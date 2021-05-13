12 мая стало известно, что из жизни ушла феминистка и секс-просветительница Татьяна Никонова. Это большая потеря для русского феминизма и активизма и для всех нас. Благодаря ей сотни тысяч людей осознали, что секс — не стыдно, обрели свою сексуальность и заговорили об этой теме. Собрали воспоминания о Татьяне от ее коллег, друзей и поклонников.

Алена Попова Соосновательница фонда «Ты не одна» Это Татьяна Никонова. Она умерла. Внезапно. Как мне всегда кажется, раньше вообще разумного срока. Всего 43. Я три часа не могу найти никаких слов, кроме фразы: кошмар и ужас. Утрата для всех тех, кто так же, как и Таня, борется за равноправие, гуманизм, развитие, за будущее. Таня верила в то, что будущее зависит только от нас. Поэтому она занималась огромным и важным делом: сексуальным просвещением молодежи. Это самая лучшая профилактика ранних беременностей, незапланированных беременностей, инфекций, вообще кучи всего. Таня не плыла по течению госидеологии лицемерия. Таня была за открытость и правду. У Тани было очень сильно развито сестринство. Взаимопомощь. Своим примером она доказывала, что мифы мизогинные о том, что женщина женщине вражина, — полная чушь. В Тане был особенный свет, спокойный такой, ровный, свет для всех. Таня верила, что все не зря. Вместе с ней верили многие. Тань, свети там всегда, ладно? И покойся с миром. Обнимаю тебя, дорогая подруга. Обнимаю мысленно. И горжусь, что ты была ярким примером и в моей жизни. Посмотрите TEDx с Таней про то, почему важно говорить с детьми о сексе. (Цитата из фейсбука.)

Марина Травкова Семейный психолог, сексолог Таня Никонова. Сегодня (и в это пока трудно поверить) ушла из жизни женщина-эпоха. Первая секс-блогерка в стране, бесстрашная, честная, профессиональная. Женщина, которая сделала очень много, чтобы дремучести в головах стало меньше. Все еще невозможно поверить.

Покойся с миром. (Цитата из фейсбука.) Залина Маршенкулова Журналистка, создательница интернет-издания Breaking Mad, автор телеграм-канала «Женская власть»

Мари Давтян Адвокат и эксперт по правам женщин Невозможно поверить. Просто невозможно. Татьяна Никонова больше не с нами. Когда увидела один из первых постов, подумала, что это чья-то дурацкая шутка. Ну вот же на днях она выкладывала смешные шлепки из больницы. Таня была невероятно смелой и профессиональной. Мы все ее любили. (Цитата из фейсбука.)

Дарья Березовская Секс-блогерка Ушла из жизни Татьяна Никонова, и это большая потеря для всех нас 💔 Таня — мама российского ceкc-блогинга. Именно она задала формат честных тест-драйвов игрушек, который сейчас итерируется почти в каждом канале. На ее текстах выросли не только блогеры, но и сотни тысяч женщин (только вдумайся: сотни тысяч женщин!) смогли обрести оргазм, свободу и вернуть себе право «быть».

Несломленная под натиском всех жизненных обстоятельств, она смелая, сильная, честная шла вперед, чтобы исполнять свою миссию: искреннее отдавала все, что могла, секс-просвещению и правам женщин.

Вступая в дебаты, удерживала поле этичности, даже с самыми невежественными оппонентами, и никогда не сваливалась в желтизну и хайп. Таня Никонова, ты настоящий воин света! Для меня лично словно старшая сестра. Бесконечно рада и благодарна, что смогла оказаться в твоем поле, учиться и вдохновляться твоими словами. Ты задала целую веху для развития индустрии и просвещения, ты посеяла в нас зерна любви к себе, принятия и честности. Покойся с миром. Вечная память 🙏🏻 (Цитата из инстаграма.) Маша Арзамасова Секс-блогерка

Русский Футурист Телегам-канал Умерла Таня Никонова и вздрогнул весь осмысленный телеграм. Люди самых разных биографий, воззрений, интересов. Все просто: нынешний телеграм наполовину состоит из авторов ЖЖ нулевых годов. Для них ушла не Таня — Лилу. Поэтому и поминают ее как великие и полные сочувствия русские женщины вроде Марии Бароновой (Понни-1), так и вроде бы закаленный цинизмом как прочнейшая сталь политблогер Макс Кононенко (Паркер). Все мы там были, в незабываемом ЖЖ. Все там писали, собирали кучу комментариев, скандалили, ругались, мирились, встречались в реале, бухали и помогали друг другу. Мой учитель Павел Пряников (Хасид) пишет о Лилу: «она ушла такой молодой». И разит в самое сердце. Рассвет ЖЖ был всего 13 лет, но многие его гранды уже мертвы — вспомните хотя бы его короля Антона Носика. Жижисты, ставшие сейчас крупными блогерами, журналистами, писателями, навсегда сохранили эту память о первом, непривычном братстве (в случае Никоновой, сестринстве) со случайными на первый взгляд людьми. Вроде бы сборище дураков да фриков, но было в нем нечто большее, сродни интеллигентским кухням 60х или стихотворным собраниям 20х — русский декаданс помноженный на безудержное веселье, и поделенный на задротскую эрудицию. Удивительно, но, созданный американцем Брэдом Фицпатриком, сервис блогов оказался чуть ли не единственным, за пределами классических элитарных и богемных точек сбора, местом в России, где люди научились преодолевать атомизацию и находить друзей не навязанных обстоятельствами (школой, армией, институтом, работой) а тех, с кем и правда интересно. Интересы бывали вполне специфические — например один из самых известных текстов Лилу посвящен анальному сексу.

Но самый известный — о том что нельзя обижать и насиловать женщин. Банальная истина, которую надо к сожалению постоянно проговаривать.



Кстати, о феминизме — Никонова и правда в последние годы была известна как феминистка, но даже в названии ее канала стоит «феминистка и гедонистка». Эта любовь к жизни была важнее любых иных -измов и карьерных решений. Много лет она писала про самые интимные вопросы, просвещала молодежь в половых вопросах, обещала даже выпустить тематическую книгу — даже провела крайне успешный краудфандинг. Однако, книга завязла в долгой редактуре, каких‑то других проблемах и так и не увидела свет. Уверен, теперь книгу напишут о ней самой . (Цитата из телеграма.) Максим Кононенко Журналист Невозможно. (Цитата из телеграма.)

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