Баки разных цветов, экоцентры и сервисы вывоза вторсырья — в Москве уже существует развитая система раздельного сбора, но разобраться в ней все еще сложно. «Афиша Daily» вместе с навигатором по социальным и экологическим сервисам «+1Город» собрала всю основную информацию для тех, кто решил встать на путь экологичности.

Что происходит с раздельным сбором в Москве? Двухпоточная система сбора отходов появилась в Москве в 2020 году благодаря так называемой «мусорной реформе». С 1 января 2020 года в жилых дворах внезапно появились по два бака — синий и серый. Эта система предполагает разделение твердых бытовых отходов всего на два типа — вторсырье и смешанные. В синий бак отправляются вместе металл, стекло, бумага и пластик. В серый — смешанный мусор и органика, которая не компостируется отдельно. Самый распространенный миф среди горожан — отходы из синих и серых баков загружают в одну машину и отправляют на полигон. Это не стандартная практика, а нарушение, которое важно фиксировать на видео и сразу отправлять оператору ТБО, чьи контакты указаны на мусорном баке. Такие ошибки — большая редкость, но их годами обсуждают в сети. Операторам невыгодно отправлять вторсырье на полигон, так как с каждой тонны они получают деньги от перерабатывающих заводов. Главное преимущество двухпоточной системы — она позволяет приучить к раздельному сбору тех, кто в принципе о нем не задумывался, то есть большую часть населения. Это должно увеличить объемы вторсырья и загрузить перерабатывающие заводы. На данный момент в Москве и области их больше 400, и всем не хватает сырья.

Инструкция для новичков Если вы новичок в вопросе раздельного сбора, то вам подойдут те самые синие баки, которые есть в каждом дворе (если у вас его нет, оставьте жалобу здесь и проблему оперативно исправят). Это проще, чем разбираться в различных фракциях, и ваша жизнь изменится лишь на одно дополнительное мусорное ведро в доме, которое легко заменить на коробку или пакет. Именно в него нужно будет собирать все, что можно отдать на переработку. — Стекло: прозрачное, зеленое, коричневое;

— бумага и картон; не подойдет влажная, грязная бумага, бумажные чеки, салфетки, коробки с жирными пятнами, например, из‑под пиццы, ламинированная бумага, стаканчики из‑под кофе;

— пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 и 6;

— металл: алюминиевые банки из‑под напитков, жестяные банки, металлические крышки, банки из‑под краски, инструменты, сковородки, кастрюли.

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Как подготовить вторсырье перед тем, как бросить в синий бак Пластик, стекло и металл нужно помыть и высушить, чтобы вода не испортила картон и бумагу. Мытье вторсырья — это, в первую очередь, знак уважения к работникам сортировки, которые перебирают отходы вручную, а во вторую — возможно долго копить вторсырье без неприятных запахов. Бумагу можно плотно завернуть в пакет, чтобы она не запачкалась и не разлетелась при транспортировке.

Инструкция для продвинутых Когда первый этап привыкания к разделению отходов на вторсырье и смешанные отходы пройден, и хочется большего, в дело вступают экоцентры. Это площадки, созданные, как правило, экологическими активистами. Они принимают десятки видов отходов, в том числе блистеры от таблеток, пластиковые зубные щетки, электронные системы для курения, пачки из‑под чипсов и кофе, сделанные из фольгированного пластика, рентгеновские снимки, кассовые чеки и многое другое. Это рай для приверженцев раздельного сбора: если вы помоете и рассортируете отходы (здесь каждый вид вторсырья нужно сдавать отдельно!), они будут переработаны на 100%, тогда как в случае с синими баками отбраковывается до половины. В Москве сейчас работают три крупных экоцентра:

— «Собиратор», Кавказский б-р, 56, стр. 12;

— «Сборка», Ленинградский просп., 80, корп. 25;

— #Немузеймусора, Варшавское ш., 2. У «Собиратора» и «Сборки» есть свои экотакси — то есть за отдельную плату они могут забрать вторсырье прямо из вашей квартиры. Стоит это от 700 до 1200 рублей в пределах МКАД, у «Сборки» дешевле. Договариваться о вывозе нужно заранее, чтобы операторы построили оптимальный маршрут. Перед отправкой вторсырье необходимо разделить по пакетам и подписать, подробную инструкцию можно найти здесь. Также по городу расставлено много баков, в которые можно выбрасывать рассортированное вторсырье. Они собраны здесь, каждый бак проверили волонтеры-экоактивисты. Куда сдавать стаканчики от кофе? Отдельно стоит отметить упаковку, которую мы ошибочно воспринимаем как бумажную. Это контейнеры от салатов и сандвичей, а также стаканчики из‑под кофе — все они покрыты пластиковым слоем, который защищает их от протекания. Чтобы их переработать, необходимо сначала отделить пластиковый слой от целлюлозы, а это требует специального оборудования и большое количество воды, что само по себе не экологично. До 2020 года такую упаковку в Москве не перерабатывали вовсе, теперь ее начал принимать Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод, который смешивает полученную целлюлозу с другим сырьем и производит картонные подставки для стаканчиков, упаковку для овощей и фруктов. Сдать их можно в экоцентр «Сборка», который, впрочем, все равно призывает минимизировать использование таких стаканчиков. Что делать с тетрапаком? Тетрапак на самом деле ни бумагой, ни пластиком не является, а состоит из трех разных материалов: картона, пластика и алюминия. Так что перерабатывать его также сложно, а сдать можно не везде. Поэтому по возможности лучше выбирать продукты в другой упаковке. Но если все-таки тетрапак оказался у вас дома, перед отправкой на переработку его нужно сполоснуть, затем отклеить верхние и нижние «ушки» и сжать пакет так, чтобы он стал плоским. Сдать можно в экоцентры, а также в контейнеры-сетки «Эколайна». Их расположение смотрите здесь. Что делать с опасными отходами? Светодиодные и лампы накаливания, ртутные градусники, батарейки, лекарства, электронная и бытовая техника, шины, лаки и краски — все это опасные для окружающей среды, людей и животных отходы. Выбрасывать их в обычный бак ни в коем случае нельзя. Ответственные производители и магазины, например, «М.Видео», «Вкусвилл», «Леруа Мерлен» устанавливают специальные ящики для приема батареек. Ртутные градусники принимает «Первый экологический сервис в Москве», а ртутьсодержащие лампы, согласно Постановлению Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, обязаны принимать управляющие компании, такие как «Жилищник». В 2011 году Фонд рационального природопользования запустил программу «Шина» по сбору у населения покрышек и их утилизации. Все пункты приема опасных отходов можно найти на карте.

Что делать с органикой? Органические отходы тоже могут приносить пользу, хотя в Москве и нет городской системы их компостирования. Например, существуют домашние вермифермы, в которых остатки продуктов перерабатывают черви: подробно об этом мы рассказывали здесь. Также можно использовать специальные микробные биопрепараты, тогда компостирование должно проводиться в плотно закрытой таре. Компост пригодится для подкормки домашних растений или клумб во дворе. Еще один способ переработки органики в Москве — диспоузер. Это измельчитель, который устанавливается в раковину на кухне. Через канализацию отходы попадают на Курьяновские очистные сооружения, где становятся биогазом. Однако у диспоузера есть один недостаток — высокая стоимость и необходимость со временем менять лезвия измельчителя. Что делать с ненужной одеждой? В Москве и Московской области одежду на благотворительность принимают фонд «Второе дыхание», «Добрые вещи» и «Доброворот». Сдавать следует чистые одежду и обувь без пятен и дыр, пригодные для повторного ношения. Дырявую и испорченную одежду можно сдать в ящик H&M. Также вещи принимают на благотворительность и переработку компании Oysho, Monki и Uniqlo (последние — только своего бренда). Обувь в любом состоянии можно сдать в магазинах Rendez-Vous и Vagabond. Также хорошую обувь, аксессуары и сумки можно самостоятельно отнести в секонд-хенды «Лавка радостей» и Charity Shop, они работают с местными благотворительными организациями. Вывезти одежду из вашей квартиры могут «Собиратор» и «Сборка», а также фонды «Второе дыхание» и «Добрые вещи».

Помимо переработки, вещи можно перешивать или переделывать, чтобы использовать их повторно — это называют апсайклингом. Подробно о том, как преобразить наскучившую одежду, мы рассказывали здесь. Использование пластиковой упаковки для проращивания растений — тоже своего рода апсайклинг, а еще есть множество видеоуроков по треш-арту, доступных на ютьюбе.