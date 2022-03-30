Падение курса рубля и уход зарубежных компаний из России в результате санкций сильно ударили по некоммерческому сектору, которому и в обычное время непросто. Мы узнали, как переживают кризис благотворительные фонды, кому требуется помощь и как ее оказывать.

Кратко

В кризис страдают больше всего те, кому нелегко и в обычное время

Даже небольшой регулярный платеж — поддержка для любого фонда

Можно написать в фонд и спросить, какая помощь требуется, помимо пожертвований Екатерина Шергова Директор фонда «Подари жизнь» Конечно, мы увидели отток пожертвований. В первую очередь он связан с техническими проблемами. Например, фонд был вынужден отключить все ежемесячные подписки PayPal (около 400 тыс. рублей в месяц), так как сервис больше недоступен в России. Apple Pay и Google Pay перестали работать, и мы потеряли около 1025 ежемесячных пожертвований на почти 1 млн рублей. Есть и просто отписки, потому что в ситуации экономических проблем люди больше не могут жертвовать деньги. Потери в других системах платежей увеличились в два раза, уже на 500 тыс. рублей. Почти все компании из списка приостановивших работу в России больше не могут гарантировать поддержку фонду. Это минус 80 млн рублей в год. При этом расходы растут из‑за курса валют и логистических проблем с ввозом лекарств. Мы не устаем повторять: если у вас есть возможность помочь фонду, сейчас это особенно важно. Мы говорим об этом уже три недели и рады, что нас слышат. Несмотря на все проблемы, заметна помощь от новых благотворителей, люди узнают про наши проблемы и стараются помочь, за что мы всем очень благодарны. В сложившихся условиях мы надеемся только на наших благотворителей: людей и компании. Самый эффективный способ помочь — оформить регулярное пожертвование, пусть даже в 50 или 100 рублей . Сделать это можно по-разному: заполнить форму пожертвования на сайте фонда, оформить автоплатеж в «Сбербанк Онлайн», через СМС на короткий номер 6162, указав вместе с суммой слово «месяц». Ежемесячный платеж — это очень удобно и нам, и вам. Вы будете помогать, практически не замечая этого. Фондам такие платежи дают возможность планировать траты и помогать оперативно — в тех случаях, когда нет времени объявлять сбор средств, потому что ребенок нуждается в лечении уже сейчас. Несмотря на обстоятельства в мире, люди не перестают болеть, помощь нужна животным, бездомным, пожилым. Но мы в фондах также понимаем, что сейчас людям не до благотворительности и помогать может быть непросто. Поэтому стараемся напоминать, что даже 100 рублей — ощутимая сумма . Для наших детей, например, это дорогие, но эффективные лекарства от рака.

Именно 100 рублей — самое популярное пожертвование в наш фонд. Из них складываются миллионы, благодаря которым мы помогаем врачам лечить детей.

Наталья Цветкова Координатор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рэй» Мы находимся в сложной ситуации из‑за сильного спада пожертвований. Многие отменяют регулярные платежи, также часто происходят ошибки списания денег с карт, потому что на них недостаточно средств. Что касается компаний, то мы лишились множества партнеров. Часть бизнесов прекратила или приостановила сотрудничество. Это касается финансовой и другой материальной помощи — например, отгрузки кормов. Также лишились иностранных грантов и зарубежных партнеров, возможности принимать пожертвования из разных стран. Их было немного, но сейчас бы они очень пригодились. В то же время мы сразу ощутили рост цен. Это обычные и лечебные корма, лекарства и другие зоотовары первой необходимости. Корма подорожали в два-три раза, причем не только зарубежные, но и российские. Появились и проблемы с закупками: все, что производится не в нашей стране, исчезает из магазинов . В ветклиниках сейчас недостаточно препаратов, из‑за чего дорожают услуги. Соответственно, очень сложно помогать приютам в привычном объеме. А заявок становится больше, потому что все находятся в ситуации дефицита.

Мы поддерживаем более сорока приютов по Москве и Подмосковью. Сейчас, к сожалению, фонд в такой ситуации, когда, возможно, придется сократить объемы помощи, некоторые наши программы и думать над уменьшением штата. Нам можно помочь из любой точки России, сделав пожертвование на нашем сайте через специальную форму . Ею очень легко пользоваться, она работает, и у держателей российских карт не должно возникнуть проблем. Сейчас любая помощь особенно важна для нас, так как всё сильно подорожало. В то же время нужно увеличить объемы помощи, потому что приюты оказались в тяжелой ситуации. Многие корма и ветеринарные препараты стали не по карману организациям и волонтерам. В фонде работает 10 регулярных программ помощи. Например, мы каждый месяц стерилизуем от 50 до 100 животных и таким образом снимаем с волонтеров и приютов финансовую нагрузку и обеспечиваем качественные операции в хороших клиниках. Еще есть «Зоотакси» — специально оборудованная машина «РэйМобиль», которая каждый день возит животных из приютов на лечение и обратно. Это, как правило, питомцы, которых сложно транспортировать. Другая программа — «РэйКласс»: преподаватели приходят в школы и детские сады и бесплатно ведут занятия на русском и английском языках о гуманном отношении к животным. Все наши программы существуют на частные пожертвования. Без финансовой поддержки от единомышленников фонду придется приостановить или сократить их.

Регулярные пожертвования — это важно. Даже небольшие суммы позволяют планировать работу и объемы помощи. Не нужно стесняться или думать, что это ничем не поможет фонду.

Поддержать животных можно и другими способами. Например, убраться в приюте, выгулять подопечных, взять кого‑то под опеку . Помочь с транспортом, текстами или с фотографиями подопечных. Еще можно стать волонтером, который собирает корма и другие зоотовары у себя в районе, а после передает все в приюты. На нашем сайте есть анкета волонтера, в ней вы можете указать свои навыки и пожелания, и мы предложим подходящие варианты, как вы можете помогать животным.

С 2020 года наш фонд ведет стройку «РэйДома» для животных, где они будут жить, пока не найдут хозяев. Мы осознанно не называем его приютом, потому что они будут содержаться не в вольерах или клетках, а в условиях, максимально приближенных к домашним, расселяться в соответствии с физиологическими и психологическими особенностями, чтобы никого не травмировать. За питомцами будут следить сотрудники, обученные основам зоопсихологии. Мы считаем, что это поможет животным в адаптации. А еще у нас будет возможность максимально быстро найти подопечным хозяев и снизить количество возвратов. Стройка находится на завершающем этапе. Но мы боимся, что тяжелая финансовая ситуация не позволит открыть «РэйДом» этим летом. Нам очень нужна финансовая поддержка, чтобы животные поскорее попали в безопасное место.

Галя Магомедова Руководитель направления коммуникаций фонда «Вера» Мы лишились платежных систем и краудфандинговых площадок, через которые приходили пожертвования из‑за рубежа . Часть компаний-партнеров заморозила договоренности, потому что находится в состоянии неопределенности и пока не может что‑либо гарантировать, а это десятки миллионов рублей. В то же время в трудный момент нас поддержал «Яндекс» — их социальный проект «Помощь рядом» удвоил сумму ежемесячного лимита на закупки для хосписов в марте. Благодаря этому мы смогли приобрести самое важное и нужное для наших подопечных по старой цене и без перебоев с доставками. Что касается частных благотворителей — в основном подписки на ежемесячные платежи слетели не потому, что люди больше не могут жертвовать, а по техническим причинам (отключение сервисов Apple Pay и Google Pay). Мы потеряли весомую сумму, которая была базой при планировании работы.

А вот волонтеров стало больше — на пост о том, что в хосписах не хватает рук, откликнулись 300 человек, хотя обычно на ознакомительную встречу записываются меньше 50.

Эффективная помощь фондам зависит от ваших возможностей и сил. Можно подписаться на ежемесячные платежи, можно жертвовать на срочные сборы или приносить угощения и нужные вещи (то, что обычно собирает фонд). Стать волонтером, помогать руками или своими профессиональными навыками. А можно написать в фонд и спросить, какая помощь сейчас нужна больше всего . Прямо сейчас самый важный сбор для нас — на закупки аппаратов и питания для 260 тяжелобольных детей в регионах. Мы хотим купить полугодовой запас аспираторов, пульсоксиметров, фильтров для ИВЛ, трахеостом и гастростом — чтобы дать семьям хоть немного уверенности. Помочь нам осуществить задуманное можно на сайте фонда. А еще очень большой помощью будет подписка на регулярный ежемесячный платеж на любую комфортную для вас сумму . Оформить ежемесячное списание также можно на сайте. В ситуации кризиса первыми страдают те, кому и раньше было нелегко: неизлечимо больные люди, люди с инвалидностью, бездомные, заключенные. Если у вас есть возможность продолжать помогать фонду, чья миссия и ценности вам близки, просто делайте это. Если начались финансовые трудности, лучше уменьшить сумму регулярного платежа, но сохранить постоянную подписку. Это поможет фондам выжить и продолжить помогать.