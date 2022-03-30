Поговорили с экспертами о том, правда ли экологичный образ жизни помогает экономить, как правильно заботиться об окружающей среде, и почему важно даже самое простое, и, казалось бы, незначительное дело.

Кратко

Кризис — отличный повод пересмотреть свои потребительские привычки в сторону более экологичных

Раздельный сбор работает, как минимум, в Москве, перерабатывают многое, но не все

Экобрендам будет тяжко Юлия Савилова Маркетолог, креативный продюсер, экс-руководительница направления по работе с лидерами мнений в Гринпис России Как кризис влияет на наш образ жизни? Россияне буквально испытывают утрату привычного образа жизни в связи с политической и экономической ситуацией: цены растут, компании закрываются или временно покидают рынок, авиасообщение ограничено, ряд стран не выдает визы и так далее. Многие переживают стресс, панику и тревожность, в том числе и я, ведь мы не были к такому готовы. Меня очень поддерживает мысль, что быть в стрессе сегодня — совершенно ок . Мой психолог говорит, что важно сохранять рутинные привычки . Именно они помогают оставаться на плаву в кризисное время и сохранять свою личность. Ситуация, в которой мы оказались, не повод забивать на привычные значимые вещи, такие как покупка кофе в многоразовый стаканчик или сортировка отходов. Не только потому, что все продолжается (как бы нам не казалось, что в каком‑то смысле мы переживаем сценарий фильма «Don’t Look Up»), но и потому, что такие регулярные действия наполняют жизнь смыслом и ценностями, поддерживают ее.

Более того, кризис, наоборот, дает пинок в случае, если вы давно хотели отказаться от лишнего или перейти на многоразовое: сегодня большинство массмаркета временно закрылось, чем не повод пройти челлендж «Х месяцев без покупок одежды»?



Можно, например, попробовать менструальную чашу или многоразовые прокладки вместо одноразовых средств . Полки с товарами женской гигиены пустуют — сейчас их скупают из страха, создавая таким образом искусственный дефицит товаров. Я несколько лет пользуюсь многоразовыми средствами и могу сказать, что, кроме экологичности, они гораздо комфортнее для моего тела. Эксперты Zero Waste Europe подсчитали, что женщина использует до 32 прокладок или тампонов за цикл и 416 — за год. Это означает, что за жизнь мы выбрасываем более 180 кг средств женской гигиены. Они отправляются на свалку и разлагаются до 450 лет. Кажется, это повод задуматься о своих привычках и образе жизни.

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Важны ли сейчас маленькие дела? Мне не очень нравится, когда полезные дела делят на большие и маленькие. Ты либо совершаешь благо, либо нет, в каком объеме — это уже не имеет значения. Так же и с пожертвованиями для НКО: помощь либо есть, либо ее нет. Полезные дела важны, так как никто не сделает их вместо нас . Мне приятно думать, что я ответственна за что‑то и хоть немного влияю на происходящее в стране: я не создаю лишний мусор, пять лет сортирую отходы, не покупаю ненужную косметику и вещи, тем самым не способствую росту перепотребления, поддерживаю НКО и медиа, которые публикуют объективную и полезную информацию, делюсь ею. Это мои привычки и ответственность. Их у меня не отобрать. Сегодня такое осознание кажется особенно ценным .

Как находить силы и чем мотивироваться? Как я уже говорила, важно не бросать рутинные дела. Можно вспомнить самую ненавистную фразу из детства: «Есть такое слово „надо“». Сейчас я регулярно ее себе повторяю. Но прежде чем заботиться об окружающей среде, нужно уделить внимание себе: психотерапия, спорт, секс, прогулки, массаж, чтение, кино. Это может быть что угодно, главное — проявить заботу о физическом и ментальном здоровье, совершить какое‑то действие. Меня как раз очень выручает сортировка отходов — медитативное занятие, которое помогает расслабиться . Что читать? Если не знаете, с чего начать, рекомендую почитать сайт Гринпис Россия, у них очень много классной и актуальной информации. «Собиратор» пишет про раздельный сбор мусора. Лена Володина рассказывает про экологичный образ жизни и осознанное потребление, а Олеся Бесперстова ведет свой zero-waste-блог и открыла магазин в Петербурге.

Будет ли работать раздельный сбор мусора? Все работает, в этом плане ничего не меняется . Я живу в Москве, и с 2020 года здесь введена двухэтапная система раздельного сбора. Она далеко не идеальная, но она есть, и часть отходов можно сдавать в синие контейнеры во дворах. Их содержимое направляется на сортировочные станции, а после — на переработку. Но в эти баки можно сдавать не все вторсырье. То, что не подходит, я отношу в «Собиратор». Это пластик с неподходящей маркировкой, фольга, зубные щетки, батарейки, небольшая техника, провода. Если вы пока не сортируете отходы, то можно начать с малого. В ближайшие дни отнести в синий контейнер стекло, пластиковые бутылки, металл. Еще меня очень вдохновляет, когда я вижу, сколько отходов люди выносят именно туда, а не в баки со смешанным мусором. Осознанных граждан становится все больше. Чем кризис может обернуться для экобрендов и организаций? Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда сложно предугадать, что будет завтра . Важно быть адаптивными и уметь подстроиться под обстоятельства. Возможно, для локальных брендов и организаций это хорошая возможность заявить о себе и сказать: «Привет! Мы не ушли и продолжаем работать для вас». Сейчас самое подходящее время, чтобы поддерживать друг друга. Многие бренды работают с импортными материалами, так что стоит ждать повышения цен. А вот, например, крупы и другие продукты можно покупать в магазинах zero waste (Kotomka, Naked Food) в свою тару — экологично, без очередей и дефицита как в супермаркетах.

Валерия Еся Коростелева Экотренер, эксперт по экологизации и раздельному сбору отходов

Какие плюсы есть у экологичного образа жизни? В первую очередь кризис влияет на то, что люди вынуждены заново принимать решения, переосмыслять все, от питания до средств передвижения и планов. Экологичный образ жизни — тоже выбор человека. И если люди, которые уже ведут его, осознали, что он помогает экономить и деньги, и время, и ресурсы, то новая волна будет вынуждена последовать их примеру, но вынужденно. На самом деле такие [экологичные] привычки гораздо выгоднее : вода в своей емкости, секонд-хенды, многоразовые предметы гигиены и так далее. В 99% случаев все экономит и деньги, и время. Сейчас магазины отказываются от бумажных чеков из‑за проблем с ее поставками, и нет ничего плохого, это, как правило, просто мусор. Кризис также можно воспринимать как повод для оптимизации процессов бизнеса — например, сокращения расходов на бумагу. А еще это хорошая возможность для просвещения об экопривычках. Часто они ассоциируются с ограничениями, как диета или веганство, но лучше смотреть на осознанный образ жизни через ценности, заботу о себе и мире. Не нужно срочно делать то, что будет напрягать, начните с малого: выкиньте сортированные отходы в синие контейнеры, отнесите батарейки или крышечки в пункты приема, откажитесь от ненужных покупок . Такая забота о себе и о мире может стать опорой для сохранения спокойствия в трудное время. Повлияет ли кризис на переработку отходов? Скорее всего, да, но незначительно. В России налажены механизмы по переработке стекла, пластика, бумаги, пленок и так далее . Это внутренние процессы, но возможны проблемы с поставками оборудования. Если мы говорим о небольших экобрендах в России, то их ожидает печальная ситуация. Может возникнуть нехватка сырья или проблемы с покупательской способностью: с каждым днем люди будут все интенсивнее переосмыслять покупки в связи с доходами, делать выбор в сторону дешевых товаров. А если сырье привозят из других стран, то цены будут повышаться, что значительно снизит конкурентоспособность брендов.

Татьяна Лебедева Главный редактор LookBio.ru, экоэксперт Как кризис повлияет на экопривычки? Важно начать с того, что они не ограничиваются раздельным сбором отходов. В последнее время в России именно он стал неким стандартом экологичного образа жизни. Прежде всего это осознанное ограничение потребления. Например, я не полечу лишний раз на самолете и не пойду в массмаркет, предпочту велосипед вместо автомобиля и так далее. Если рассматривать нынешнюю проблему целиком, то она сводится к экологичности поневоле . Например, в Госдуме предложили разливать молоко в бидоны. Это как раньше, когда представители не слишком развитых стран на международных форумах говорили, что у них нет избыточного потребления, и только одна кофта и пара сапог на сезон. Именно такой вынужденный эколайфстайл нам и грозит. А вот если понадобится срочно лететь в Берлин, то придется делать это через Стамбул, оставляя больший углеродный след.

Еще один важный аспект — трудности на производстве, ведь даже маркировка «эко», как и производство экологичных упаковок, стоит денег. И в связи с кризисом люди будут делать выбор в сторону дешевых товаров, наносящих вред экологии.

