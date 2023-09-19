В Сокольниках возобновил работу ковидный госпиталь. Возможно, это связано с ростом числа заболевших

Как пишет Shot, медикам было велено полностью подготовить оборудование и медикаменты для приёма пациентов. С 4 по 10 сентября в Москве госпитализировано 510 человек (один из них умер), а с 14 по 20 августа в больницы попали 346 человек, то есть рост составил 67%, уточняет телеграм-канал