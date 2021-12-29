В ближайшие годы климат станет все менее предсказуемым, а нам стоит пересмотреть свое отношение к природе. Почему так, в рамках спецпроекта о будущем «Афише Daily» рассказала Ангелина Давыдова, экологический журналист, редактор журнала «Экология и право», наблюдатель переговоров ООН в области климата с 2008 года.

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Изменение климата: как это повлияет на нас в ближайшие годы? Основной тренд — как для мира в целом, так и для России в частности — усиление негативных последствий изменения климата. Климатическая система будет разбалансироваться все сильнее, где‑то будут происходить наводнения, где‑то, наоборот, засухи. В очень многих местах станет намного жарче. Количество людей, не имеющих доступ к питьевой воде, будет расти. Снижение урожайности на 10–25% может стать повсеместным к 2050 году. Из‑за этого во многих местах мира жизнь будет намного сложнее. В результате увеличится поток миграции. Пока климатическая миграция юридически на мировом уровне не признается — и официально получить убежище из‑за тяжелых погодных условий невозможно. Но вскоре все эти вопросы начнут серьезно обсуждаться на глобальном уровне. Худшие прогнозы — для стран Африки ниже Сахары, а также ряда регионов Юго-Восточной Азии: недостаток воды, перебои с продовольствием, опустынивание, где‑то наводнения. Однако негативные последствия ожидаются, например, и для многих стран у Средиземного моря (омывает Испанию, Францию, Италию, Хорватию, Черногорию, Грецию, Турцию, Ливию, Египет и другие страны. — Прим. ред.). По прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО) в ближайшие пять лет все больше регионов мира будет страдать от повышения средней температуры и уровня моря. В последний тренд существенный вклад вносят тающие ледники. Например, недавно стало известно, что один из самых больших ледников в мире — Туэйтса в Антарктиде, также известный как ледник Судного дня, может разрушиться за пять лет, что изменит как континент, так и мир в целом.

Станет не теплее, а сложнее Ключевой тренд — не то, что везде станет теплее, а то, что климат станет менее предсказуемым. Речь идет о глобальной дестабилизации климатической системы планеты, ее последствия сейчас нам понятны не до конца. Ключевые выводы исследований ВМО: к 2025 году средняя приземная температура на планете будет по меньшей мере на 1 градус Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (среднее на период с 1850 по 1900 год), потеплеет почти везде (особенно сильно — в арктических регионах), за исключением южных океанов и Северной Атлантики. Усилятся тропические циклоны.

Ледник Туэйтса © NASA/wikimedia.org

По данным российских климатологов, уже в ближайшее время все больше регионов страны увидят последствия климатических изменений. На северо-западе будут аномально сильные ветра, штормы, интенсивные осадки, резкие изменения погоды, на востоке — все больше наводнений, на юге — засуха, волны жары, проблема с опустыниванием, в центре Европейской части — также более сильные ветра и больший объем осадков. В Сибири и на Дальнем Востоке обострится ситуация и с лесными пожарами — они будут становиться все более интенсивными, распространяясь на все большие площади. Прогнозируются сдвиги в наступлении сезонов — уже в ближайшие 10–20 лет они будут наступать позже на две недели.

Что произойдет с нашей едой? Через 15 лет международная картина производства продовольствия всерьез поменяется. Так, согласно недавнему исследованию Стокгольмского экологического института, производство сахарного тростника может снизиться почти на 60%, кофе арабика — на 45,2%, кукурузы — на 27%, риса — на 8,1%. Это предположительные показатели 2070–2099 годов по сравнению с данными на 1980–2010 годы. Говоря о России, авторы предполагают рост производства кукурузы, сои и риса в стране, но снижение количества пшеницы из‑за учащающихся волн жары и засух, а также проблем с водой на юге.

Сейчас треть всех продуктов в мире теряется или выбрасывается.

По данным Продовольственной программы ООН, глобальные затраты на пищевые отходы ≈ 2,6 трлн долларов в год, включая 700 млрд долларов экологических издержек и 900 млрд долларов социальных издержек. В ближайшие годы эту проблему будут пытаться решить. Надеюсь, пищевые потери сократятся — с этим поможет совершенствование технологий хранения, транспортировки и распределения, а также инициативы из области циклической экономики — в частности, фудшеринг. В целом тренд на экологически устойчивое и цикличное производство и потребление будет возрастать. Еще один важный тренд в области продовольствия — история происхождения. Она станет все более интересна потребителям. Где был выращен продукт, сколько воды было использовано, какие удобрения, был ли счастлив фермер, в каких условиях работали другие сельскохозяйственные рабочие. Возможно, появятся приложения, с помощью которых можно будет увидеть весь путь продукта: от земли до вашей тарелки. В целом климатическая повестка будет влиять и на виды продовольствия, которые мы покупаем. Потребление животной пищи будет снижаться, растительной будут производить все больше. Продолжатся эксперименты с созданием искусственного мяса. Вода становится более ценным ресурсом, соответственно, ее будут тратить разумнее и точнее — в первую очередь в сельском хозяйстве.

Парк Хай-Лайн в Нью-Йорке, созданный на территории бывшей Центральной железной дороги Нью-Йорка © Dansnguyen/wikimedia.org

Что с городами? Можно ожидать дальнейшее развитие и рост использования возобновляемой энергетики, много говорится о децентрализованных источниках энергии — будет появляться все больше домов и поселений, в которых жители сами полностью обеспечивают себя энергией и теплом (так называемые энергопассивные или энергоактивные дома). Электромобилей, скорее всего, будет все больше, при этом ожидается больше технологических прорывов в области экологизации их производства, а также переработки (в том числе батарей) и извлечения и дальнейшего использования ценных металлов. Города продолжат расти, и им придется адаптироваться к климатическим изменениям. Мы увидим новые системы защиты от наводнений, способы охлаждения городов. Зеленым насаждениям и воде (так называемой водно-зеленой инфраструктуре) будет уделяться больше внимания. В целом взаимоотношения «люди — город — природа» будут меняться. Сейчас нам уже понятно, что на планете необходимо оставить большие массивы нетронутых человеком экосистем, в которых не ведется никакой хозяйственной деятельности. Нам нужны такие леса, степи, океанические системы, болота — для того чтобы они выполняли свои экосистемные и климаторегулирующие функции. С другой стороны, люди будут пытаться по-умному управлять природой в городе: получать максимальное количество пользы от деревьев, заболоченных территорий, зеленых берегов рек — для здоровья горожан и других обитателей урбанизированных территорий. Что делать, чтобы замедлить изменение климата?

Снижать и в перспективе прекращать использование ископаемого топлива. Переходить на новые зеленые и ресурсоэффективные технологии. Потреблять меньше энергии. Выстраивать новую экономику, работающую на принципах цикличности. Воспринимать отходы как ресурсы. Снижать использование одноразового. Сокращать рубки лесов. Сохранять и восстанавливать экосистемы. Несмотря на то что очень многие климатические прогнозы говорят об изменениях на горизонте середины или конца века, многие из них мы увидим уже в ближайшие годы. От нас зависит, как мы будем реагировать на них, как предотвращать и как менять свои ежедневные привычки и социально-экономическую систему в целом.