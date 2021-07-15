Дима Веснин

Независимый геймдизайнер, преподаватель Института бизнеса и дизайна (B&D), куратор раздела «Игры и будущее» «2×2.Медиа», автор телеграм-канала Backtracking

Стать мужчиной легко — нужно никогда не плакать, уметь неплохо драться, может быть, даже ходить на бокс, ездить с друзьями на рыбалку и пить по вечерам водку, приговаривая, мол, хорошо пошла. Это не полный список, но, думаю, вы понимаете, о чем я.

Играть по этим правилам легко, но принять, что ты и без них мужчина, намного сложнее. Не хочешь проводить все выходные в гараже, а хочешь прибираться день дома, немного порисовать и полежать в ванне? Какими бы ни были твои желания, это желания мужчины. Как я уже привык отшучиваться про свой цветной маникюр: пацан захотел ноготочки — пацан сделал.