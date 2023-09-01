Актриса обвинила «Тинькофф» в краже голоса. Его использовали для записи рекламы порно

Актриса Алена Андронова обвинила банк «Тинькофф» в краже ее голоса. По ее словам, ее аудиозаписи использовали для озвучивания рекламы порно с помощью услуги банка Voice Kit. Об этом Андронова рассказала изданию «Подъем».
Актриса утверждает, что в Тинькофф-банке ей обещали, что записи ее голоса будут использованы только во внутренних сервисах банка. В договоре о Voice Kit не упоминалось, заверяет девушка.
Андронова отметила, что надеялась «найти какой‑то компромисс» с компанией. Однако это не удалось, и тогда диктор решила предать ситуацию огласке.
«Мне очень неприятно освещать эту ситуацию, тема очень тяжелая. Вы не представляете, сколько людей мне говорят, что слышали и думали, что я сама это записала, что я взяла такой заказ, что у меня работа такая», — поделилась актриса.
Она добавила, что подала в суд иск о защите чести достоинства против банка. В самом «Тинькоффе» претензии девушки назвалии необоснованными.
«Договор с Алёной прямо предусматривал её согласие на использование и переработку записей третьими лицами. Таким образом, банк вправе использовать записи голоса Алёны любыми способами, в том числе для обучения нейросетей», — пояснили в пресс-службе.
При этом появление голоса Андроновой в рекламе порно в компании назвали слествием злоупотреблений сервисом Voice Kit со стороны клиентов. «Выявил подобные случаи, „Тинькофф“ сразу заблокировал таких пользователей», — подчеркнули в банке.
Актрисе предложили компенсацию за случившееся. От денег Андронова отказалась, посчитав сумму недостаточной.