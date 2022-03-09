Разные взгляды часто приводят к конфликтам между родственниками, друзьями и коллегами. «Афиша Daily» поговорила с Данилой Антоновским, психологом и сооснователем сервиса «Ясно», о том, как вести конструктивный диалог, когда собеседник с вами не согласен.
Психолог, сооснователь сервиса «Ясно»
Чем отличается обсуждение деликатных тем с родителями, друзьями и незнакомцами в соцсетях?
При разговорах на острые темы с родственниками эмоциональные ставки резко повышаются, так как в диалог вплетаются обиды, эмоции и претензии, которые накопились между близкими людьми. Соответственно, к несогласию добавляются старые, непрожитые и зачастую очень сильные чувства вроде «Вы меня никогда не понимали!».
С друзьями, знакомыми или чужими людьми разница только в том, что бессознательные переживания проявляются не так остро. Любая тема, приправленная накопившимися непрожитыми эмоциями, может стать «взрывоопасной».
Как общаться, чтобы разговор не закончился скандалом?
Нет никаких универсальных рекомендаций. Даже несколько лет терапии не гарантируют плавного и корректного течения дискуссии. Еще дело в том, что западная цивилизация живет в рамках довольно ограниченной парадигмы, в которой все делится на «хорошее» и «плохое». Она, собственно, зашита в самом вопросе: есть нечто положительное (спокойный разговор) и отрицательное (крики и ссоры). Но иногда скандала не избежать, и надо просто прожить этот опыт.
Как правильно подбирать слова и грамотно выстраивать диалог?
Мне, как психотерапевту, сложно давать такие советы. Мы скорее помогаем человеку изучать себя, а не удерживаем от искренних спонтанных проявлений. Я могу лишь порекомендовать понаблюдать за собой в диалоге — и обратить внимание на некоторые паттерны поведения. Скажем, вы замечаете, что у вас очень много раздражения и с начала беседы хочется кричать. Это совершенно ничего не говорит о теме дискуссии, но очень многое — о вашем внутреннем состоянии или отношениях с тем человеком, с которым вы ее ведете.
Стоит ли переубеждать собеседника?
Переубеждение подразумевает, что существует единственная правильная точка зрения. На мой взгляд, это не так — истина у каждого своя, преломленная через особенности психики и опыт человека. В дискуссиях очень полезно помнить, что вы отдельные личности и совершенно не обязаны соглашаться.
Как сохранить здоровые отношения и близость?
Парадигма, о которой я упоминал выше, подразумевает, что находиться в здоровых отношениях с тем, кто с нами не согласен, — «плохо». Это, как мне кажется, не так — отдельность человека, инаковость его мнения может, наоборот, вызывать интерес, когда речь не идет о совсем уж людоедских взглядах. А если вас вынуждают делать то, что вы не хотите, следует отказаться и не вступать в беседу.
Как справляться с обидой, злостью, уязвимостью от разговоров?
Сперва надо это изучить: почему несогласие вызывает у меня настолько сильные эмоции? Возможно, внутри накопился травматичный опыт непонимания или неприятия? И сейчас я на самом деле переживаю тень этого опыта? Несогласие может обижать — это нормально. Но если все доходит до того, что эмоцию сложно выдерживать и продолжение разговора становится невозможным, то стоит подумать на счет обращения к психотерапевту.
Как быть, если человек сказал, что больше он с вами не общается?
Отнестись к этому с пониманием. Иногда наши взгляды не совпадают, и это можно только принять.
Как правильно общаться?
Единственная рекомендация, которую я могу дать, — прислушиваться к своим эмоциям. Если вы вдруг почувствуете обиду или гнев, не переходите на личности и не говорите нечто вроде «Ты ничего не понимаешь». Используйте «я-формулировки»: например, «Меня задевает тот факт, что ты не согласен, мне это было очень важно».