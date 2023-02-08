Что пить и есть при простуде? Объясняем с научной точки зрения

Мнение медицинских работников в этом вопросе простое и печальное: строго говоря, никакие продукты ощутимо не ускорят ваше выздоровление. Ни имбирь, ни лимон, ни чеснок — их эффективность для лечения ОРВИ не доказана исследованиями.
Что все-таки важно: питаться полноценно и здорово. Можно изучить рекомендации ВОЗ, но основы вам и так, вероятно, известны: ешьте овощи и фрукты, следите за балансом белков, жиров и углеводов, не перебарщивайте с солью, сахаром и калориями. Да, это не сократит количество дней болезни с семи до одного, но по крайней мере вы не нагрузите лишний раз и без того ослабленный организм. Специалисты говорят, что преимущества некоторых блюд могут быть больше связаны с эмоциональным, чем физическим действием — например, чашка чая по рецепту вашей мамы может успокоить и приободрить, а это уже немало.
Важно пить достаточно жидкости, но избегайте алкоголя. Даже если ваш дедушка всегда лечил простуду «рюмкой коньяка», на самом деле это только усугубляет ситуацию. Алкоголь снижает иммунитет, повышает артериальное давление и может представлять опасность в сочетании с некоторыми медикаментами.
Врач общей практики Lahta Clinic
Мы ориентируемся в первую очередь на самочувствие и аппетит, не заставляем человека есть насильно. Когда организм тратит силы на борьбу с инфекцией, энергии для обработки пищи может не хватать. Сниженный аппетит в рамках интоксикации — это нормально.
Во время болезни не нужно принимать витамины в таблетках, в том числе витамин C — его бесполезность при простуде доказана исследованиями. Витамины лучше получать из пищи. Если голода нет, можно выбрать легкоусвояемые блюда, например смузи или супы-пюре. Если с аппетитом все в порядке, подойдут обычные овощи и фрукты. Лучшие источники витамина C — это болгарский перец, киви, клубника, малина, смородина, крыжовник, шиповник, квашеная капуста. В лимоне его вообще нет, это распространенное заблуждение, в нем содержится только лимонная кислота, а не аскорбиновая. Если вам нравится чай с лимоном, пейте его, конечно, но пытаться съесть как можно больше, чтобы быстрее поправиться, бессмысленно.
С научной точки зрения хорошо показал себя мед: он облегчает дискомфорт в горле и кашель. Детям до года его давать нельзя из‑за риска ботулизма, а для всех остальных это отличное средство, разумеется, если нет аллергии.
О необходимости обильного питья говорили и раньше, но сейчас этот вопрос немного пересмотрен: не надо пить сверх меры, достаточно нормального потребления жидкости, по жажде. Самое главное — чтобы человек не был обезвожен. Из‑за температуры мы потеем и теряем влагу. Можно пить минеральную воду без газа, чтобы восполнять в том числе и потерю электролитов. А в целом можно пить все, что нравится. Единственная оговорка: если беспокоит дискомфорт в горле, например при ангине или фарингите, лучше исключить чрезмерно кислые напитки, так же как и острое или грубую пищу вроде сухариков. Они могут вызывать дополнительные неприятные ощущения.