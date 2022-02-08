Существует ли глобальное потепление? Есть ли толк от сортировки отходов? Вымрут ли животные? Что будет с человечеством? Гляциолог Диана Владимирова отвечает на популярные вопросы о глобальном потеплении и объясняет, почему надо прекращать пить из одноразовых бутылок и что происходит с климатом.
Кандидат наук по геофизике (Университет Копенгагена), научный сотрудник РАН и Британской антарктической службы, гляциолог
Существует ли глобальное потепление?
Конечно, существует. Это часть глобального изменения климата: учащения погодных аномалий и опасных природных явлений. Считается, что оно началось в 1765 году, после индустриальной революции. В то время в массовое производство ввели паровой двигатель и стали жечь невероятное количество угля. Затем появились машины, заводы, пароходы — а все, что работает на ископаемом топливе, повышает концентрацию парниковых газов в атмосфере.
Есть методы реконструкции температуры, по ширине колец деревьев или по химическим показателям в ледниках, и где‑то с середины XIX века можно увидеть природные доказательства изменения климата. Выяснилось, что с начала индустриальной революции средняя температура на планете повысилась на 1,6 градуса, хотя в норме не должно быть никаких изменений. Например, для перехода от ледникового периода к теплому времени (межледниковье. — Прим. ред.) нужно повышение глобальной температуры всего на 3-8 градусов. Получается, что 1,6 — довольно большая величина.
В 1990-х был опубликован первый отчет межправительственной группы экспертов по изменению климата (сейчас их уже шесть). С тех пор температура не снижается и не стабилизируется, а только растет.
Что случится, если температура подрастет больше чем на 1,5 градуса?
Это та граница, после которой начнутся неконтролируемые и опасные природные явления: наводнения, ураганы, засухи — все катастрофы, кроме цунами и извержения вулканов. Придется потратить много денег на восстановление городов после их разрушения, будут человеческие жертвы и продуктовые кризисы.
Кто спровоцировал глобальное потепление?
Есть мнение, что климат на планете меняется циклично, и человек тут ни при чем. Это правда, но только отчасти. Мы живем в межледниковье — теплое время между двумя ледниковыми периодами, которое началось 11,7 тыс. лет назад. Но климат состоит из множества компонентов, и один из них — парниковые газы.
Во льду содержатся газы, и по ледникам Антарктиды можно получить данные по изменению климата за последние 800 тыс. лет. Выяснилось, что температура и количество парниковых газов менялись синхронно: когда холодно — их мало, когда тепло — много. А с начала индустриальной революции парниковых газов стало в 2–2,5 раза больше, чем было бы в естественных условиях.
Теперь всегда будет жара?
Сложно сказать. Сейчас изменение климата больше влияет на холодное время года. Скорее всего в европейской части России будут теплые и малоснежные зимы, а на востоке к концу столетия снега станет больше. Чем севернее регион, тем заметнее будет повышение температуры, например, по аномальному количеству осадков и режиму их выпадения. Раз — и сильный ливень, летние снегопады и зимние оттепели. Все из‑за того, что глобальное потепление меняет циркуляцию атмосферы, и в нее вторгаются воздушные массы, которых не должно быть в регионе. Это не значит, что зимы не будет. Сезоны все-таки не поменяются, просто четкий переход между ними, скорее всего, пропадет.
И если раньше мы могли более или менее прогнозировать сельское хозяйство, то к середине или концу XXI века станет непонятно, когда делать посевы, вырастет ли урожай, сколько его будет. Из‑за недостатка пищи могут начаться войны и кризисы, которые коснутся всех.
Вымирание видов — это историческая неизбежность или результат деятельности человека?
Виды уже вымирали, но это происходило раз в сотни миллионов лет из‑за очень серьезных внешних факторов: например, падение метеорита, которое повлекло за собой изчезновение динозавров. При естественном развитии климатических циклов глобального вымирания видов не намечалось.
Сейчас животные погибают, потому что не успевают приспособиться. Климат меняется с такой скоростью, которой никогда не было. Это приводит в том числе к смещению природных зон, ареалов питания и обитания разных видов. Получается, что опосредованно это результат действий человека.
Все ледники растают?
Да, но с разной скоростью. Чем больше их площадь и толщина, тем выше запас холода. Чтобы ледники таяли, или деградировали, нужны высокая температура и мало осадков. Для горных ледников это вопрос десятилетий. По прогнозам, ледниковое поле на Килиманджаро полностью исчезнет в ближайшие 15–20 лет. В Западной Антарктиде понадобится до тысячи лет.
В Восточной Антарктиде и Гренландии толщина ледников 3–3,5 км. Это много, и даже при сильном потеплении они простоят тысячелетия. Вообще, эти ледники считаются реликтами. В последний ледниковый период был гигантский ледниковый щит в Северной Америке, Скандинавии и на Северо-Западе России. Они полностью исчезли, а в Антарктиде и Гренландии остались.
Зачем нам вообще ледники?
Каждый исчезающий ледник — это климатическая проблема. Например, Килиманджаро питает две крупные реки, и таяние льда на нем означает, что жители региона останутся без воды. Западная Антарктида тоньше Восточной и ближе к распаду, то есть к выбросу талой воды в Мировой океан. Изменение его уровня приведет к затоплению островных государств и поселений на побережьях. Еще оно снижает альбедо (отражательную способность Земли. — Прим. ред.), за счет чего поверхность нагревается еще сильнее вдобавок к парниковому эффекту.
На нашем веку случится какая‑то катастрофа, которая полностью изменит нашу жизнь?
Хорошая новость: не будет взрывов, вскипания океана или наступающего ледника, как в фильмах. Плохая — катастрофа уже происходит, просто медленно.
Вообще, наш вид возник миллионы лет назад и пережил несколько климатических циклов, эволюционировал и ко всему приспособился. Мы не вымрем, так как есть разные технологии — например, климат-контроль в домах. Вопрос в том, что придется перестраивать энергетику, и лучше начинать это уже сейчас.
А может ли как‑то помочь вегетарианство?
Это вопрос распределения ресурсов. Корова и машина выделяют за год одинаковое количество метана (от 300 до 500 литров в сутки). Лучше не выращивать скот ради нескольких стейков, а потреблять его целиком. С этой точки зрения колбаса — не такой уж плохой продукт. Креветочные фермы и перегнивающие панцири выделяют очень много парниковых газов, и это тоже большая проблема. В борьбе с глобальным потеплением нам поможет не вегетарианство, а разумное потребление.
Есть ли какие‑то вредные или абсурдные установки по поводу климатических изменений?
Самая тлетворная установка — то, что мы не можем повлиять на изменение климата: все это решения политиков, а делать что‑то на бытовом уровне бесполезно. Она приводит к тому, что ситуация не двигается с места.
Смена бытовых привычек ведет к постепенным улучшениям, потому что вашему примеру могут последовать знакомые, за ними повторит кто‑то еще, и постепенно эта цифра вырастет в геометрической прогрессии. Подрастет новое поколение, в том числе политиков, разделяющих подобные идеи. Если в обществе будет доминировать мнение, что нужна инфраструктура под велосипеды или переработку мусора, это в конце концов воплотят в жизнь.
Что ждет нашу планету?
Например, вымирание некоторых видов и сдвиг климатических зон: то, что характерно для низких широт, будет смещаться в более высокие. По всей планете начнутся теплые зимы, больше осадков и таяние ледников. Из этого будут вытекать последствия, связанные с нехваткой пищевых ресурсов, экономическими и политическими кризисами. К сожалению, пока что только Новая Зеландия приняла решения стать углеродно-нейтральной страной.
Как улучшить ситуацию?
Машины — это, конечно, удобно и статусно, но гораздо полезнее пользоваться тем, что не сжигает топливо, если это позволяет среда.
Мусорные свалки — существенный источник парниковых газов. Есть мнение, что в России отходы толком не сортируются, но важно, чтобы был запрос на постройку специальных заводов. Стоит разделять мусор, чтобы постепенно развивать эту культуру. И максимально перестраивать свое потребление так, чтобы на него затрачивалось меньше ресурсов. Любое производство работает на энергии, а она чаще всего берется от тепловых электростанций, которые сжигают ископаемое топливо.
Во-первых, в их составе есть микропластик, загрязняющий океан. Во-вторых, на их переработку затрачивается куча воды — получается не очень экологично. Важно, чтобы не было перепотребления.
Выключайте свет там, где он вам не нужен. В России электричество в основном вырабатывается на тепловых электростанциях, которые сжигают топливо и выбрасывают парниковые газы.