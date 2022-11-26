Никогда не забуду свой первый визит в больницу. Я тогда думала, что буду суетиться и не знать, с чего начать, ведь у меня не было особых навыков в общении с детьми. Я решила, что просто буду собой, а там уже как пойдет. Помню, что набрала настольных игр и материалов для разных поделок и уверенно пошла в отделение. Ко мне сразу подошла девочка, мне кажется, ей было 12–13 лет. То есть совсем подросток. Она с интересом посмотрела на то, что я принесла, выбрала одну из поделок, и буквально сразу у нас завязался разговор. Она попросила рассказать ей забавные истории из моей школьной жизни, и мы вместе клеили поделку. Я вся перепачкалась клеем, потому что делала это впервые, но нам было очень весело.