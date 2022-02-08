Айсберг плывет в заливе Диско за домами в необычно теплую погоду 30 июля 2019 года в Илулиссате. Изменение климата оказывает сильное влияние на Гренландию, где за последние несколько десятилетий лето стало длиннее, а скорость отступления ледников и ледяной шапки Гренландии увеличилась. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Существует ли глобальное потепление? Есть ли толк от сортировки отходов? Вымрут ли животные? Что будет с человечеством? Гляциолог Диана Владимирова отвечает на популярные вопросы о глобальном потеплении и объясняет, почему надо прекращать пить из одноразовых бутылок и что происходит с климатом.

Диана Владимирова Кандидат наук по геофизике (Университет Копенгагена), научный сотрудник РАН и Британской антарктической службы, гляциолог

Существует ли глобальное потепление? Конечно, существует. Это часть глобального изменения климата: учащения погодных аномалий и опасных природных явлений. Считается, что оно началось в 1765 году, после индустриальной революции. В то время в массовое производство ввели паровой двигатель и стали жечь невероятное количество угля. Затем появились машины, заводы, пароходы — а все, что работает на ископаемом топливе, повышает концентрацию парниковых газов в атмосфере. Есть методы реконструкции температуры, по ширине колец деревьев или по химическим показателям в ледниках, и где‑то с середины XIX века можно увидеть природные доказательства изменения климата. Выяснилось, что с начала индустриальной революции средняя температура на планете повысилась на 1,6 градуса, хотя в норме не должно быть никаких изменений. Например, для перехода от ледникового периода к теплому времени (межледниковье. — Прим. ред.) нужно повышение глобальной температуры всего на 3-8 градусов. Получается, что 1,6 — довольно большая величина. В 1990-х был опубликован первый отчет межправительственной группы экспертов по изменению климата (сейчас их уже шесть). С тех пор температура не снижается и не стабилизируется, а только растет .

Что случится, если температура подрастет больше чем на 1,5 градуса? Это та граница, после которой начнутся неконтролируемые и опасные природные явления: наводнения, ураганы, засухи — все катастрофы, кроме цунами и извержения вулканов. Придется потратить много денег на восстановление городов после их разрушения, будут человеческие жертвы и продуктовые кризисы.

Подробности по теме Жарко и страшно непредсказуемо: Ангелина Давыдова — о том, на какой планете мы будем жить Жарко и страшно непредсказуемо: Ангелина Давыдова — о том, на какой планете мы будем жить

Кто спровоцировал глобальное потепление? Есть мнение, что климат на планете меняется циклично, и человек тут ни при чем. Это правда, но только отчасти. Мы живем в межледниковье — теплое время между двумя ледниковыми периодами, которое началось 11,7 тыс. лет назад. Но климат состоит из множества компонентов, и один из них — парниковые газы. Во льду содержатся газы, и по ледникам Антарктиды можно получить данные по изменению климата за последние 800 тыс. лет. Выяснилось, что температура и количество парниковых газов менялись синхронно: когда холодно — их мало, когда тепло — много. А с начала индустриальной революции парниковых газов стало в 2–2,5 раза больше, чем было бы в естественных условиях.

Люди и правда добавили расшатывающий компонент. Большой вопрос в том, как на это отреагирует климат. Температура увеличивается не так быстро, как повышение уровня парниковых газов, но потепление не может сдерживаться бесконечно.

Теперь всегда будет жара? Сложно сказать. Сейчас изменение климата больше влияет на холодное время года. Скорее всего в европейской части России будут теплые и малоснежные зимы, а на востоке к концу столетия снега станет больше. Чем севернее регион, тем заметнее будет повышение температуры, например, по аномальному количеству осадков и режиму их выпадения. Раз — и сильный ливень, летние снегопады и зимние оттепели . Все из‑за того, что глобальное потепление меняет циркуляцию атмосферы, и в нее вторгаются воздушные массы, которых не должно быть в регионе. Это не значит, что зимы не будет. Сезоны все-таки не поменяются, просто четкий переход между ними, скорее всего, пропадет.

Возможно, например, цветение в оттепель или созревание нескольких урожаев. Ничего хорошего в этом нет, потому что растения страдают, и биосфера не успевает перестроиться.

И если раньше мы могли более или менее прогнозировать сельское хозяйство, то к середине или концу XXI века станет непонятно, когда делать посевы, вырастет ли урожай, сколько его будет. Из‑за недостатка пищи могут начаться войны и кризисы, которые коснутся всех.

Вымирание видов — это историческая неизбежность или результат деятельности человека? Виды уже вымирали, но это происходило раз в сотни миллионов лет из‑за очень серьезных внешних факторов: например, падение метеорита, которое повлекло за собой изчезновение динозавров. При естественном развитии климатических циклов глобального вымирания видов не намечалось. Сейчас животные погибают, потому что не успевают приспособиться . Климат меняется с такой скоростью, которой никогда не было. Это приводит в том числе к смещению природных зон, ареалов питания и обитания разных видов. Получается, что опосредованно это результат действий человека.

Все ледники растают? Да, но с разной скоростью. Чем больше их площадь и толщина, тем выше запас холода. Чтобы ледники таяли, или деградировали, нужны высокая температура и мало осадков. Для горных ледников это вопрос десятилетий. По прогнозам, ледниковое поле на Килиманджаро полностью исчезнет в ближайшие 15–20 лет. В Западной Антарктиде понадобится до тысячи лет. В Восточной Антарктиде и Гренландии толщина ледников 3–3,5 км. Это много, и даже при сильном потеплении они простоят тысячелетия. Вообще, эти ледники считаются реликтами. В последний ледниковый период был гигантский ледниковый щит в Северной Америке, Скандинавии и на Северо-Западе России. Они полностью исчезли, а в Антарктиде и Гренландии остались. Зачем нам вообще ледники? Каждый исчезающий ледник — это климатическая проблема. Например, Килиманджаро питает две крупные реки, и таяние льда на нем означает, что жители региона останутся без воды. Западная Антарктида тоньше Восточной и ближе к распаду, то есть к выбросу талой воды в Мировой океан. Изменение его уровня приведет к затоплению островных государств и поселений на побережьях. Еще оно снижает альбедо (отражательную способность Земли. — Прим. ред.), за счет чего поверхность нагревается еще сильнее вдобавок к парниковому эффекту.

На нашем веку случится какая‑то катастрофа, которая полностью изменит нашу жизнь? Хорошая новость: не будет взрывов, вскипания океана или наступающего ледника, как в фильмах. Плохая — катастрофа уже происходит, просто медленно.

Современное изменение климата сравнимо с варкой раков. Их забрасывают живыми в холодную воду. Постепенно они нагреваются, привыкают к температуре, пока она не превысит все допустимые пределы. Мы тоже потихоньку варимся.



Вообще, наш вид возник миллионы лет назад и пережил несколько климатических циклов, эволюционировал и ко всему приспособился. Мы не вымрем, так как есть разные технологии — например, климат-контроль в домах. Вопрос в том, что придется перестраивать энергетику, и лучше начинать это уже сейчас.

А может ли как‑то помочь вегетарианство? Это вопрос распределения ресурсов. Корова и машина выделяют за год одинаковое количество метана (от 300 до 500 литров в сутки) . Лучше не выращивать скот ради нескольких стейков, а потреблять его целиком. С этой точки зрения колбаса — не такой уж плохой продукт. Креветочные фермы и перегнивающие панцири выделяют очень много парниковых газов, и это тоже большая проблема. В борьбе с глобальным потеплением нам поможет не вегетарианство, а разумное потребление.

Есть ли какие‑то вредные или абсурдные установки по поводу климатических изменений? Самая тлетворная установка — то, что мы не можем повлиять на изменение климата: все это решения политиков, а делать что‑то на бытовом уровне бесполезно. Она приводит к тому, что ситуация не двигается с места. Смена бытовых привычек ведет к постепенным улучшениям, потому что вашему примеру могут последовать знакомые, за ними повторит кто‑то еще, и постепенно эта цифра вырастет в геометрической прогрессии. Подрастет новое поколение, в том числе политиков, разделяющих подобные идеи. Если в обществе будет доминировать мнение, что нужна инфраструктура под велосипеды или переработку мусора, это в конце концов воплотят в жизнь.

Что ждет нашу планету? Например, вымирание некоторых видов и сдвиг климатических зон: то, что характерно для низких широт, будет смещаться в более высокие. По всей планете начнутся теплые зимы, больше осадков и таяние ледников. Из этого будут вытекать последствия, связанные с нехваткой пищевых ресурсов, экономическими и политическими кризисами. К сожалению, пока что только Новая Зеландия приняла решения стать углеродно-нейтральной страной.

Если сейчас главы государств последуют климатическому соглашению и сдержат потепление в районе 1,5 градусов к середине века, то через несколько десятилетий ситуация начнет приходить в равновесие. Будет так же тепло, но не участятся опасные природные явления.

Как улучшить ситуацию?

Пересаживайтесь на общественный транспорт. По возможности используйте велосипеды или самокаты Машины — это, конечно, удобно и статусно, но гораздо полезнее пользоваться тем, что не сжигает топливо, если это позволяет среда. Начните сортировать мусор Мусорные свалки — существенный источник парниковых газов. Есть мнение, что в России отходы толком не сортируются, но важно, чтобы был запрос на постройку специальных заводов. Стоит разделять мусор, чтобы постепенно развивать эту культуру. И максимально перестраивать свое потребление так, чтобы на него затрачивалось меньше ресурсов. Любое производство работает на энергии, а она чаще всего берется от тепловых электростанций, которые сжигают ископаемое топливо. Не выбрасывайте продукты Покупайте одежду в секонд-хендах Откажитесь от одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков Во-первых, в их составе есть микропластик, загрязняющий океан. Во-вторых, на их переработку затрачивается куча воды — получается не очень экологично. Важно, чтобы не было перепотребления. Используйте энергосберегающие технологии Выключайте свет там, где он вам не нужен. В России электричество в основном вырабатывается на тепловых электростанциях, которые сжигают топливо и выбрасывают парниковые газы. Тратьте меньше воды