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Друзья фонда «Подари жизнь» — о благотворительности и любви
Афиша Daily
Сегодня в 10:30
26 ноября фонду «Подари жизнь» исполняется 16 лет. К этой дате фонд запустил мерч и социальную кампанию со слоганом «Это мне по силам — любить», а «Афиша Daily» поговорила с волонтером, донором и благотворителем о том, как и почему они занимаются своим делом.
© Ира Полярная

Виктория, 44 года, постоянный благотворитель фонда

© Ира Полярная

По образованию я врач и много лет работаю в сфере поставок лекарственных средств. В далеком 2009 году по долгу службы мне часто приходилось приезжать в одно из региональных отделений детской онкогематологии. Эти поездки стали для меня большим потрясением: там я увидела, как много детей борется с болезнями и как тяжело приходится их родителям. Наверное, впервые в жизни я почувствовала глубокое чувство безысходности. Тогда я и поймала себя на мысли, что хочу помогать семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

С самого начала я поняла, что помогать буду материально. Для меня это был и есть самый доступный и понятный способ. В силу своей работы я не смогла бы быть волонтером, потому что считаю, что на это нужно тратить определенное количество времени. А еще это огромная ответственность. Ты ходишь к детям в больницу, они тебя ждут, ты не имеешь права их подвести и не прийти. Поэтому я не рассматривала другие варианты соприкосновения с благотворительностью, но точно понимала: я буду помогать.

© Ира Полярная

Однажды по работе я столкнулась с фондом «Подари жизнь», который закупал у нас препараты для одной из клиник. После сотрудничества с фондом у меня появилось к нему определенное доверие, я стала больше вникать в его деятельность и в итоге решила стать благотворителем. Вопрос доверия был для меня определяющим.

Я обычный человек со средней зарплатой, и для меня важно, куда я отдаю деньги, которые забираю из семейного бюджета.

Я уверена, что моя помощь точно придет к детям. При этом мне абсолютно неважно, на какого ребенка и на какую потребность пойдут мои средства. Довольно часто я захожу на сайт и перевожу деньги на уставную деятельность. Я считаю, это тоже очень важно. Фонд живет, у него много операционных затрат. Мне не обязательно даже знать, на что пошли мои деньги: даже если на них купили канцелярские товары в фонд, я воспринимаю это как свой вклад в большое и важное дело.

Благотворительность для меня — это абсолютно точно про любовь. Любовь же сложно объяснить словами. Ты просто любишь. Вот и желание помочь тоже сложно объяснить словами. Когда меня спрашивают, зачем я это делаю, что меня мотивирует, у меня нет ответа. Это же как в любви: тебя накрывает теплой волной — быть вовлеченным, быть рядом.

Екатерина, 20 лет, студентка Сеченовского университета, волонтер

© Ира Полярная

У меня всегда были мысли стать волонтером, потому что мне казалось, что это хорошая возможность почувствовать себя очень полезной и нужной. Как только у меня появилось достаточно свободного времени, я заполнила анкету на сайте «Подари жизнь». Уже больше года, как я волонтер в фонде, и могу с уверенностью сказать: это невероятные ощущения.

Никогда не забуду свой первый визит в больницу. Я тогда думала, что буду суетиться и не знать, с чего начать, ведь у меня не было особых навыков в общении с детьми. Я решила, что просто буду собой, а там уже как пойдет. Помню, что набрала настольных игр и материалов для разных поделок и уверенно пошла в отделение. Ко мне сразу подошла девочка, мне кажется, ей было 12–13 лет. То есть совсем подросток. Она с интересом посмотрела на то, что я принесла, выбрала одну из поделок, и буквально сразу у нас завязался разговор. Она попросила рассказать ей забавные истории из моей школьной жизни, и мы вместе клеили поделку. Я вся перепачкалась клеем, потому что делала это впервые, но нам было очень весело.

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© Ира Полярная

Со временем я осознала, что абсолютно каждый может помогать другим. Мы считаем, что ничего не умеем, но, оказывается, достаточно просто уделить ребенку время, поболтать с ним о простых вещах, и все сразу налаживается. Научиться же мастерить поделки или освоить настольные игры точно не требует никаких специальных усилий.

Не нужно уметь быть волонтером, это заложено в каждом из нас. Мы все способны делать добро.

Каждая встреча с детьми вызывает у меня огромную бурю эмоций. Бывает, играешь с маленькими детьми или напеваешь им забавную песню, а они так искренне и громко начинают хохотать! Смех и улыбки детей, которых удалось отвлечь от проблем, и есть для меня главный источник вдохновения и мотивации. Но бывают, конечно, и другие дни, с другими эмоциями. Иногда после посещения больницы я думаю, насколько жестокой и несправедливой бывает судьба. Но я стараюсь напоминать себе, что есть вещи, которые от нас не зависят. И ведь самое важное, что эти дети не одни в своей беде. У них есть родители, замечательные врачи и мы, волонтеры. И каждый старается им помочь. От этих мыслей всегда становится легче.

Для меня помощь другим — это точно про любовь. Быть волонтером — это как будто распространять свою любовь. Мне очень нравится то, что я делаю и что получаю в ответ.

Денис, 44 года, персональный тренер, донор крови

© Ира Полярная

Моя история донорства началась со случая, который произошел около пяти лет назад. Одна моя клиентка спросила меня, могу ли я сдать кровь для ребенка, которому требовалась серьезная операция. Я подумал, а почему бы и нет. Тем более это детская онкология была, как тут было отказать. Так как‑то и пошло. Потом я стал сам ездить сдавать кровь, со временем мне стали звонить из клиники, если появлялась потребность в донорстве.

Я никогда не уточняю, для какого конкретно ребенка сдаю кровь. Мне это не важно.

Дети есть дети, они все на сложном лечении.

Хочу значок почетного донора получить, дочери своей подарить. Для этого, правда, еще много донаций мне предстоит, но я не собираюсь отступать. Значок — это дополнительный стимул, спортивный интерес. А вообще мною, как и многими другими мужчинами, движет чувство долга и ответственности.

© Ира Полярная

Один из самых сложных моментов в донорстве для меня — это найти время. А вторая сложность — высидеть на одном месте 1,5–2 часа, пока сдаешь тромбоциты. Я по жизни очень активный человек, поэтому за это время успеваю весь искрутиться в донорском кресле. Вот цельную кровь сдавать гораздо удобнее: быстро забежал перед работой и сдал. Все, конечно, не совсем так просто, но точно быстрее, чем тромбоциты. Но тут не выбираешь: если они потребовались ребенку, я поеду сдавать именно их.

Для меня благотворительность — это про помощь, про отзывчивость, которая дает мне возможность чувствовать себя человеком. Я рад, что у меня есть возможность помогать, и рад тому, что мне это оказалось по силам.

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