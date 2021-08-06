В июле фигуристка Татьяна Навка раскритиковала испанского художественного гимнаста, заявив, что «в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет». Однако мужская художественная гимнастика появилась в России еще в 2000-х годах. Мы поговорили с чемпионом России Артуром Муриновым о том, как он начал заниматься и сталкивался ли с сексизмом.

Сегодня выделяют две школы мужской художественной гимнастики: японскую и испанскую. Японское направление, которое популярно в России, больше сосредоточенно на силовых упражнениях, акробатике и выносливости. Испанское направление очень похоже на женскую художественную гимнастику: выступления оцениваются по тем же параметрам, а гимнасты носят макияж и более яркие костюмы. Как начал заниматься Я занимаюсь мужской художественной гимнастикой четвертый год. Моя мама — тренер, она была на сборах вместе с Натальей Кукушкиной (тренер по художественной гимнастике. — Прим. ред.). Как‑то она показала ей мои фотографии, и та сказала, что с такими хорошими природными данными стоит попробовать себя в этом виде спорта. Мама спросила меня, и, конечно, я согласился. С детства любил художественную гимнастику, смотрел женские соревнования по телевизору. Однажды наткнулся на выступление гимнастов-японцев и потом постоянно искал такие ролики. Папа отвез меня к Александру Буклову (руководитель мужской сборной. — Прим. ред.), и тот сказал, что посмотрит меня пару дней, если понравлюсь — оставит. Мне дали скакалку, и я вообще не понимал, как с ней взаимодействовать. Сначала учился делать разные манипуляции, вращения, а потом меня отвели в зал акробатики, где все выполняли сальто, фляки. Я увидел это и подумал: «Как я буду такое делать?» Меня сразу погрузили в среду, где ребята все умеют — было неловко, что я до них не дотягиваю . Очень волновался, но в итоге остался и тренировался две недели.

После этого я вернулся домой и начал тренироваться с родителями. Мой папа — тренер по тяжелой атлетике, но, когда я стал заниматься художественной гимнастикой, он тоже ей заинтересовался. Мы смотрели ролики и отрабатывали акробатические элементы. Александр Буклов составил программы выступлений, и мы с мамой прогоняли их под музыку.

Было несложно, так как часть элементов я видел на сборах и просто повторял их дома, а техника работы с булавами и скакалкой примерно одинаковая и в женской, и в мужской гимнастике.

Потом начал ездить на сборы в Москву. Занимался акробатикой и отрабатывал программу с десяти утра до восьми вечера. Еще я знал, что мужская художественная гимнастика очень популярна в Казани, поэтому поступил в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма на тренера по художественной гимнастике и начал ходить в Центр гимнастики. Ходил на пары, потом тренировался с 16.00 до 20.30. И так шесть раз в неделю. Было не тяжело, так как мне нравилась гимнастика.

© Из личного архива

Мой главный тренер — Александр Буклов, и еще два есть в Казани: Мария Гордеева, с которой мы отрабатываем выступление и взаимодействия с предметами, и Раушанья Рустамовна — она отвечает за акробатику. Все они очень хорошие — жесткие, но справедливые. У нас замечательные отношения. Тренеры занимаются и с девочками, и с мальчиками, так что мы упражняемся на одном ковре, просто каждый отрабатывает свою программу, но бывает тяжело, потому что иногда не хватает места. Мы не соперничаем с девочками, а поддерживаем друг друга, подсказываем, как делать элементы. С парнями я тоже хорошо общаюсь. Например, с Булатом Сугнатулиным (четырехкратный чемпион России по художественной гимнастике. — Прим. ред.) мы познакомились на моих первых сборах и теперь тренируемся вместе, конкуренции между нами нет.

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Как устроена мужская художественная гимнастика Мужская художественная гимнастика — смесь спортивной акробатики, единоборств и вольных упражнений в спортивной гимнастике. Женская более пластичная и плавная. Не все, что сделает девушка, сможет повторить парень. Мы от природы не такие гибкие, и это может выглядеть комично. Хотя сидеть на шпагате все равно нужно, так как иногда его включают в программу.

Мужская гимнастика более напористая, с акцентом на силу и ловкость. Нет поворотов, прыжков и равновесия, как у девушек.



Из предметов схожи только скакалка и булавы, но они тяжелее — не каучуковые, а деревянные. Еще есть кольца — два маленьких обруча и гимнастическая палка. Это дорогой вид спорта. В России не производят предметы для мужских выступлений, поэтому их заказывают из Японии. Скакалка стоит 4000 рублей, палка — 10 тыс., кольца — 20 тыс. Костюмы покупают или шьют на заказ. Мой стоит 10 тыс. В индивидуальное выступление входит акробатика, риски, элементы мастерства с предметом, танцевальные дорожки. Риск — это когда я, например, бросаю предмет, делаю сальто, а потом ловлю его. Элемент мастерства — если ловлю предмет без зрительного контроля. Дорожки — танцевальные движения на восемь счетов, которые должны быть гармонично встроены в выступление.

© Из личного архива

Есть групповые упражнения, где соревнуются команды по шесть человек. Выступления длятся две с половиной минуты и проходят без предметов, есть только акробатика и танцевальные дорожки. Еще есть смешанные пары — мальчик с девочкой. Делают то же, что и в индивидуальных выступлениях, но с элементами сотрудничества — например, бросают друг другу предметы или выполняют поддержки. Смотрится очень красиво.

Про требования к внешности и стереотипы Мальчики не следят за весом так, как девочки, но нам все равно нужно быть подтянутыми, мускулистыми и худыми, чтобы выполнять акробатические элементы без большой нагрузки на ноги. Я не придерживаюсь диеты, но за последние полгода сильно похудел, потому что стало некомфортно тренироваться. Ограничивал себя в сладком и мучном, если хотел съесть что‑то калорийное, то делал это с утра. С осуждением и стереотипами я не сталкивался. Возможно, мне просто повезло. У девочек должен быть макияж и аккуратный пучок, а мальчикам достаточно просто причесаться . Их костюмы элегантные, яркие, все в стразах, а наши больше похожи на наряды спортивных гимнастов — штаны и майка с застежкой снизу. Черный костюм мне подарил Александр Буклов, а другой, к чемпионату России, мне сшили на заказ — это был подарок мамы. Он очень красивый, темно-синего цвета с флагом России. Я не поддерживаю испанскую школу художественной гимнастики — нигде спортсменов и спортсменок не оценивают по одинаковым критериям. И это просто не очень эстетично — не все элементы, которые хорошо смотрятся на девушках, будут также выглядеть на парнях. При этом я не против ярких костюмов, если это гармонично и красиво — как, например, в фигурном катании.

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О соревнованиях и планах на будущее Я кандидат в мастера спорта, но уже выполняю программу мастера. Как правило, все переходят на нее с 16 лет. В России не очень много мастеров спорта по мужской художественной гимнастике, выступающих в личной программе, — всего 10–15 человек, но три года назад было еще меньше. Это молодой вид спорта, да и не все доходят до этого звания. Кто‑то заканчивает карьеру из‑за травмы, кому‑то просто не нравится. Но в целом гораздо больше парней приходят в гимнастику, а не уходят из нее. Сейчас идет огромный поток малышей, так этот вид спорта начал развиваться, многие заинтересовались им, особенно после чемпионата России. Часть ребят перешли в мужскую художественную гимнастику, например, из спортивной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и на лыжах.

© Из личного архива

На чемпионат России не было отбора, потому что нас не так много. Могли приехать все, кто хочет. У меня было десять соперников. Было страшно, я волновался и уронил кольца и палку, но потом собрался и сделал все правильно со скакалкой. Завоевал золотую и бронзовую медали. Есть и другие соревнования. Я участвовал в показательных выступлениях в Казани, Республике Карелии, Москве, Тольятти, и юниорском чемпионате мира. Также был на соревнованиях различных спортивных обществ.

Не очень люблю смотреть свои выступления, потому что нахожу очень много ошибок. Потом пересматриваю и вижу еще больше, и так по кругу.

Мужскую художественную гимнастику пока что не признали олимпийским видом спорта, поэтому вершина карьеры — выиграть чемпионат мира . После Александра Буклова никто на него не ездил. Думаю, мы еще не готовы к таким крупным соревнованиям. Летом я тоже тренируюсь шесть раз в неделю, но недавно ездил в отпуск. Сейчас буду приходить в форму, потому что следующие соревнования уже в сентябре. И, конечно, начну готовиться к главному старту спортивного сезона — чемпионату России. Планы очень большие, но пока не хочу озвучивать все. Точно знаю, что после университета продолжу выступать и начну работать тренером.