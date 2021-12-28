Перед Новым годом число доноров крови снижается, но у тяжелых заболеваний, требующих переливаний, нет праздников и выходных. В тот момент, когда мы заняты выбором подарков, кто‑то нуждается в самом необходимом — здоровье. И в наших силах помочь. Совместно с DonorSearch.org мы ответили на главные вопросы о сдаче крови.
Врач-трансфузиолог и Почетный донор
Почетный донор
Почетный донор
Анализы
Зачем нужно их сдавать?
Представьте, вы пришли в донорский центр. После заполнения анкеты у вас обязательно возьмут кровь из пальца.
Мусин: Это экспресс-анализ, на основе которого принимают решение, допустят человека до кровосдачи или нет. Проверяют группу крови и резус-фактор, уровень гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Один из решающих показателей — гемоглобин. Если он ниже нормы, придется выяснять причины у терапевта и только потом приходить на сдачу крови.
Безопасность
Можно ли заразиться чем‑то при донации?
Если переиначить слова Карлсона, стерильность и только стерильность — таков подход к забору крови от доноров.
Мусин: Все инструменты одноразовые, поэтому передача заболеваний или инфекций невозможна. При человеке вскрывают специальную иглу и после использования сразу утилизируют. На территории всех медицинских организаций соблюдают социальную дистанцию, используют санитайзеры, измеряют температуру и носят маски. Персонал постоянно меняет перчатки и халаты, поэтому риск заражения любой инфекцией, в том числе COVID-19, сведен к нулю.
Боль
Сдавать кровь неприятно?
Дискомфорт не сильнее, чем от обычного укола. Пусть в этот момент вас поддерживает мысль, что вы совершаете добрый поступок и, вероятно, спасаете кому‑то жизнь.
Мусин: Если же во время донации появляется, например, головокружение, то человеку оказывают необходимую помощь. Естественно, чтобы избежать таких случаев, накануне лучше хорошо выспаться и соблюсти все рекомендации.
Вес
Зачем его проверяют перед сдачей крови?
Мусин: Одно из правил донорства: нельзя забирать кровь, если это может навредить человеку. И вес — это один из показателей, позволяющих оценить риски. Минимальный вес для донора — 50 кг.
Восстановление
Может ли после сдачи крови ухудшиться здоровье?
Если у вас нет противопоказаний, то максимум, что вам может грозить, — это чувство усталости и небольшое головокружение сразу после процедуры. Чтобы быстро восстановиться, достаточно немного отдохнуть и пить в течение дня достаточно жидкости.
Мусин: Состав крови полностью восстанавливается через 5–7 дней. Уровень гемоглобина после донации падает приблизительно на 2–10% и приходит в норму в течение месяца. После сдачи крови не рекомендуются тяжелые физические нагрузки. Нужно хорошо питаться до сдачи крови и после и устроить себе праздник ничегонеделания.
Донор
Какие виды донорства существуют?
Мусин: Можно сдавать цельную кровь, которую разделяют на компоненты: плазму (жидкая часть крови. — Прим. ред.), тромбоциты (клетки, участвующие в образовании тромба. — Прим. ред.) и эритроциты (клетки, доставляющие кислород к тканям. — Прим. ред.). Также есть плазмаферез и тромбоцитаферез — виды донации, при которых отделяют и забирают только нужные клетки, а остальные возвращают в организм с помощью специального аппарата.
Интервал между донациями
Как часто можно сдавать кровь?
Сараева: Кровь можно сдавать раз в два месяца: не более четырех раз в год для женщин и пяти раз для мужчин. После сдачи ее разделяют на тромбоциты, эритроциты и плазму. В чистом виде кровь не переливают.
Грачев: Мужчинам можно сдавать кровь пять раз в год, но если чередовать со сдачей компонентов, то получается в разы больше. Два последних календарных года я ходил на донации по 19 раз. Это было все вперемешку в зависимости от потребностей станции переливания: тромбоциты, плазма и цельная кровь.
Использование крови
Куда кровь попадет после сдачи?
Мусин: Кровь оставляют на станции переливания. После донации тромбоциты хранят до семи суток, в течение которых они должны быть использованы. Эритроциты помещают в специальные контейнеры и держат в холодильнике до 49 дней, после чего по запросу передают в медицинские учреждения.
С плазмой ситуация немного иная — необходимо выждать карантин: после донации ее оставляют на 120 дней с запретом на использование. После этого донор проходит обследование на инфекции, и его плазму допускают к переливанию только в том случае, если результаты отрицательные.
Количество крови
Сколько у человека крови и сколько ее забирают?
Мусин: В среднем в организме взрослого есть 4–5 литров цельной крови. По правилам у донора можно забирать 450 мл. Это 7–13% от общего количества, потеря которых никак не повлияет на состояние организма.
Заменители крови
Почему бы не переливать искусственную кровь?
Мусин: Есть несколько видов заменителей — на основе гемоглобина, органических соединений и белков. Они совместимы с любой группой крови, могут переносить кислород и относительно легко хранятся. Но все они имеют много побочных эффектов, токсичны и дорого стоят, поэтому донорская кровь востребована.
Льготы
Как стать Почетным донором? Какие льготы можно получить, если сдавать кровь?
Сараева: Почетным донором можно стать, если безвозмездно сдать кровь и ее компоненты 40 раз и более. Донаций цельной крови может быть 25, остальное добирается плазмой (либо сдать только ее 60 раз). Почетный донор получает ежегодные выплаты, в 2021 году они составили 15 109 рублей.
Грачев: По существующему законодательству донор получает отгул в день донации и дополнительный день отдыха, который можно добавить к отпуску. Также если донор в день донации вышел на работу, то можно добавить к отпуску два дня или взять их произвольно в любое другое время. Но надо иметь в виду, что такие справки действительны только в течение года.
Обморок
Можно ли потерять сознание во время донации или после?
К сожалению, никто от этого не застрахован. Но вы будете лежать на кушетке, а у сотрудников всегда есть все необходимое, чтобы привести вас в чувство. Никаких других проблем, кроме обморока, случиться не должно.
Мусин: Бывает, что активные доноры крови и ее компонентов чувствуют недомогание во время донации или после — это может быть связано с недосыпом или усталостью.
Грачев: Чтобы не упасть в обморок, нужно соблюдать достаточно простые правила: приходить не голодным, допускается есть разрешенные продукты, пить много воды. После завершения донации не нужно быстро вставать с кресла и бежать по своим делам, лучше еще немного посидеть и убедиться, что самочувствие в полном порядке.
Питание
Что можно и нельзя есть?
К питанию доноров выдвигаются строгие требования. Они нужны для того, чтобы не развился хилез — помутнение сыворотки крови, при которой она становится непригодной для переливания. Хорошая новость в том, что вегетарианцы и веганы могут быть донорами: отсутствие в рационе животных и растительных белков зачастую не влияет на состав крови.
Мусин: За день до донации следует исключить из рациона жирное мясо, масло, сметану, кетчуп, майонез, семечки, орехи, халву, острое, жареное и соленое. Подойдут отварное мясо и картофель, овощи и фрукты, каши на воде. Также лучше не есть после 20.00.
На завтрак перед сдачей крови можно сделать себе чай с сахаром и кашу на воде. После донации рекомендовано выбирать продукты с высоким содержанием белка и железа.
Потребность в донорстве
Кому требуется донорская кровь и хватает ли ее в центрах?
Ежегодно в России проводят более полутора миллионов переливаний крови. В ней нуждаются пострадавшие от ожогов, аварий и травм, онкологические больные, люди, которым требуется операция на сердце или суставах, женщины, перенесшие тяжелые роды, и многие другие.
Мусин: Обычно используют «донорский светофор», который зеленым, желтым и красным цветами показывает, сколько крови или ее компонентов есть в каждом центре. Это помогает выбрать место, куда вы отправитесь на кровосдачу.
Противопоказания
Кто не может стать донором?
Мусин: Человек может сдать кровь, если ему исполнилось 18 лет и у него нет острых хронических заболеваний. К временным противопоказаниям можно отнести простуду, отклонения в составе крови, воспалительный процесс, травму, раны, перелом, употребление алкоголя накануне донации, повышенное или пониженное артериальное давление, коронавирус. Кроме того, кровь не берут у беременных и кормящих женщин.
К постоянным относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, варикоз, ишемическая болезнь, инсульт, инфаркт, атеросклероз, удаление органа, наличие гепатитов B и C, ВИЧ, наркозависимость, туберкулез.
Совместимость групп крови
Почему важно знать группу крови при переливаниях?
По закону можно проводить переливание только от человека с идентичной группой. По этой причине важно, чтобы донорами становились люди с разными группами крови.
Страх
Если пугает вид крови, то стать донором не получится?
Вряд ли страх настолько силен, что мешает ходить по врачам и проверять здоровье. Поэтому можно представить, что вы отправляетесь на стандартный медицинский чекап.
Грачев: Если вы боитесь вида крови, есть очень простая рекомендация — не смотреть, как вам прокалывают руку. Обычно я и сам просто отворачиваюсь в другую сторону, хотя мне не страшно.
Центр сдачи крови
Где можно сдать кровь и как туда добраться?
Некоммерческая организация DonorSearch помогает донорам попасть в центр крови, до которого человеку удобно добраться и где есть потребность именно в его донации. Посмотреть подробную информацию о центрах можно на сайте.
Донорская ассоциация DonorSearch совместно с проектом «Яндекса» «Помощь рядом» запустила акцию. Доноры из 31 города России могут получить промокод на поездку на такси до центров сдачи крови и обратно с 14 по 31 декабря. Для этого надо написать в центр сдачи крови и ввести полученный промокод в приложении «Яндекс Go».