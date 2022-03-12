Неприятные события могут вызвать гнев. Нередко мы испытываем еще и ненависть, особенно к тому, в чем мы видим причину неудач. Мы узнали у психологов, почему на самом деле появляются эти чувства и как можно с ними справиться.

Что такое гнев и ненависть? Гнев нередко путают со злостью, так как он одна из степеней проявления агрессии. Вот что говорит об этом Ольга Викторова, психолог сети клиник доказательной медицины DocMed и DocDeti: «Гнев интенсивнее злости и выражается через мимику, жесты и слова. Это пассивная эмоция: человек ничего не предпринимает, а лишь выражает свое отношение . Злость же чаще подразумевает действия, направленные на изменения ситуации». Викторова также подчеркивает, что гнев — одна из базовых эмоций человека. Это основа для выживания, когда срабатывает механизм «бей, беги или замри». По мнению специалиста, триггером для гнева может быть субъективное ощущение опасности и желание защитить свои границы. «Нам кажется, что с нами поступили несправедливо или неправильно. Например, считаем, что в час пик люди должны соблюдать наши границы, но к нам прижимаются со всех сторон. Если мы стоим и под нос ругаемся, как все это осточертело, — это гнев. Может казаться, что соседи шумят или кто‑то не так на нас посмотрел, хотя на самом деле все может быть и нормально». Говоря о гневе, важно понимать, что сама по себе ситуация может быть не такой опасной, как нам кажется. Гнев проявляется совершено по-разному — от спокойствия до сильнейшей ненависти. «Более того, эмоция может быть направлена человеком как вовне, так и на себя. Например, в виде прямого насилия по отношению к другим или селфхарма», — поясняет Ольга Викторова. По словам психолога сети клиник доказательной медицины DocMed и DocDeti Никиты Прилепского, под ненавистью корректнее всего понимать наиболее вредную и малоэффективную форму гнева. Она основана на восприятии окружающего мира, событий или людей. Человек видит объект своей ненависти плохим, аморальным, опасным, хотя в основном такие представления формируются на основе когнитивных искажений.

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Что такое ассертивное поведение и как оно может помочь?

Психологи выделяют три типа поведения: покорное, агрессивное и ассертивное, каждое из которых обладает своими особенностями. Покорное, или, как его называют, пассивное, зачастую подразумевает под собой мягкость, уступчивость, нежелание участвовать в конфликтах и отстаивать свою точку зрения. Люди, склонные к такому поведению, нередко могут терять контроль над собственной жизнью. Они подстраиваются под ситуацию и окружение, ставят свои интересы, ценности и желания ниже чужих, чтобы быть удобными. Склонные к агрессивному поведению люди, наоборот, ставят себя выше и могут даже подавлять других в угоду своим желаниям и целям, манипулировать ими и провоцировать на конфликты. Окружение будто становится объектом нападения, поэтому такое поведение считается деструктивным: враждебное и грубое отношение к другим используется также как способ самоутвердиться. Компромиссом специалисты считают именно ассертивное поведение. «Под этим в психологии понимается черта, которая характеризуется независимостью от оценок, внешних влияний и способностью регулировать собственное поведение», — объясняет психолог Наталья Цыбина. По ее мнению, основа такого поведения лежит не только в уважении к самому себе, но и к окружающим.

Испытывая чувство ненависти, человек с навыками ассертивного поведения способен открыто выражать свои чувства и эмоции так, чтобы не причинить никому вреда.



Ассертивности можно научиться — для этого важно осознанно подходить к собственному поведению, анализировать его, свои реакции и отношения с окружающими. Нейропсихолог когнитивного развития Виктория Любаревич-Торхова подчеркивает, что это позволяет бесконфликтно не только защитить свои интересы и ценности, но и добиться желаемого путем неагрессивной коммуникации. Для того, чтобы получить навык ассертивного поведения, психолог предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

Проговорить, что вы понимаете и принимаете внутреннее состояние и эмоции другого человека: «Я знаю, что ты хочешь сделать лучше».

Выразить свое несогласие, критику, пожелание или поставить необходимую задачу, основываясь на фактах: «Я понимаю, что ты старался, но тут стоило поступить иначе, потому что так будет эффективнее». Психолог подчеркивает «но» в коммуникации: говорить его нестрашно и даже полезно, так как это помогает выделить именно то, что вызывает у вас негативные эмоции.

Предложить выход из ситуации, удовлетворяющий обе стороны, а также те положительные качества, которые есть у вашего собеседника. Например: «Ты хорошо работаешь, и в следующий все удастся». Таким образом вы выражаете свои ощущения более экологично и избегаете конфликта . «Чем больше мы практикуем эти действия, тем скорее метод ассертивности становится для нас основополагающим», — говорит нейропсихолог. Также Любаревич-Торхова советует в начале освоения этой практики записывать план будущего разговора — это поможет более осознанно подойти к нему и заранее продумать, что именно вам хочется сказать.

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Как справиться с гневом? Как отмечает Викторова, главный аспект в работе с гневом — это умение увидеть его, признать его и открыться ему. Попытки контролировать эту эмоцию лишь подтолкнут к ее избеганию, что может негативно сказаться на психологическом здоровье человека и его отношениях с окружающими. Если вас переполняет гнев, специалист советует использовать следующую практику:

Сделать резкий выдох. Сделать медленный вдох, представляя, как пространство внутри вас расширяется и в нем помещается та эмоция, которую вы испытываете. Повторяя эти движения, важно визуализировать чувство гнева: его цвет, форму, размер. Это позволяет нам признать и увидеть эту эмоцию.

Признав, что вы испытываете гнев, можно перейти к практике, похожей на ту, что рекомендуют при работе со злостью. Она поможет определить, что вызывает в вас гнев и как сделать так, чтобы справиться с ним наиболее экологичным и безопасным для всех образом.

Определить, на какой объект он направлен, понять, что или кто именно вам не нравится и какие еще чувства это вызывает. Принять тот факт, что это ощущение нормально, сказать себе: «Да, я действительно так думаю и чувствую гнев». Выяснить, какие другие труднопереносимые переживания она скрывает под собой. Понять, какие потребности не были удовлетворены, что для вас сейчас важно. Определить, какие ожидания не оправдались и что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию.