — это переработка исполнения?
Обосновывая свое решение пойти против банка, Андронова ссылается на пункт 4 статьи 1315 Гражданского кодекса РФ, в котором говорится о «праве исполнителя на неприкосновенность исполнения» и «праве на защиту исполнения от всяческого искажения, то есть внесения изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения». Кроме того, актриса ссылается на принцип добросовестности, прописанный в Гражданском кодексе, и считает поведение банка в этой ситуации недобросовестнымВ соответствии с постановлением Верховного суда, «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации». .
Сейчас понятие «синтез голоса» законодательно не закреплено. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин в Волгоградском институте управления Тамара Богданова, защищающая актрису, уверена, что его нельзя признавать переработкой исполнения. «Если на него и могут распространяться нормы об интеллектуальных правах, то этот вопрос должен быть детально проработан в законе и договорах. Вообще считаю, что договоры на синтез должны отличаться от обычных договоров отчуждения», — рассуждает Богданова.
Дикторы, десятилетиями письменно разрешающие переработку своих голосов третьими лицами, утверждают, что этот пункт по умолчанию воспринимается как формальность, необходимая для законной работы звукорежиссеров. Это дает им возможность чистить записи от шумов и резонансов и накладывать эффекты. Об этом говорит не только Андронова, но и, например, актриса дубляжа Ольга Зубкова, у которой в портфолио более 600 озвученных кино- и телепроектов.
Частный случай, превращающийся в прецедент
«Сейчас мы занимаемся вопросом проработки законопроекта, который будет регламентировать правовые ситуации, возникающие в связи с синтезом или генерацией голоса существующего человека при помощи технологий искусственного интеллекта. Необходимые изменения в Гражданский кодекс будут устанавливать понятие „синтез голоса“, регулировать вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за не согласованную с человеком генерацию аудиодорожки», — рассказал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
Заявлению сенатора предшествовала встреча в Совете Федерации 10 октября 2023 года, на которой Андронова рассказала о своем деле. Ее защитница Татьяна Богданова заявила собравшимся, что голос — это нематериальное благо, он относится к биометрическим данным, а значит, должен быть законодательно защищен. В частности, Богданова предложила дополнить статью Гражданского кодекса 151.2 «Охрана изображения гражданина», добавив в нее понятие голоса. Она уверена, что история Андроновой может стать прецедентом, который изменит законы. Богданова рассказала, что это не первый подобный инцидент: «Случаи кражи голосов и незаконных синтезов уже были, но дикторы весьма консервативны и боятся об этом говорить. Алена оказалась такой Сарой Коннор (персонаж „Терминатора“ — Прим. ред.), которая решила пойти против этой системы и озвучить свою проблему».
Соглашается с истицей и юрист по интеллектуальной собственности и директор по проектам DNK Music Вадим Хохлов: «Я склонен полагать, что Алена права в своих доводах и в своей претензии. И думаю, что теперь вопрос будет стоять только в том, какую стратегию и какие аргументы ее сторона будет использовать. Чем бы это ни закончилось, это будет очень важным и нужным прецедентом. Мое личное мнение такое: право на голос, манеру исполнения и тембр еще не существует. И даже если отталкиваться от принципа свободы договора, это право должно быть как‑то описано в документах изначально. В моем представлении отчуждение исключительного права на исполнение не дает возможности на натаскивание нейросеток на голосе человека. Потому что эта штуковина в перечень исключительных прав не входит».
Отечественный Союз дикторов заговорил об этой проблеме еще в 2019 году после того, как на малой сцене Театра на Таганке посетители услышали синтезированный голос Владимира Высоцкого. «Тогда не все дикторы верили, что технология так уверенно ворвется на рынок. В то время тестирование синтеза только началось. Первая переписка с министерствами показала, что никто не мог понять, о чем мы говорим, депутаты разобрались только на личных встречах с нами. Они направили запрос, но его переадресовали в министерства, где все еще не было понимания, что с этим делать. Союз дикторов выходил и на создателей синтеза. Даже они понимали, что юридически все в подвешенном состоянии. Искали решения в других странах, но и там только начинали задумываться, как это регулировать», — рассказали в организации.
Кризис профессии?
Андронова рассказала «Афише Daily», что сейчас есть два основных способа заимствования голосов — полулегальный и прямое воровство. В первом случае с актерами подписывают договор на запись исполнения с последующей переработкой, но по факту делают синтез голоса. Но кроме того, утверждает она, иногда компании просто берут для синтеза готовые голоса. Их можно найти в телеграм-ботах, а чаще других жертвами становятся актеры, озвучивавшие компьютерные игры. Сейчас технологии уже позволяют воссоздать голос на основе всего трех секунд аудио.
Ее слова подтвердил в разговоре с «Афишей Daily» учредитель Союза дикторов Александр Лапшин. Он уверен, что компании нередко пользуются правами отчуждения, переработки и передачи третьим лицам, чтобы придать синтезу легитимный вид. А пострадавшие молчат, так как стесняются, что плохо прочитали документы, или боятся испортить свою репутацию и отношения с клиентами. Он рассказал, что подобных случае очень много: «Мы занимаемся этим вопросом с 2019 года, и долгое время результата не было. Писали разным депутатам, в разные министерства, получали отписки, продолжали переписку. Нужно было накопить эти отказы, чтобы идти дальше. Система так работает: если одна инстанция еще не ответила, то вышестоящая не будет этим заниматься».
По мнению Лапшина, если кризис в профессии и наступил, то пока только эмоциональный. У специалистов есть страхи, связанные с прогрессом, но количество предложений не уменьшилось. По его словам, в первую очередь синтез занял нишу малобюджетных проектов, которые и раньше не обращались к профессиональным дикторам. «Мы пока на пороге: либо это действительно превратиться в кризис, либо ситуация разрешится в пользу здравого смысла», — считает учредитель Союза дикторов.
«Афиша Daily» обратилась к «Тинькофф банку» за комментарием, но ответа не получила.