Большинство россиян не доверяют отечественным вакцинам. Тем временем «Спутник V» уже зарегистрирован в более чем 65 странах мира. Поговорили с жителями Аргентины, Армении, Индии, Парагвая и Филиппин и узнали, почему они решили привиться «Спутником».
Лукас, 28 лет, Аргентина
У нас в Аргентине три вакцины: «Спутник», AstraZeneca и китайский «Синофарм». В больших городах записаться на вакцинацию можно онлайн: подаешь заявку на государственном сайте, тебе назначают время прививки и место. Как правило, это специально построенные центры вакцинации. В маленьких городах это делают в больницах, но тоже надо записаться заранее. Во время посещения тебе сообщают, какую именно вакцину ты получишь, рассказывают про меры предосторожности и побочные эффекты и, если ты согласен, колют. Мне достался «Спутник».
Я доверяю вакцинам. У меня медицинское образование, и я знаю, как они влияют на иммунную систему. Поэтому уверен, что вакцинация — лучший способ остановить эпидемию коронавируса.
Против «Спутника» ничего не имел. Я читал научные статьи о нем, следил за тем, как вакцина проходит испытания в ВОЗ. Знаю, что его регистрация еще в процессе, но мне кажется, это лишь вопрос времени. «Спутник» был одобрен аргентинским Национальным ведомством, которое также занимается проверкой продуктов питания и лекарственных препаратов. Кроме того, «Спутник» был ранее одобрен в более чем 60 странах. Немного смущало то, что «Спутник» в некоторых странах все еще не признан, что могло повлиять на возможность путешествовать, но и это по большей части зависит от решения ВОЗ, что, как я уже говорил, лишь вопрос времени.
Пока что я получил только первый компонент. Из побочных эффектов были небольшое повышение температуры, головная боль и усталость. Сейчас все хорошо. Почти вся моя семья и многие друзья тоже привились «Спутником». Они доверяют этой вакцине и не видят причин отказываться. Я знаю и людей, которые против «Спутника», но они, как правило, вообще против любых прививок.
В целом ситуацию в Аргентине я бы описал как эпидемию второй волны. В последние три месяца у нас растет уровень заражений, и аргентинское правительство стремится ускорить темпы добровольной вакцинации: сначала ее могли пройти только люди старше 70 лет, затем — старше 65 и 50. Две недели назад прививки разрешили всем, кто старше 18 лет. Первую дозу вакцины у нас получил 21 млн человек (47,86% всего населения), а полностью привиты — 5,3 млн. Вакцинирован ты или нет, необходимо и дальше соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Особых ограничений в отношении невакцинированных или привилегий для привившихся у нас нет.
Виктория, 20 лет, Армения
Сейчас в Армении есть три вакцины: «Спутник», AstraZeneca и китайская CoronaVac. Насколько я знаю, AstraZeneca имеет риск побочных эффектов для молодых людей, а CoronaVac очень мало где признана (китайская вакцина зарегистрирована в 36 странах, при этом ее эффективность оценивается в 49,6–50,7%, для сравнения: эффективность «Спутника» достигает 91,6%. — Прим. ред.). Поэтому я выбрала «Спутник»: после долгих размышлений, исходя из фактчекинга и разговоров с эпидемиологами и иммунологами, я пришла к выводу, что это самый безопасный и эффективный вариант.
Если вы гражданин Армении, то можете прийти в поликлинику, к которой прикреплены, и там вакцинироваться. Привиться можно и в мобильных пунктах. У медицинских работников есть возможность вакцинироваться прямо в местах работы — я как раз из таких, поэтому привилась в больнице, где работаю.
Первые 12 часов после первого компонента побочных эффектов у меня не было — потом поднялась температура до 37,1. Были слабость в теле, туман в голове. Уже через сутки я чувствовала себя отлично. Второй компонент я пока еще не получила.
То, что в России люди отказываются прививаться и боятся это делать, — это, я думаю, вина исключительно властей. Если бы политика относительно пропаганды вакцинации была бы правильной, в России бы прививалось гораздо больше людей. Изначально было очень много вранья и ложной статистики, поэтому люди потеряли доверие к власти относительно вопросов с коронавирусом. Отсюда и недоверие сейчас к способам решения этой проблемы. Пропаганда вакцинации в России сейчас — в лоб, выглядит принудительной: надо делать ее аккуратнее, снимать социальную рекламу и рассказывать, как вакцинация помогает, а не делать обратную мотивацию «если не сделаешь прививку — сдохнешь».
Ситуация с пандемией у нас в стране тяжелая: маски никто не носит, законом разрешено их не использовать. До 1 июля прививался мало кто, только группы риска — пенсионеры и медработники. Сейчас вакцинироваться может любой, но желающих все равно не так много из‑за страха: распространено мнение, что прививки — это опасно, и от них можно умереть, заработать кучу болезней. Все мои знакомые шли прививаться «Спутником» без страха и осознанно, потому что тоже прочитали много статей в научных журналах и были в нем уверены.
Эрш, 22 года, Индия
В нашей стране доступны три вакцины: «Спутник», «Коваксин» и CoviShield (индийский аналог AstraZeneca. — Прим. ред.). Запись на прививку проводится онлайн: нужно зарегистрироваться через приложение и там же выбрать ту вакцину, которую хочешь. Укол делают в больницах.
Я выбрал «Спутник», потому что он вызвал наибольшее доверие — о нем я много читал в научных журналах. К тому же его эффективность была выше, чем у двух других доступных в Индии вакцин. Что касается ВОЗ, то я уверен, они совсем скоро «Спутник» признают, их исследования я тоже читал.
После первого компонента у меня были побочные эффекты: повысилась температура, первые три дня сильно болел живот. Я не обращался к врачу и не принимал лекарств — болезненные ощущения прошли сами собой.
Никаких ограничений или штрафов для непривитых у нас нет. В целом ситуация с коронавирусом у нас очень плохая. Во-первых, потому что в стране живет огромное количество людей, во-вторых, потому что многие не соблюдают никаких правил — не носят маски, не контролируют социальную дистанцию. Некоторые не хотят прививаться — либо из страха, либо из‑за собственной глупости и уверенности, что они бессмертные. Сколько сейчас привитых — я не знаю (на данный момент в Индии привиты хотя бы первым компонентом 321 млн человек, это чуть больше 23% всего населения. — Прим. ред.). Что знаю точно, так это то, что вакцинация — единственный способ победить пандемию, а мир если и станет нормальным, то не раньше чем через года два.
Мануэль, 35 лет, Парагвай
Сейчас у нас в Парагвае около 700 тыс. вакцинированных хотя бы первым компонентом. Лично я ничего не имею против вакцинации: история нам уже показала, что это самый эффективный метод борьбы с эпидемией, пандемией и заболеваниями в целом. «Спутник» не вызывал у меня сомнений, так как он получил разрешение от наших властей. Я и сам старался изучить этот вопрос и пришел к выводу, что среди Moderna, Pfizer и AstraZeneca «Спутник» остается лучшим. Выбор в его пользу кажется обоснованным, учитывая, что Россия — одна из первых стран, которая сумела изобрести вакцину против коронавируса.
Ситуация с эпидемией у нас потихоньку налаживается: число инфицированных и смертельных случаев в Парагвае падает, а сами граждане действительно хотят прививаться — у нас даже намечается дефицит вакцин, настолько высок спрос. Многие мои родственники и друзья тоже привились, но какой именно вакциной, я точно сказать не могу, потому что все они живут в разных регионах Южной Америки, и в каждом из них разный список разрешенных вакцин.
Другими словами, я уверен, что, если бы эту вакцину создали в Парагвае, люди отнеслись бы к ней с сомнением и отказывались бы от нее. Нет ничего плохого в том, чтобы просить помощи у других стран и принимать ее, — помощь есть помощь. Неприятие прививок, изобретенных в твоей собственной стране, нормально.
Сейчас прошло две недели, как я получил первый компонент «Спутника». Так как у меня была анемия костного мозга и несколько лет назад мне пришлось делать пересадку стволовых клеток, именно врачи мне посоветовали уколоться как раз им — в моем случае «Спутник» был самым безопасным. Были небольшое повышение температуры, боль в месте укола, но через день все прошло.
Омар, 28 лет, Филиппины
Вакцинация в целом кажется мне безопасной — уверен, она может спасти от многих заболеваний. Я доверяю не только «Спутнику», но и другим прививкам — в нашей стране также доступны Moderna, Pfizer, AstraZeneca и «КоронаВак». В целом от вакцины можно отказаться — прививка добровольна. Но если ты отказываешься от какой‑то конкретной вакцины, другую придется долго ждать, потому что все они поставляются ограниченными партиями.
Я читал об эффективности «Спутника», также знал и о том, что Россия создала вакцину одной из первых в мире, но пока что не предоставила достаточного количества данных о ней. Это может останавливать некоторых людей — им нужно больше информации, перед тем как сделать себе эту прививку. Точно знаю, что многие отказываются прививаться «КоронаВаком» — почему, не могу сказать.
Чтобы привиться, нужно зарегистрироваться на государственном сайте своей административной единицы — в ответ он отправляет расписание вакцинации и твое время. О том, какая у тебя будет вакцина, в столице (Маниле, где я живу) узнать можно по своему расписанию — в определенные часы ставят определенные вакцины. Но не везде так: в разных частях Филиппин вакцинация устроена по-разному, единой для всех схемы нет. У каждой группы людей есть свой показатель приоритетности, от высшего к низшему: медицинские работники, пожилые с сопутствующими заболеваниями, военные, малоимущие и так далее. Чем выше приоритетность, тем скорее будет поставлена прививка.
На следующий день после первого компонента у меня пропал аппетит и была слабость. Я чувствовал боль и тяжесть в месте укола. Эти ощущения прошли через несколько дней. После второго компонента с аппетитом было все хорошо, но почему‑то болели руки и колено. Тест на антитела я еще не сдавал, но формально уже числюсь защищенным от коронавируса и могу продолжить свою работу стюардом местных авиалиний.
Для тех, кто сделал прививку, некоторые магазины предоставляют скидки и специальные предложения. Вакцинированные сотрудники также осовбождаются от сдачи тестов на COVID-19. В целом же вакцинация скорее добровольная: прививаться или нет — дело твое.
Эпидемиологическая ситуация на Филиппинах не лучшая: многие люди малообразованны, кто‑то принципиально не хочет вакцинироваться, другие не носят маски, а некоторые и вовсе отрицают существование коронавируса. По последним обновлениям, сейчас у нас привиты 10 млн человек (это 9,17% всего населения). Государство делает все возможное, но этого недостаточно, потому что люди не соблюдают правил. Есть и коррупционные проблемы, с которыми мы столкнулись во время локдауна. Например, государство обещало финансово помогать тем, кто остался без работы в этот период. Однако получить деньги в полном объеме мало кому удалось: несмотря на наличие всех справок и документов, людям выплатили в лучшем случае часть обещанных денег.
Я верю в концепцию коллективного иммунитета: чем больше людей получат вакцину, тем труднее будет вирусу распространяться. Правда, учитывая, что не все люди охотно вакцинируются, сложно сказать, когда мир снова вернется к прежней жизни — скорее всего, нас ждет какая‑то новая норма, в которой будет больше места осторожности.