В Сокольниках возобновил работу ковидный госпиталь. Возможно, это связано с ростом числа заболевших

В Москве вновь заработал резервный коронавирусный госпиталь в парке Сокольники, узнал телеграм-канал Shot. По информации телеграм-канала, это связано с ростом числа заболевших ковидом.
В департаменте здравоохранения Москвы его открытие подтвердили «Ленте.ру». Там говорят, что сотрудников планово вернули в заведение, и это не связано с ростом заболеваемости.
«Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона», — сообщили «Ленте.ру» в столичном соцкомплексе.
Как пишет Shot, медикам было велено полностью подготовить оборудование и медикаменты для приёма пациентов. С 4 по 10 сентября в Москве госпитализировано 510 человек (один из них умер), а с 14 по 20 августа в больницы попали 346 человек, то есть рост составил 67%, уточняет телеграм-канал
Всего же за первую неделю сентября в Москве выявлено 3040 случаев заболевания ковидом, неделей раньше их было меньше на треть — 1857, приводит цифры Shot.
По словам завкафедрой Волгоградского государственного медуниверситета Ольги Чернявской в комментарии MSK1.ru, за прошедшую неделю в России выявили почти 8 тыс. новых случаев коронавируса. В середине июля и весь август показатель был 2–3 тысячи зараженных, то есть рост совершенно очевиден, добавляет она. Также эксперт подчеркнула, что новый виток эпидемии коронавируса возможен, но утверждать это наверняка нельзя.
В выходные стало известно, что в Доме правительства «в связи с ростом заболеваемости» COVID-19 работников вновь обяжут носить маски и респираторы в здании, также сократят количество посетителей и личных контактов между сотрудниками.