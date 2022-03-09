Чем отличается обсуждение деликатных тем с родителями, друзьями и незнакомцами в соцсетях?

При разговорах на острые темы с родственниками эмоциональные ставки резко повышаются, так как в диалог вплетаются обиды, эмоции и претензии, которые накопились между близкими людьми. Соответственно, к несогласию добавляются старые, непрожитые и зачастую очень сильные чувства вроде «Вы меня никогда не понимали!».

С друзьями, знакомыми или чужими людьми разница только в том, что бессознательные переживания проявляются не так остро. Любая тема, приправленная накопившимися непрожитыми эмоциями, может стать «взрывоопасной» .

Как общаться, чтобы разговор не закончился скандалом?

Нет никаких универсальных рекомендаций. Даже несколько лет терапии не гарантируют плавного и корректного течения дискуссии. Еще дело в том, что западная цивилизация живет в рамках довольно ограниченной парадигмы, в которой все делится на «хорошее» и «плохое». Она, собственно, зашита в самом вопросе: есть нечто положительное (спокойный разговор) и отрицательное (крики и ссоры). Но иногда скандала не избежать, и надо просто прожить этот опыт .

Как правильно подбирать слова и грамотно выстраивать диалог?

Мне, как психотерапевту, сложно давать такие советы. Мы скорее помогаем человеку изучать себя, а не удерживаем от искренних спонтанных проявлений. Я могу лишь порекомендовать понаблюдать за собой в диалоге — и обратить внимание на некоторые паттерны поведения. Скажем, вы замечаете, что у вас очень много раздражения и с начала беседы хочется кричать. Это совершенно ничего не говорит о теме дискуссии, но очень многое — о вашем внутреннем состоянии или отношениях с тем человеком, с которым вы ее ведете.

Стоит ли переубеждать собеседника?

Переубеждение подразумевает, что существует единственная правильная точка зрения. На мой взгляд, это не так — истина у каждого своя, преломленная через особенности психики и опыт человека . В дискуссиях очень полезно помнить, что вы отдельные личности и совершенно не обязаны соглашаться.

Как сохранить здоровые отношения и близость?

Парадигма, о которой я упоминал выше, подразумевает, что находиться в здоровых отношениях с тем, кто с нами не согласен, — «плохо». Это, как мне кажется, не так — отдельность человека, инаковость его мнения может, наоборот, вызывать интерес, когда речь не идет о совсем уж людоедских взглядах. А если вас вынуждают делать то, что вы не хотите, следует отказаться и не вступать в беседу.

Как справляться с обидой, злостью, уязвимостью от разговоров?

Сперва надо это изучить: почему несогласие вызывает у меня настолько сильные эмоции? Возможно, внутри накопился травматичный опыт непонимания или неприятия? И сейчас я на самом деле переживаю тень этого опыта? Несогласие может обижать — это нормально. Но если все доходит до того, что эмоцию сложно выдерживать и продолжение разговора становится невозможным, то стоит подумать на счет обращения к психотерапевту.

Как быть, если человек сказал, что больше он с вами не общается?

Отнестись к этому с пониманием. Иногда наши взгляды не совпадают, и это можно только принять .

Как правильно общаться?

Единственная рекомендация, которую я могу дать, — прислушиваться к своим эмоциям. Если вы вдруг почувствуете обиду или гнев, не переходите на личности и не говорите нечто вроде «Ты ничего не понимаешь». Используйте «я-формулировки»: например, «Меня задевает тот факт, что ты не согласен, мне это было очень важно».