В ранг продуктов, которые активно раскупают в последние недели, попали товары для женской гигиены. Полки магазинов с прокладками и тампонами иностранных брендов пустуют, причем во многом благодаря искусственному ажиотажу — предприимчивые дельцы уже продают пачки на «Авито» втридорога. Рассказываем, чем можно воспользоваться, пока паника не утихнет.

Многоразовые прокладки

Norma Pads, 820 р. 1 из 3 Little Pirate, 500 р. 2 из 3 Cycle Recycle, 3675 р. 3 из 3

Кажется, что тканевые прокладки — пережиток прошлого. Мысли о почти самодельных гигиенических принадлежностях возвращают в безрадостное время. Однако современные альтернативы ничего общего с призраками дефицита не имеют. Использование многоразовых прокладок часто пропагандируют экоэнтузиасты, но есть у них и другие преимущества. Разнообразие форм позволяет выбрать максимально подходящий тип, застежка на кнопках уверенно держит изделие, а саму ткань ощущать куда приятнее, чем полиэтилен. Еще такие прокладки не создают «парникового эффекта» и не накапливают запахи. После использования ткань замачивают в холодной воде, а после стирают в машинке. Удобнее всего иметь столько прокладок, сколько дней обычно длится ваша менструация.

Менструальные чаши

Пару лет назад менструальные чаши казались диковинкой, сейчас же их можно найти даже в ассортименте магазинов одежды. Использование чаш требует определенной сноровки, но те, кто оценил достоинства аксессуара, редко возвращается к привычным предметам гигиены. Если вы пробуете менструальную чашу в первый раз, заложите время на подготовку и попробуйте облегчить свою задачу с помощью лубриканта. А дальше остается только внимательно следить за продолжительностью носки и не забывать тщательно дезинфицировать силиконовый сосуд после применения.

Впитывающие трусы

Нижнее белье для менструации не только имеет дополнительные впитывающие слои в области ластовицы, но и снабжено плотными резинками, которые препятствуют протеканию. В основном такие трусы используют как аксеcсуар в дополнение, например, к чаше или как самостоятельный предмет гигиены в дни необильных выделений. Однако в последнее время бренды-производители белья для менструации предлагают модели, способные удержать большие объемы жидкости. Уход за подобным бельем такой же, как и за многоразовыми прокладками — после использования трусы замачивают в холодной воде, а потом стирают в машинке в щадящем режиме.

Тампоны-губки

Clean Love, 650 р. 1 из 3 Freedom, 1156 р. 2 из 3 Beppy, 2690 р. 3 из 3

Губки из медицинского поролона сложно назвать полноценной заменой тампонам. В основном их рекомендуют как специальное средство, которое облегчит менструацию в моменты, когда альтернативы могут физически мешать, например во время интенсивных тренировок или занятий сексом. Губки мягче, чем тампоны, лучше адаптируются к формам организма и не ощущаются. Еще одно отличие — отсутствие аппликатора и веревочки, поэтому учтите, что с введением и извлечением губки придется заморочиться.