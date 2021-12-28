Перед Новым годом число доноров крови снижается, но у тяжелых заболеваний, требующих переливаний, нет праздников и выходных. В тот момент, когда мы заняты выбором подарков, кто‑то нуждается в самом необходимом — здоровье. И в наших силах помочь. Совместно с DonorSearch.org мы ответили на главные вопросы о сдаче крови.

Артур Мусин Врач-трансфузиолог и Почетный донор Андрей Грачев Почетный донор Татьяна Сараева Почетный донор

Анализы Зачем нужно их сдавать? Представьте, вы пришли в донорский центр. После заполнения анкеты у вас обязательно возьмут кровь из пальца. Мусин: Это экспресс-анализ, на основе которого принимают решение, допустят человека до кровосдачи или нет. Проверяют группу крови и резус-фактор, уровень гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Один из решающих показателей — гемоглобин. Если он ниже нормы, придется выяснять причины у терапевта и только потом приходить на сдачу крови. Безопасность Можно ли заразиться чем‑то при донации? Если переиначить слова Карлсона, стерильность и только стерильность — таков подход к забору крови от доноров. Мусин: Все инструменты одноразовые, поэтому передача заболеваний или инфекций невозможна . При человеке вскрывают специальную иглу и после использования сразу утилизируют. На территории всех медицинских организаций соблюдают социальную дистанцию, используют санитайзеры, измеряют температуру и носят маски. Персонал постоянно меняет перчатки и халаты, поэтому риск заражения любой инфекцией, в том числе COVID-19, сведен к нулю. Боль Сдавать кровь неприятно? Дискомфорт не сильнее, чем от обычного укола. Пусть в этот момент вас поддерживает мысль, что вы совершаете добрый поступок и, вероятно, спасаете кому‑то жизнь. Мусин: Если же во время донации появляется, например, головокружение, то человеку оказывают необходимую помощь. Естественно, чтобы избежать таких случаев, накануне лучше хорошо выспаться и соблюсти все рекомендации. Вес Зачем его проверяют перед сдачей крови? Мусин: Одно из правил донорства: нельзя забирать кровь, если это может навредить человеку. И вес — это один из показателей, позволяющих оценить риски. Минимальный вес для донора — 50 кг.

Восстановление Может ли после сдачи крови ухудшиться здоровье? Если у вас нет противопоказаний, то максимум, что вам может грозить, — это чувство усталости и небольшое головокружение сразу после процедуры. Чтобы быстро восстановиться, достаточно немного отдохнуть и пить в течение дня достаточно жидкости. Мусин: Состав крови полностью восстанавливается через 5–7 дней . Уровень гемоглобина после донации падает приблизительно на 2–10% и приходит в норму в течение месяца. После сдачи крови не рекомендуются тяжелые физические нагрузки. Нужно хорошо питаться до сдачи крови и после и устроить себе праздник ничегонеделания. Донор Какие виды донорства существуют? Мусин: Можно сдавать цельную кровь, которую разделяют на компоненты: плазму (жидкая часть крови. — Прим. ред.), тромбоциты (клетки, участвующие в образовании тромба. — Прим. ред.) и эритроциты (клетки, доставляющие кислород к тканям. — Прим. ред.). Также есть плазмаферез и тромбоцитаферез — виды донации, при которых отделяют и забирают только нужные клетки, а остальные возвращают в организм с помощью специального аппарата.

Интервал между донациями Как часто можно сдавать кровь? Сараева: Кровь можно сдавать раз в два месяца: не более четырех раз в год для женщин и пяти раз для мужчин. После сдачи ее разделяют на тромбоциты, эритроциты и плазму. В чистом виде кровь не переливают. Грачев: Мужчинам можно сдавать кровь пять раз в год, но если чередовать со сдачей компонентов, то получается в разы больше. Два последних календарных года я ходил на донации по 19 раз . Это было все вперемешку в зависимости от потребностей станции переливания: тромбоциты, плазма и цельная кровь. Использование крови Куда кровь попадет после сдачи? Мусин: Кровь оставляют на станции переливания. После донации тромбоциты хранят до семи суток, в течение которых они должны быть использованы. Эритроциты помещают в специальные контейнеры и держат в холодильнике до 49 дней, после чего по запросу передают в медицинские учреждения. С плазмой ситуация немного иная — необходимо выждать карантин: после донации ее оставляют на 120 дней с запретом на использование. После этого донор проходит обследование на инфекции, и его плазму допускают к переливанию только в том случае, если результаты отрицательные.

Количество крови Сколько у человека крови и сколько ее забирают? Мусин: В среднем в организме взрослого есть 4–5 литров цельной крови. По правилам у донора можно забирать 450 мл. Это 7–13% от общего количества, потеря которых никак не повлияет на состояние организма. Заменители крови Почему бы не переливать искусственную кровь? Мусин: Есть несколько видов заменителей — на основе гемоглобина, органических соединений и белков. Они совместимы с любой группой крови, могут переносить кислород и относительно легко хранятся. Но все они имеют много побочных эффектов, токсичны и дорого стоят, поэтому донорская кровь востребована. Льготы Как стать Почетным донором? Какие льготы можно получить, если сдавать кровь? Сараева: Почетным донором можно стать, если безвозмездно сдать кровь и ее компоненты 40 раз и более. Донаций цельной крови может быть 25, остальное добирается плазмой (либо сдать только ее 60 раз). Почетный донор получает ежегодные выплаты, в 2021 году они составили 15 109 рублей. Грачев: По существующему законодательству донор получает отгул в день донации и дополнительный день отдыха, который можно добавить к отпуску. Также если донор в день донации вышел на работу, то можно добавить к отпуску два дня или взять их произвольно в любое другое время. Но надо иметь в виду, что такие справки действительны только в течение года. Обморок Можно ли потерять сознание во время донации или после? К сожалению, никто от этого не застрахован. Но вы будете лежать на кушетке, а у сотрудников всегда есть все необходимое, чтобы привести вас в чувство. Никаких других проблем, кроме обморока, случиться не должно. Мусин: Бывает, что активные доноры крови и ее компонентов чувствуют недомогание во время донации или после — это может быть связано с недосыпом или усталостью. Грачев: Чтобы не упасть в обморок, нужно соблюдать достаточно простые правила: приходить не голодным, допускается есть разрешенные продукты, пить много воды. После завершения донации не нужно быстро вставать с кресла и бежать по своим делам, лучше еще немного посидеть и убедиться, что самочувствие в полном порядке.

Питание Что можно и нельзя есть? К питанию доноров выдвигаются строгие требования. Они нужны для того, чтобы не развился хилез — помутнение сыворотки крови, при которой она становится непригодной для переливания. Хорошая новость в том, что вегетарианцы и веганы могут быть донорами : отсутствие в рационе животных и растительных белков зачастую не влияет на состав крови. Мусин: За день до донации следует исключить из рациона жирное мясо, масло, сметану, кетчуп, майонез, семечки, орехи, халву, острое, жареное и соленое. Подойдут отварное мясо и картофель, овощи и фрукты, каши на воде. Также лучше не есть после 20.00. На завтрак перед сдачей крови можно сделать себе чай с сахаром и кашу на воде. После донации рекомендовано выбирать продукты с высоким содержанием белка и железа. Потребность в донорстве Кому требуется донорская кровь и хватает ли ее в центрах? Ежегодно в России проводят более полутора миллионов переливаний крови. В ней нуждаются пострадавшие от ожогов, аварий и травм, онкологические больные, люди, которым требуется операция на сердце или суставах, женщины, перенесшие тяжелые роды, и многие другие.

В каких‑то центрах донорской крови много, а в каких‑то ее не хватает. Эта проблема актуальна для всего мира, и ее можно решить, если в центры крови будут приходить подготовленные доноры и в нужном количестве.



Мусин: Обычно используют «донорский светофор», который зеленым, желтым и красным цветами показывает, сколько крови или ее компонентов есть в каждом центре. Это помогает выбрать место, куда вы отправитесь на кровосдачу. Противопоказания Кто не может стать донором? Мусин: Человек может сдать кровь, если ему исполнилось 18 лет и у него нет острых хронических заболеваний. К временным противопоказаниям можно отнести простуду, отклонения в составе крови, воспалительный процесс, травму, раны, перелом, употребление алкоголя накануне донации, повышенное или пониженное артериальное давление, коронавирус. Кроме того, кровь не берут у беременных и кормящих женщин. К постоянным относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, варикоз, ишемическая болезнь, инсульт, инфаркт, атеросклероз, удаление органа, наличие гепатитов B и C, ВИЧ, наркозависимость, туберкулез.