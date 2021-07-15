В издательстве «АСТ» выходит книга «Новая маскулинность. Что такое и зачем она нужна». Ее автор Анатолий Капустин (aka Анатолий Ноготочки) исследует с помощью своего твиттера, как быть мужчиной в 2021 году. Мы выбрали главу, где поднимаются насущные вопросы: может ли настоящий мужчина красить ногти, быть женственным и пойти на вечеринку в юбке?
Дима Веснин
Независимый геймдизайнер, преподаватель Института бизнеса и дизайна (B&D), куратор раздела «Игры и будущее» «2×2.Медиа», автор телеграм-канала Backtracking
Стать мужчиной легко — нужно никогда не плакать, уметь неплохо драться, может быть, даже ходить на бокс, ездить с друзьями на рыбалку и пить по вечерам водку, приговаривая, мол, хорошо пошла. Это не полный список, но, думаю, вы понимаете, о чем я.
Играть по этим правилам легко, но принять, что ты и без них мужчина, намного сложнее. Не хочешь проводить все выходные в гараже, а хочешь прибираться день дома, немного порисовать и полежать в ванне? Какими бы ни были твои желания, это желания мужчины. Как я уже привык отшучиваться про свой цветной маникюр: пацан захотел ноготочки — пацан сделал.
Я не имею в виду, что вам нужно срочно разучиться бить хуки и апперкоты, выкинуть удочку и бежать красить ногти. Это не сделает вас мужчиной. Но если вам некомфортно отыгрывать привычную мужскую роль, то прислушайтесь к своему сердцу. Это мужское сердце, и все его желания — желания мужчины.
Потому что нет одного «правильного» способа быть мужчиной. Если вам нравится держать ваше тело спортивным, то это желание мужчины. Если не нравится — то тоже.
Если нравится пахнуть потом или модными духами, ходить по офису в синем костюме или выбраться на вечеринку в сережках и юбке, до тех пор, пока это то, чего вы хотите, — это желания мужчины. И если вы сомневаетесь, делают ли так мужчины, то знайте: мужчина тут — вы, и если вы так делаете, то да, они так делают.
Это не значит, что вас моментально начнут принимать таким, какой вы есть. Они могут рассказывать вам о том, что мужчина обязан быть мужественным, что все остальные мужчины обречены. Они могут изматывать вас беседами, рассказывая о древних временах, добытчиках и выживании, о биологии и продолжении рода, но они не могут сделать вас меньше мужчиной, чем вы уже чувствуете себя сами.
И выбор здесь не в том, чтобы быть женственным или мужественным, ходить с длинными волосами или с короткими, целоваться с парнями или с девушками. Выбор здесь только в том, прислушиваться к своим желаниям или нет. А если это желания мужчины, то в чем проблема?