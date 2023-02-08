Что пить и есть при простуде? Объясняем с научной точки зрения

Во время болезни не нужно принимать витамины в таблетках, в том числе витамин C — его бесполезность при простуде доказана исследованиями. Витамины лучше получать из пищи. Если голода нет, можно выбрать легкоусвояемые блюда, например смузи или супы-пюре. Если с аппетитом все в порядке, подойдут обычные овощи и фрукты. Лучшие источники витамина C — это болгарский перец, киви, клубника, малина, смородина, крыжовник, шиповник, квашеная капуста. В лимоне его вообще нет, это распространенное заблуждение, в нем содержится только лимонная кислота, а не аскорбиновая. Если вам нравится чай с лимоном, пейте его, конечно, но пытаться съесть как можно больше, чтобы быстрее поправиться, бессмысленно.