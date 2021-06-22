В Москву пришла аномальная жара, такое повышение температуры будет рекордным для столицы за 120 лет. «Афиша Daily» поговорила с врачом-терапевтом о том, чем опасна жара, как себя от нее обезопасить и как спастись тем, кто вынужден работать.

Елена Черненко Врач-терапевт

Чем опасно аномальное тепло? Температура в +30 градусов и выше действительно не комфортная для человека, а от +35 градусов уже совсем переносится плохо. Опасно это прежде всего тем, что в такую погоду расширяются сосуды вен и артерий — это физическая реакция организма на нагревание, из‑за чего нарушается венозный отток и происходит застой крови в ногах. Это может привести ко множеству последствий: образованию тромбов, падению давления, отеку ног и рук, варикозно расширенным венам и ухудшению притока крови к сердцу и голове, из‑за чего очень часто случаются обмороки. Тяжелым жарким воздухом трудно дышать, иммунитет снижается не только в сильные холода, но и в аномальное тепло — поэтому хирурги стараются не назначать плановые операции в жару, так как в таких условиях больше развиваются гнойные или бактериальные осложнения. Особенно страдают люди в городах, потому что асфальт на дорогах и бетонные здания нагреваются гораздо выше температуры в воздухе и отдают свое тепло наружу.

Поэтому если в городе +30 градусов, то по ощущениям для нас это все +35. А если как сейчас — 32–35 градусов тепла, то на самом деле около +40 и даже +45 градусов.

Это очень тяжело для организма, собственная температура которого 36,6 градусов, — случается перегрев. Переждать жару за городом на природе в таком случае — правильное решение, потому что там нет теплоотдачи от бетона и асфальта. Хуже всех переносят жару люди старше 50 лет, у которых кожа не так легко отводит тепло, нарушена терморегуляция и замедленно потоотделение — тело не охлаждается должным образом. А также дети до года, поскольку у них еще температура тела нормально не регулируется. В группе риска все люди с сердечными заболеваниями, нарушениями свертываемости крови, варикозной болезнью, онкологическими заболеваниями — они всегда переносят жару тяжелее, и им особенно нужно беречь себя.

Что делать, если приходится работать? На улице

При температуре выше 30 градусов работать очень сложно, особенно на открытом воздухе. В южных странах при такой температуре проводят послеобеденную сиесту и не работают — все делают либо ранним утром, либо поздним вечером. В отличие от наших северных регионов, где солнце практически весь день, на юге жара спадает к четырем часам дня. Хуже всего северу, где белые ночи, — жара стоит весь день, включая ночное время. Если нет выбора и приходится работать днем, нужно почаще прятаться в тени, надевать свободную светлую и закрытую одежду и головной убор, много пить .

В помещении Если вы работаете в помещении, то лучше стараться не выходить лишний раз — внутри обычно холоднее, чем на улице, особенно если дом бетонный — он не пропускает тепло вовнутрь. В таком случае лучше не открывать окно, чтобы жаркий воздух не поступал и не нагревал комнату. Если дом кирпичный, то тут сложнее — кирпич принимает тепло и не отдает. В такой ситуации лучше кондиционировать помещение, открывать форточки, проветривать, ставить вентилятор. Но кондиционер поможет лучше всего [а использование вентиляторов в температуру свыше 35 градусов может только увеличить тепловую нагрузку]. Обеспечить на окнах полное затемнение — например, шторы блэкаут отлично охлаждают комнату. Чередовать умственную и физическую деятельность. Если сидите за компьютером в офисе, нужно регулярно вставать и делать специальную противоварикозную зарядку, чтобы избежать застоя крови в венах ног. Просто пройтись или размяться не поможет — нагрузка на вены, наоборот, увеличится. Если работаете в офисе с кондиционером, а добираться до работы приходится на общественном транспорте и идти по жаркой улице, то лучше надевать одежду из смешанной ткани: хлопок и синтетика. Просто хлопок намокает и не успевает высохнуть, поэтому, когда вспотевший человек с улицы заходит в помещение с кондиционером, он попадает под резкий перепад температур — создаются условия для развития условно патогенной флоры и возникает риск бактериальных ангин и пневмоний. Хлопок с синтетикой успеет высыхать на жаре, и лишняя влага будет уходить.

Как выжить?

01 На улицу лучше выходить, когда жара спала ниже 30 градусов либо разница в температурах в помещении и снаружи небольшая — оптимально 10 градусов. То есть если в помещении +20, а на улице +35 — выходить вредно и опасно. 02 Носить головной убор, а одежду выбирать свободную из смешанных или натуральных материалов. 03 Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами — при уровне ультрафиолета от трех защита всегда необходима (узнать, какой уровень ультрафиолета на улице, можно, например, в приложении с прогнозом погоды. — Прим. ред.). 04 Соблюдать обильное питье. Пить не ледяную воду, а либо комнатной температуры, либо теплую — она усиливает потоотделение, и процесс охлаждения организма запускается лучше. 05 Не злоупотреблять напитками с кофеином, сладкими газированными напитками, квасом, пивом, соками, так как они учащают сердцебиение и к тому же не утоляют жажду. Идеально подходит простая вода либо минеральная с калием, магнием и другими микроэлементами. Неважно, с газом или без. 06 Исключить интенсивные тренировки и физическую активность — может случиться тепловой удар. 07 Есть фрукты, ягоды. На тяжелую еду нет аппетита, потому что, когда мы едим, кровь приливает к желудку, и внутри организм нагревается. В жару идет больший расход жидкости, и хочется в основном пить воду, жидких супов, фруктов. 08 Дома можно обтираться мокрым полотенцем, но не ледяным. Или принимать несколько раз в день прохладный душ — сильно холодный не стоит, можно заболеть.

Что делать при тепловом ударе и обмороке? Обморок от жары и тепловой удар похожи, но первый случается от падения давления, а второй именно от перегрева. При тепловом ударе человек не сразу теряет сознание , ему постепенно становится плохо: начинаются жажда и помутнение сознания, повышение температуры, тело на ощупь очень горячее, а обморок всегда резкий, внезапный . Если человек рядом с вами упал в обморок от жары, нужно положить его в горизонтальное положение, подложить что‑то под голову (сумку или подушку), а ноги поднять выше головы, чтобы нормализовать приток крови. Если у него тепловой удар, то все то же самое, но еще стоит отнести его в холодное помещение или затененное место, попробовать дать воды, дополнительно охлаждать тело водой или намоченной тканью, обмахивать, обязательно вызвать скорую помощь.