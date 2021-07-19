Большинство россиян не доверяют отечественным вакцинам. Тем временем «Спутник V» уже зарегистрирован в более чем 65 странах мира. Поговорили с жителями Аргентины, Армении, Индии, Парагвая и Филиппин и узнали, почему они решили привиться «Спутником».

Лукас, 28 лет, Аргентина У нас в Аргентине три вакцины: «Спутник», AstraZeneca и китайский «Синофарм». В больших городах записаться на вакцинацию можно онлайн: подаешь заявку на государственном сайте, тебе назначают время прививки и место. Как правило, это специально построенные центры вакцинации. В маленьких городах это делают в больницах, но тоже надо записаться заранее. Во время посещения тебе сообщают, какую именно вакцину ты получишь, рассказывают про меры предосторожности и побочные эффекты и, если ты согласен, колют. Мне достался «Спутник». Я доверяю вакцинам. У меня медицинское образование, и я знаю, как они влияют на иммунную систему. Поэтому уверен, что вакцинация — лучший способ остановить эпидемию коронавируса. Против «Спутника» ничего не имел. Я читал научные статьи о нем, следил за тем, как вакцина проходит испытания в ВОЗ. Знаю, что его регистрация еще в процессе, но мне кажется, это лишь вопрос времени. «Спутник» был одобрен аргентинским Национальным ведомством, которое также занимается проверкой продуктов питания и лекарственных препаратов. Кроме того, «Спутник» был ранее одобрен в более чем 60 странах. Немного смущало то, что «Спутник» в некоторых странах все еще не признан, что могло повлиять на возможность путешествовать, но и это по большей части зависит от решения ВОЗ, что, как я уже говорил, лишь вопрос времени. Пока что я получил только первый компонент. Из побочных эффектов были небольшое повышение температуры, головная боль и усталость. Сейчас все хорошо. Почти вся моя семья и многие друзья тоже привились «Спутником». Они доверяют этой вакцине и не видят причин отказываться. Я знаю и людей, которые против «Спутника», но они, как правило, вообще против любых прививок. В целом ситуацию в Аргентине я бы описал как эпидемию второй волны. В последние три месяца у нас растет уровень заражений, и аргентинское правительство стремится ускорить темпы добровольной вакцинации: сначала ее могли пройти только люди старше 70 лет, затем — старше 65 и 50. Две недели назад прививки разрешили всем, кто старше 18 лет. Первую дозу вакцины у нас получил 21 млн человек (47,86% всего населения), а полностью привиты — 5,3 млн. Вакцинирован ты или нет, необходимо и дальше соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Особых ограничений в отношении невакцинированных или привилегий для привившихся у нас нет.

Виктория, 20 лет, Армения Сейчас в Армении есть три вакцины: «Спутник», AstraZeneca и китайская CoronaVac. Насколько я знаю, AstraZeneca имеет риск побочных эффектов для молодых людей, а CoronaVac очень мало где признана (китайская вакцина зарегистрирована в 36 странах, при этом ее эффективность оценивается в 49,6–50,7%, для сравнения: эффективность «Спутника» достигает 91,6%. — Прим. ред.). Поэтому я выбрала «Спутник»: после долгих размышлений, исходя из фактчекинга и разговоров с эпидемиологами и иммунологами, я пришла к выводу, что это самый безопасный и эффективный вариант. Если вы гражданин Армении, то можете прийти в поликлинику, к которой прикреплены, и там вакцинироваться. Привиться можно и в мобильных пунктах. У медицинских работников есть возможность вакцинироваться прямо в местах работы — я как раз из таких, поэтому привилась в больнице, где работаю. Первые 12 часов после первого компонента побочных эффектов у меня не было — потом поднялась температура до 37,1. Были слабость в теле, туман в голове. Уже через сутки я чувствовала себя отлично. Второй компонент я пока еще не получила.

Мне кажется, что негативное отношение международных организаций к «Спутнику», например со стороны ВОЗ, — вопрос исключительно политический. Я думаю, что это нежелание американских и европейских организаций признавать достижения России.

То, что в России люди отказываются прививаться и боятся это делать, — это, я думаю, вина исключительно властей. Если бы политика относительно пропаганды вакцинации была бы правильной, в России бы прививалось гораздо больше людей. Изначально было очень много вранья и ложной статистики, поэтому люди потеряли доверие к власти относительно вопросов с коронавирусом . Отсюда и недоверие сейчас к способам решения этой проблемы. Пропаганда вакцинации в России сейчас — в лоб, выглядит принудительной: надо делать ее аккуратнее, снимать социальную рекламу и рассказывать, как вакцинация помогает, а не делать обратную мотивацию «если не сделаешь прививку — сдохнешь». Ситуация с пандемией у нас в стране тяжелая: маски никто не носит, законом разрешено их не использовать. До 1 июля прививался мало кто, только группы риска — пенсионеры и медработники. Сейчас вакцинироваться может любой, но желающих все равно не так много из‑за страха: распространено мнение, что прививки — это опасно, и от них можно умереть, заработать кучу болезней. Все мои знакомые шли прививаться «Спутником» без страха и осознанно, потому что тоже прочитали много статей в научных журналах и были в нем уверены.

Эрш, 22 года, Индия В нашей стране доступны три вакцины: «Спутник», «Коваксин» и CoviShield (индийский аналог AstraZeneca. — Прим. ред.). Запись на прививку проводится онлайн: нужно зарегистрироваться через приложение и там же выбрать ту вакцину, которую хочешь. Укол делают в больницах. Я выбрал «Спутник», потому что он вызвал наибольшее доверие — о нем я много читал в научных журналах. К тому же его эффективность была выше, чем у двух других доступных в Индии вакцин. Что касается ВОЗ, то я уверен, они совсем скоро «Спутник» признают, их исследования я тоже читал. После первого компонента у меня были побочные эффекты: повысилась температура, первые три дня сильно болел живот. Я не обращался к врачу и не принимал лекарств — болезненные ощущения прошли сами собой. Никаких ограничений или штрафов для непривитых у нас нет. В целом ситуация с коронавирусом у нас очень плохая. Во-первых, потому что в стране живет огромное количество людей, во-вторых, потому что многие не соблюдают никаких правил — не носят маски, не контролируют социальную дистанцию. Некоторые не хотят прививаться — либо из страха, либо из‑за собственной глупости и уверенности, что они бессмертные. Сколько сейчас привитых — я не знаю (на данный момент в Индии привиты хотя бы первым компонентом 321 млн человек, это чуть больше 23% всего населения. — Прим. ред.). Что знаю точно, так это то, что вакцинация — единственный способ победить пандемию, а мир если и станет нормальным, то не раньше чем через года два.

Мануэль, 35 лет, Парагвай Сейчас у нас в Парагвае около 700 тыс. вакцинированных хотя бы первым компонентом. Лично я ничего не имею против вакцинации: история нам уже показала, что это самый эффективный метод борьбы с эпидемией, пандемией и заболеваниями в целом. «Спутник» не вызывал у меня сомнений, так как он получил разрешение от наших властей. Я и сам старался изучить этот вопрос и пришел к выводу, что среди Moderna, Pfizer и AstraZeneca «Спутник» остается лучшим. Выбор в его пользу кажется обоснованным, учитывая, что Россия — одна из первых стран, которая сумела изобрести вакцину против коронавируса. Ситуация с эпидемией у нас потихоньку налаживается: число инфицированных и смертельных случаев в Парагвае падает, а сами граждане действительно хотят прививаться — у нас даже намечается дефицит вакцин, настолько высок спрос. Многие мои родственники и друзья тоже привились, но какой именно вакциной, я точно сказать не могу, потому что все они живут в разных регионах Южной Америки, и в каждом из них разный список разрешенных вакцин.

Мне кажется, люди сами по себе больше склонны доверять иностранной помощи, нежели помощи своего государства. Мы верим, что за рубежом принимаются решения лучше, чем у нас на родине.

Другими словами, я уверен, что, если бы эту вакцину создали в Парагвае, люди отнеслись бы к ней с сомнением и отказывались бы от нее. Нет ничего плохого в том, чтобы просить помощи у других стран и принимать ее, — помощь есть помощь . Неприятие прививок, изобретенных в твоей собственной стране, нормально. Сейчас прошло две недели, как я получил первый компонент «Спутника». Так как у меня была анемия костного мозга и несколько лет назад мне пришлось делать пересадку стволовых клеток, именно врачи мне посоветовали уколоться как раз им — в моем случае «Спутник» был самым безопасным. Были небольшое повышение температуры, боль в месте укола, но через день все прошло.

Омар, 28 лет, Филиппины Вакцинация в целом кажется мне безопасной — уверен, она может спасти от многих заболеваний. Я доверяю не только «Спутнику», но и другим прививкам — в нашей стране также доступны Moderna, Pfizer, AstraZeneca и «КоронаВак». В целом от вакцины можно отказаться — прививка добровольна. Но если ты отказываешься от какой‑то конкретной вакцины, другую придется долго ждать, потому что все они поставляются ограниченными партиями. Я читал об эффективности «Спутника», также знал и о том, что Россия создала вакцину одной из первых в мире, но пока что не предоставила достаточного количества данных о ней. Это может останавливать некоторых людей — им нужно больше информации, перед тем как сделать себе эту прививку. Точно знаю, что многие отказываются прививаться «КоронаВаком» — почему, не могу сказать. Чтобы привиться, нужно зарегистрироваться на государственном сайте своей административной единицы — в ответ он отправляет расписание вакцинации и твое время. О том, какая у тебя будет вакцина, в столице (Маниле, где я живу) узнать можно по своему расписанию — в определенные часы ставят определенные вакцины. Но не везде так: в разных частях Филиппин вакцинация устроена по-разному, единой для всех схемы нет. У каждой группы людей есть свой показатель приоритетности, от высшего к низшему: медицинские работники, пожилые с сопутствующими заболеваниями, военные, малоимущие и так далее. Чем выше приоритетность, тем скорее будет поставлена прививка. На следующий день после первого компонента у меня пропал аппетит и была слабость. Я чувствовал боль и тяжесть в месте укола. Эти ощущения прошли через несколько дней. После второго компонента с аппетитом было все хорошо, но почему‑то болели руки и колено. Тест на антитела я еще не сдавал, но формально уже числюсь защищенным от коронавируса и могу продолжить свою работу стюардом местных авиалиний. Для тех, кто сделал прививку, некоторые магазины предоставляют скидки и специальные предложения. Вакцинированные сотрудники также осовбождаются от сдачи тестов на COVID-19. В целом же вакцинация скорее добровольная: прививаться или нет — дело твое. Эпидемиологическая ситуация на Филиппинах не лучшая: многие люди малообразованны, кто‑то принципиально не хочет вакцинироваться, другие не носят маски, а некоторые и вовсе отрицают существование коронавируса. По последним обновлениям, сейчас у нас привиты 10 млн человек (это 9,17% всего населения). Государство делает все возможное, но этого недостаточно, потому что люди не соблюдают правил. Есть и коррупционные проблемы, с которыми мы столкнулись во время локдауна. Например, государство обещало финансово помогать тем, кто остался без работы в этот период. Однако получить деньги в полном объеме мало кому удалось: несмотря на наличие всех справок и документов, людям выплатили в лучшем случае часть обещанных денег. Я верю в концепцию коллективного иммунитета: чем больше людей получат вакцину, тем труднее будет вирусу распространяться. Правда, учитывая, что не все люди охотно вакцинируются, сложно сказать, когда мир снова вернется к прежней жизни — скорее всего, нас ждет какая‑то новая норма, в которой будет больше места осторожности.