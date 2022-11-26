Виктория, 44 года, постоянный благотворитель фонда
По образованию я врач и много лет работаю в сфере поставок лекарственных средств. В далеком 2009 году по долгу службы мне часто приходилось приезжать в одно из региональных отделений детской онкогематологии. Эти поездки стали для меня большим потрясением: там я увидела, как много детей борется с болезнями и как тяжело приходится их родителям. Наверное, впервые в жизни я почувствовала глубокое чувство безысходности. Тогда я и поймала себя на мысли, что хочу помогать семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
С самого начала я поняла, что помогать буду материально. Для меня это был и есть самый доступный и понятный способ. В силу своей работы я не смогла бы быть волонтером, потому что считаю, что на это нужно тратить определенное количество времени. А еще это огромная ответственность. Ты ходишь к детям в больницу, они тебя ждут, ты не имеешь права их подвести и не прийти. Поэтому я не рассматривала другие варианты соприкосновения с благотворительностью, но точно понимала: я буду помогать.
Однажды по работе я столкнулась с фондом «Подари жизнь», который закупал у нас препараты для одной из клиник. После сотрудничества с фондом у меня появилось к нему определенное доверие, я стала больше вникать в его деятельность и в итоге решила стать благотворителем. Вопрос доверия был для меня определяющим.
Я уверена, что моя помощь точно придет к детям. При этом мне абсолютно неважно, на какого ребенка и на какую потребность пойдут мои средства. Довольно часто я захожу на сайт и перевожу деньги на уставную деятельность. Я считаю, это тоже очень важно. Фонд живет, у него много операционных затрат. Мне не обязательно даже знать, на что пошли мои деньги: даже если на них купили канцелярские товары в фонд, я воспринимаю это как свой вклад в большое и важное дело.
Благотворительность для меня — это абсолютно точно про любовь. Любовь же сложно объяснить словами. Ты просто любишь. Вот и желание помочь тоже сложно объяснить словами. Когда меня спрашивают, зачем я это делаю, что меня мотивирует, у меня нет ответа. Это же как в любви: тебя накрывает теплой волной — быть вовлеченным, быть рядом.
Екатерина, 20 лет, студентка Сеченовского университета, волонтер
У меня всегда были мысли стать волонтером, потому что мне казалось, что это хорошая возможность почувствовать себя очень полезной и нужной. Как только у меня появилось достаточно свободного времени, я заполнила анкету на сайте «Подари жизнь». Уже больше года, как я волонтер в фонде, и могу с уверенностью сказать: это невероятные ощущения.
Никогда не забуду свой первый визит в больницу. Я тогда думала, что буду суетиться и не знать, с чего начать, ведь у меня не было особых навыков в общении с детьми. Я решила, что просто буду собой, а там уже как пойдет. Помню, что набрала настольных игр и материалов для разных поделок и уверенно пошла в отделение. Ко мне сразу подошла девочка, мне кажется, ей было 12–13 лет. То есть совсем подросток. Она с интересом посмотрела на то, что я принесла, выбрала одну из поделок, и буквально сразу у нас завязался разговор. Она попросила рассказать ей забавные истории из моей школьной жизни, и мы вместе клеили поделку. Я вся перепачкалась клеем, потому что делала это впервые, но нам было очень весело.
Со временем я осознала, что абсолютно каждый может помогать другим. Мы считаем, что ничего не умеем, но, оказывается, достаточно просто уделить ребенку время, поболтать с ним о простых вещах, и все сразу налаживается. Научиться же мастерить поделки или освоить настольные игры точно не требует никаких специальных усилий.
Каждая встреча с детьми вызывает у меня огромную бурю эмоций. Бывает, играешь с маленькими детьми или напеваешь им забавную песню, а они так искренне и громко начинают хохотать! Смех и улыбки детей, которых удалось отвлечь от проблем, и есть для меня главный источник вдохновения и мотивации. Но бывают, конечно, и другие дни, с другими эмоциями. Иногда после посещения больницы я думаю, насколько жестокой и несправедливой бывает судьба. Но я стараюсь напоминать себе, что есть вещи, которые от нас не зависят. И ведь самое важное, что эти дети не одни в своей беде. У них есть родители, замечательные врачи и мы, волонтеры. И каждый старается им помочь. От этих мыслей всегда становится легче.
Для меня помощь другим — это точно про любовь. Быть волонтером — это как будто распространять свою любовь. Мне очень нравится то, что я делаю и что получаю в ответ.
Денис, 44 года, персональный тренер, донор крови
Моя история донорства началась со случая, который произошел около пяти лет назад. Одна моя клиентка спросила меня, могу ли я сдать кровь для ребенка, которому требовалась серьезная операция. Я подумал, а почему бы и нет. Тем более это детская онкология была, как тут было отказать. Так как‑то и пошло. Потом я стал сам ездить сдавать кровь, со временем мне стали звонить из клиники, если появлялась потребность в донорстве.
Дети есть дети, они все на сложном лечении.
Хочу значок почетного донора получить, дочери своей подарить. Для этого, правда, еще много донаций мне предстоит, но я не собираюсь отступать. Значок — это дополнительный стимул, спортивный интерес. А вообще мною, как и многими другими мужчинами, движет чувство долга и ответственности.
Один из самых сложных моментов в донорстве для меня — это найти время. А вторая сложность — высидеть на одном месте 1,5–2 часа, пока сдаешь тромбоциты. Я по жизни очень активный человек, поэтому за это время успеваю весь искрутиться в донорском кресле. Вот цельную кровь сдавать гораздо удобнее: быстро забежал перед работой и сдал. Все, конечно, не совсем так просто, но точно быстрее, чем тромбоциты. Но тут не выбираешь: если они потребовались ребенку, я поеду сдавать именно их.
Для меня благотворительность — это про помощь, про отзывчивость, которая дает мне возможность чувствовать себя человеком. Я рад, что у меня есть возможность помогать, и рад тому, что мне это оказалось по силам.