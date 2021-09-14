Несмотря на то, что российская вакцина «Спутник V» одобрена уже в 70 странах, большинство европейских стран и США не торопятся ее сертифицировать. Мы поговорили с россиянами, живущими в Европе, о том, почему они решили привиться в России, сложно ли это было сделать и как непризнание вакцины влияет на их жизнь.

Анастасия Криволапова 26 лет, Пиза, Италия

Мы с мужем учимся в Пизе третий год, живем по временным визам. Не так давно в Италии ввели Green Pass — аналог нашего сертификата о вакцинации, но действует он по всей Европе. Без Green Pass не пускают в кафе, общественный транспорт, на концерты, в кино, магазины. Я знаю, что в Милане не заселяют в общежитие без этого документа. До Пизы это пока не добралось, но, думаю, осталось недолго. Штраф за отсутствие Green Pass — от 400 до 1000 евро. К сожалению, российскую вакцину не одобрили и, соответственно, нам Green Pass не дадут. Но есть лазейка: сдать тест на антитела для подтверждения, что ты переболел, и тогда тоже можно получить Green Pass. «Спутник» дает антитела, и можно будет сделать вид, что мы перенесли коронавирус . В Италии доступны Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Так как мы студенты, нам пришло электронное письмо от университета с предложением вакцинироваться. Если ты соглашаешься, тебе присылают время и место процедуры. Вакцину выбирать можно самому. Изначально вакцинация была доступна пожилым и медикам, только недавно начали прививать молодежь. Мы приехали на летние каникулы в Россию и заодно привились, так как часто катались в Москву, а тогда как раз ввели QR-коды. «Спутнику» мы с мужем доверяем, читали исследования и российские, и европейские, считаем, что в Европе его не признают по политическим причинам. Первую дозу мы получили 9 июля. После вакцинации были побочки: температура у меня поднялась где‑то спустя шесть часов после укола, была ломота в костях, озноб, стало жарко, заболела голова, всю ночь пили жаропонижающее. Еще два дня была слабость, а в целом мы отходили дня четыре. После второй дозы меня подташнивало и присутствовала слабость. Green Pass — временный документ, через каждые полгода нужно делать ревакцинацию, так что позже мы привьемся и европейской вакциной. Думаю, «Спутник» в Европе не одобрят. Если бы Италия не входила в Евросоюз, она бы признала российскую вакцину — сколько бы туристов тогда вернулось, ведь из‑за их отсутствия разорилось много кафе и хостелов, людей очень жалко. Мне кажется, нежелание вакцинироваться связано с недостатком образования. Люди думают, что, если ты привился, значит не заболеешь, но вакцина не может этого гарантировать, зато коронавирус ты перенесешь легче. В Италии очень мало людей не доверяет вакцинам, нет митингов против прививок. Но сейчас идут митинги против Green Pass, потому что вакцин не хватает, а народу много, везде стоят огромные очереди.

Наталия Ганичева 48 лет, Антибы, Франция

У меня русское гражданство и есть карта резидента Франции. Мой муж вакцинировался Pfizer, он рассказывал, что за час успели привить около 60 человек, такие мобильные пункты открыты с 7 утра до 8 вечера. Народ идет постоянно. С 1 августа у нас действуют ограничительные меры: без сертификата о вакцинации нельзя зайти в магазины, казино, на концерты и спектакли, в рестораны, где больше 50 человек. Но до 15 сентября сертификат не будут сверять с паспортом, и еще можно как‑то нахитрить, показав чужой, потом уже будут штрафовать. Французы могут привиться вакцинами Moderna, Pfizer, а люди старше 55 лет — AstraZeneca. Чтобы получить вакцину, нужно позвонить по специальному телефону и согласовать время и место. Прививают не только в больницах, но и в торговых центрах, мобильных пунктах. Нужно показать паспорт или вид на жительство. Моя мама заболела раком, и в январе этого года я прилетела в Россию, тогда уже прививали «Спутником». Перед вылетом в Москву я сделала ПЦР-тест, но его никто не проверял. Из Москвы я полетела в Вологду, и вот там в течение трех дней после прилета нужно было сдать еще один ПЦР-тест и загрузить результат на госуслуги. Во Франции эти тесты бесплатны, в России я заплатила 1500 рублей. Я прикрепилась к поликлинике, оформила СНИЛС и ОМС за три дня. Потом позвонила в поликлинику и записалась на прививку. Первую дозу получила 1 февраля, вторую 24 февраля. Оба раза у меня поднималась температура до 38 градусов, на следующий день она тоже сохранялась, но после полудня сошла на нет. Я не доверяю иностранным вакцинам. Про Pfizer я читала, что она имеет вероятность смертности, а «Спутник» нет. Во Франции некоторые тоже боятся ставить Pfizer. Друзья моего мужа, например, говорили, что «Спутник» хорошая вакцина и они ей доверяют в отличие от американской.

В то же время я была у доктора во Франции, она спрашивала, чем я привита, и у нее так скривилось лицо, когда она узнала, что «Спутником». Она думала, что он опасен и в России идет эпидемия среди привитых, поэтому такое количество заболевших.

Я надеялась, что Франция одобрит «Спутник», если не на уровне ввоза и вакцинации, то хотя бы признания привитых им в других странах. Но, скорее всего, мне придется ревакцинироваться доступными в Европе препаратами, без сертификата я даже в автобус не смогу зайти. Думаю, что нежелание россиян прививаться связано с тем, что в интернете была прямо информационная кампания по убеждению людей в том, что «Спутник» — это жижа. Народ испугался. Во Франции привито гораздо больше людей, чем в России, так как тут постоянно хвалили Moderna и Pfizer (Во Франции привито хотя бы первой дозой вакцины 72,62% населения, в то время как в России 31,61%. — Прим. ред.). Негативное отношение к «Спутнику» в Европе связано с политикой, конечно. У людей нет других источников информации, они считают что только западные вакцины хорошие. Фармацевтическим компаниям ведь невыгодно, чтобы от их вакцин отказывались в пользу «Спутника».

Вероника Бограя 31 год, Кохтла-Ярве, Эстония

Мы с мужем и моими родителями живем в Эстонии по ПМЖ, но у всех русское гражданство. Летом в Эстонии снова начался рост инфицирования, и страна перешла из зеленой зоны в желтую. Правительство обеспокоено: если не будут приниматься никакие меры, то осенью у нас опять будет по тысяче заражений в день. Поэтому сейчас власти активно обсуждают, какие ограничения вводить. На сегодняшний день действуют минимальные ограничения, они в основном касаются того, сколько человек могут участвовать в массовых мероприятиях. ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации пока не требуются на государственном уровне, это остается на откуп компаниям, поэтому мы, вакцинированные «Спутником», спокойно ходим в бары, рестораны, общественные места. На работе я рассказала, что привита российским препаратом, и меня внесли в категорию вакцинированных, врач моих родителей тоже засчитал их вакцинацию. Для жителей Эстонии доступны вакцины Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. Еще была AstraZeneca, но ее вроде отозвали, потому что от нее много побочек, и власти ждут дополнительных исследований. Как и в других европейских странах, в Эстонии людей вакцинировали в несколько этапов: сначала пожилых, потом более молодых и так далее. Мы с родителями попали во вторую волну, которая началась где‑то в феврале, они по возрасту, а я из‑за работы в школе. Для людей старше 60 лет была доступна тогда только AstraZeneca. Родители категорически не хотели ей вакцинироваться, а мужу пока была недоступна прививка. Поэтому мы решили ехать в Россию ставить «Спутник». У меня была возможность вакцинироваться не AstraZeneca, но я поехала за компанию, тем более что «Спутник» более устойчивая вакцина, чем Pfizer: отсутствуют серьезные последствия для здоровья, например.

Подробности по теме Антитела — противопоказание? Нужно ли ревакцинироваться? Главные вопросы про вакцинацию Антитела — противопоказание? Нужно ли ревакцинироваться? Главные вопросы про вакцинацию

Мы прочитали в новостях, что для русских, живущих за границей, доступна вакцина, мол, приезжайте, быстро поставим. На деле все оказалось очень сложно, потому что, когда мы звонили в больницы и спрашивали: «Окей, как это сделать?» — люди либо не знали, либо вообще первый раз об этом слышали. Мой папа, который по большей части и занимался этим, примерно месяц писал, звонил, даже обращался к губернатору Петербурга. В итоге мы выяснили: можно приехать вакцинироваться в приграничный с Эстонией Ивангород, но нужно обязательно предъявить полис ОМС. А его делают, только если у тебя есть СНИЛС и паспорт РФ. У меня есть российский паспорт, потому что я училась в университете в России и собрала весь пакет документов, папа вроде тоже его оформил, а маме и мужу это было как‑то неактуально. Так что привиться в государственных больницах у нас бы не получилось, единственным вариантом были частные клиники — мы нашли такую, где для вакцинации нужны только удостоверение личности и СНИЛС, который мы сравнительно просто оформили, хоть и пришлось немного повозиться. Вакцина бесплатная, но в частной клинике тебя осматривает врач. Прием стоил 2500 рублей, учитывая, что вакцина двухфазная, каждый из нас заплатил по 5000 рублей. Первую дозу мы получили в апреле, вторую — 9 мая. Побочки у всех были стандартные: слабость, температура, боль в месте укола, через день все прошло. Я искренне верю, что Евросоюз будет вынужден признать «Спутник»: Индия, Аргентина, некоторые европейские страны привиты российской вакциной и отрезать их от Европы глупо и нелогично. Но независимо от признания мы с мужем будем, скорее всего, через год ревакцинироваться чем‑то местным, поскольку доступ к этому есть, и нет причин устраивать квест. Хотя будем решать по ситуации, потому что мои родители на волне патриотизма могут поехать за «Спутником» второй раз, и тогда мы, наверное, тоже с ними съездим. По поводу мракобесия насчет вакцинации хотелось бы сказать: это просто русские такие, — но нет, Эстония этим же болеет, причем люди ссылаются на те же самые источники. Мой муж вырос во Франции, и иногда мы читаем новости про то, как там проходят антиваксерские митинги из‑за низкого доверия к вакцине, мужу даже писал коллега с прошлой работы с вопросом о том, как подделать QR-код. В Эстонии многие русскоязычные принципиально отказываются прививаться, потому что ждут «Спутник», у нас даже политики вынуждены снова и снова говорить в своих интервью: «Забудьте, мы не будем его закупать, мы принимаем только одобренные вакцины». С каким‑то негативом оттого, что я вакцинировалась в России, не сталкивалась, думаю, настороженность к «Спутнику» связана с новостями, что якобы в России подтасовывают факты, скрывают количество смертей и страшные побочки. В России-то — может быть, но в Аргентине вряд ли они бы провернули такое и умолчали о смерти людей.

Кирилл 32 года, Лиссабон, Португалия

У нас с женой российские паспорта и ВНЖ Португалии. На данный момент в Португалии открыты рестораны, магазины, практически все работает в нормальном режиме. С ресторанами такая ситуация: ты можешь находиться внутри заведения, только если у тебя есть цифровой сертификат о вакцинации или о том, что ты переболел, или на руках свежий отрицательный ПЦР-тест, иначе сидишь на террасе, но это касается только выходных. То же самое с перемещением по стране и Евросоюзу, заселением в отели, походами в музей, работой, если она связана с общением с людьми. В этом плане мы с женой, как привитые непризнанной в Португалии вакциной, вынуждены сдавать тесты на ковид, и в отличие от России, где их делают легко, такой слабенький мазок в рот и нос, в Португалии это очень неприятная процедура: будто лезут в самую глубину тела. Мы с женой выходим после них все в соплях и со слезами. Такие антиген-тесты делают бесплатно для всех, включая туристов, кроме того, результаты приходят быстро — минут за двадцать, максимум за час. Все ходят в масках, но их обязательное ношение собираются отменить и сделать рекомендательным. О принудительной вакцинации пока не говорят, и, к моему удивлению, движение антипрививочников здесь слабое. В основном люди хотят прививаться, стоят в очередях, власти развернули специальные павильоны — стадионы, парковки у ТЦ, городские рынки, вакцинируют даже детей от 12 лет. Из вакцин доступны AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer. Для работающего населения и молодежи рекомендуют Moderna и Pfizer, а другие вакцины — тем, кто старше 50. Причем прививку можно сделать даже нелегальным мигрантам: просто прийти без записи в мобильные пункты и получить вакцину. СМС с предложением вакцинироваться, ближайшим адресом и конкретным временем мне прислали в начале лета. Я отказался, потому что уже был привит «Спутником», и мне ответили что‑то наподобие «Окей, мы вам еще как‑нибудь пришлем СМС». Мы с женой полтора года не виделись с семьей, друзьями и невероятно соскучились. Мы забронировали билеты на конец апреля и решили лететь месяца на полтора, а раз уж мы собрались ехать на продолжительное время, то очень не хотелось заразиться. Поэтому договорились, что, как только приедем, сразу вакцинируемся, чтобы чувствовать себя спокойно и жить более-менее полноценной жизнью.

Честно говоря, как и у многих, у меня были сомнения по поводу «Спутника», потому что исторически сложилось, что если наше Отечество заявляет, что мы в чем‑то первые, то это все со звездочками и оговорками.

Но мы видели, что у вакцины положительные отзывы, каких‑то жутких эффектов от нее замечено не было. Российским препаратом вакцинировались несколько наших друзей, и к тому же мои родственники переболели, я видел, как тяжело у них протекала болезнь, так что пришел к выводу, что привиться — меньшее из зол. Побочек у меня практически не было, кроме слабости и невероятной разбитости в течение двух дней. После второго укола меня через шесть часов срубило, будто я занимался тяжелым физическим трудом целый день, но уже на следующий день проснулся огурчиком. Была очень интересная побочка: у меня аллергия на кошек, а после первой дозы вакцины я месяц мог спокойно сидеть с котами без всяких симптомов , потом, правда, аллергия вернулась. Европейским вакцинам мы тоже доверяем, так что если бы нам не нужно было лететь в Россию, мы бы спокойно привились здесь. Но в любом случае нам предстоит ревакцинироваться, поэтому сделаем это в Португалии. Но я надеюсь, что до этого «Спутник» признают, хотя бы если не как вакцину, рекомендованную в Евросоюзе, то как просто как вакцину, чтобы я получил свой сертификат и мог спокойно путешествовать и ходить в рестораны без того, чтобы мне все время тыкали палкой в нос, это больно. Я думаю, недоверие к «Спутнику» связано с политическим имиджем России, плюс играет роль большая битва фармацевтических гигантов. А сами россияне не вакцинируются, может быть, потому, что не доверяют государству, в последнее время поводов доверять ему особо и не было. Также русские надеются на авось, у меня друг так и не прививается, потому что за полтора года пандемии он все время был в местах скопления людей и не заболел.

Елена ван дер Бургт 58 лет, Хертогенбос, Нидерланды

В Нидерландах начали вакцинировать с Нового года, сперва самых старших — 80–90-летних, мой муж, которому 70, привился в мае, а 39-летняя дочка — только в середине июля. При этом без сертификата о вакцинации ты не можешь практически никуда сходить, съездить в соседнюю страну тоже не выйдет. Еще у нас с февраля по апрель действовал длинный комендантский час — с 5 вечера до 9 утра, молодежь возмущалась, даже жгли пункты контроля. Сейчас массовые мероприятия типа дискотек разрешены, но их не особо проводят, чтобы не провоцировать новые вспышки. Из вакцин нам доступна Pfizer, раньше была AstraZeneca, но от нее у людей начались побочки, и ее доставку прекратили. Я изучала микробиологию и вирусологию в университете, поэтому немного понимаю в вакцинах, также я читала научные статьи, смотрела интервью с инфекционистами, и пришла к выводу, что больше всего доверяю именно российским вакцинам. Я и так весной собиралась домой, а тут еще и прививку заодно сделала. Как только я приехала в Калининград, сразу хотела вакцинироваться, но это можно было сделать только при наличии паспорта и СНИЛС, ни того ни другого у меня нет, так что мне везде отказывали, даже в платных клиниках, и с 9 мая по 4 июля я просто искала, где сделать прививку. Мне уже нужно было уезжать в Ставрополь к брату, а там открыли несколько пунктов вакцинации в ТЦ, единственное — прививали «ЭпиВакКороной». Я, конечно, хотела «Спутником», но это тоже нормальная вакцина, не плацебо, в любом случае, она подстегивает иммунитет и если я заболею, буду переносить коронавирус легче. В ТЦ все произошло без проблем, отсканировали голландский паспорт, я заполнила анкету, терапевт внимательно осмотрела меня и после этого сразу можно было идти делать. Первую дозу я получила 5 июня а вторую — 28-го. Никаких побочек не было, как скакала лошадью, так и продолжила. Когда я уже вернулась из России, мне пришло электронное письмо с приглашением вакцинироваться Pfizer, местом и временем, я отказалась, но не знаю, чем мне это грозит, ведь российские вакцины еще не сертифицировали у нас. Ревакцинироваться западной вакциной я точно не стану, я не доверяю. А если надо будет, я зимой поеду в Россию и сделаю прививку еще раз, надеюсь, что «Спутником». Санкций не боюсь: в магазине у меня не спрашивают сертификат, за границу пока не собираюсь. Я работаю массажистом и всем клиентам написала СМС, что привилась российской вакциной, и если мне не доверяете, то не приходите. Но никто не отказался, наоборот, кажется, еще больше клиентов стало. С путешествиями внутри страны тоже нет сложностей: мы ездили на отдых, селились в гостинице и никто сертификат не спрашивал, потому что здесь все знают, что уже почти все население привито. Помню, раньше как‑то со стебом относились к российским вакцинам, люди говорили: «Вот привьешься и заговоришь по-русски или будешь кричать „Слава России“» , было какое‑то пренебрежение, что, мол, опять «русские что‑то выдумали», но сейчас все успокоилось: у Европы своя вакцина, у России — своя. Может быть, ее одобрят для таких, как я, то есть выдадут сертификат о вакцинации, но производить ее в Европе невыгодно. То, что в Европе и США не доверяют нашим вакцинам, — это политические игры, якобы все, что из России, — плохо. А в России настоящее мракобесие насчет прививок. Как только Луи Пастер изобрел прививку от оспы, происходило то же самое. Оспу победили, потому что все-таки все идиоты вымерли. Так что какой ценой мы достигнем коллективного иммунитета — вопрос.