«Культурный шок»: Навка выступила против мужской художественной гимнастики. Это возмутило ее коллег

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка раскритиковала мужчин, которые занимаются художественной гимнастикой. Этой теме она посвятила пост в инстаграме.

Навка выложила видео с записью выступления атлета Кристофера Бенитеса на первом Кубке короля по гимнастике среди мужчин, который прошел в Испании в 2019 году. В ролике мужчина в спортивном купальнике исполняет гимнастический номер с лентой. У фигуристки эти кадры вызвали недоумение.

У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая‑то возможность забыть, что ты это видел?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциям?! Куда заведет их этот путь, и почему‑то я уверена, что в итоге их ждет тупик.

Это высказывание у себя в сторис прокомментировала французская фигуристка Габриелла Пападакис. Она упрекнула Навку в отсутствии уважения к людям и способам их самовыражения. «Я считаю эти слова публичной деструктивной и болезненной атакой. Мои сочувствия и поддержка тем, кого задели эти неприемлемые комментарии», — добавила она.

К ней присоединилась призерка нескольких мировых первенств в танцах на льду Кейтлин Уивер. Она заявила, что перестала считать Навку кумиром.

«Мне жаль, что вы не можете посмотреть шире своего опыта. Вы всегда были идолом для меня. Ваш пост стал для меня осознанием грустной правды, так как вы больше для меня таковым не являетесь», — написала фигуристка.

Навка сразу же отреагировала на критику со стороны коллег и заявила, что не хотела никого задеть своим высказыванием. При этом она подчеркнула, что у нее «есть устойчивое мнение и свое понимание на сей счет», а именно — уверенность в том, что «мужчина должен оставаться в мужском облике». Она заявила, что хочет вырастить детей «в здоровом обществе».