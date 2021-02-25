Как отвечать на вопросы ребенка о смерти, почему важно не обходить эту тему стороной и как не травматично объяснить детям то, что родители тоже умирают? Эти и другие вопросы «Афиша Daily» задала детскому психологу Анфисе Беловой.

Анфиса Белова Детский психолог

Почему важно объяснять ребенку, что такое смерть? Потому что смерть — неотъемлемая часть нашей жизни. С этим рано или поздно встречается каждый ребенок: в мультиках, книгах или реальной жизни, и у него возникают вопросы. Если он не получает ответов, то начинает додумывать сам, а так как он не имеет должного опыта и знаний, то пользуется исключительно своей логикой. Чаще всего отсутствие ответов вызывает самые различные страхи : страх собственной смерти, смерти близких, неизвестности, чего‑то потустороннего (если ответы по теме смерти он получил из доступных источников — например, мистических фильмов). У ребенка может возникать ощущение, что от него что‑то скрывают или его обманывают.

В каком возрасте лучше начать разговор? Вопросы о жизни и смерти возникают у детей в возрасте шести-семи лет. Когда они появляются, тогда и есть смысл об этом поговорить. Бывают ситуации, когда ребенок сталкивается со смертью раньше — например, если умирает кто‑то из близких или домашнее животное. Тогда, конечно, можно завести разговор и раньше.

Как рассказать ребенку о смерти близкого человека? Стоит об этом говорить аккуратно, без каких‑либо подробностей и в той парадигме, в которую верит сам родитель. Кому‑то легче принимать смерть через религию, кому‑то — через теории о душе, кому‑то — через любовь и память.

Важно дать понять ребенку, что смерть — это не что‑то, чего стоит бояться.

Несмотря на то, что человека больше нет в реальности, он все равно остается в нашей памяти. Нужно объяснить ребенку, что вы с ним чувствуете схожие эмоции: можно вместе поплакать, спросить у него, что он чувствует. Порой бывает так, что возникает злость на человека, которого нет рядом, и у взрослых, и у детей. Это эмоции, мотивированные мыслями: «за что он нас оставил», «почему он ушел», «мне необходимо, чтобы он был рядом, а его нет». И это тоже нормально. Можно сохранить какие‑то вещи близкого и объяснить ребенку потерю через магические или даже сказочные тезисы: например, что в этих вещах живет частичка близкого или ваша память о нем. Но ни в коем случае нельзя замалчивать и избегать этих разговоров, иначе ребенку придется переживать это в одиночку . Иногда родители говорят: «Тебе пока рано об этом знать». И ребенок остается с этим один на один, потому что он не может перестать задавать себе вопросы, особенно если он видит грустных родителей или плачущих родственников вокруг. И в таком случае он, скорее всего, будет переживать гораздо больше страха, чем если родитель аккуратно объяснит ему, что произошло.

Какие слова и выражения лучше использовать? На приемах с детьми я говорю о концепции души — о том, что, когда человек умирает в реальном мире, он продолжает жить в нас, в нашей к нему любви и нашей памяти. Да, мы по нему скучаем, но должны понимать, что этому человеку не плохо и не больно, он просто находится где‑то не рядом. Я стараюсь настраивать ребенка так, чтобы грусть и печаль переводились во что‑то светлое — в воспоминания, например. Есть родители, которые не верят в концепцию души и жизни после смерти, тогда можно объяснять с биологической точки зрения: так устроена природа, это часть нашей жизни, и никто не знает, что будет дальше. Главное — рассказать так, чтобы не вызвать в ребенке чувство безнадежности.

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Почему нельзя врать ребенку? Некоторые родители, боясь за ребенка, выбирают ложь. Говорят, что родственник уехал куда‑то далеко и больше не вернется. Но так делать нельзя. Ребенок может сразу понять, что вы ему недоговариваете или обманываете его, тогда он просто начнет терять к вам доверие. А если он через какое‑то время узнает правду, то может счесть ваш поступок за предательство .

Не испугается ли ребенок такого разговора? Суть в том, что вопросов о жизни и смерти больше боятся родители. Для взрослых эта тема табуирована, потому что вызывает боль, скорбь, ощущение потери. У ребенка таких ассоциаций еще нет. Если преподносить ему информацию спокойно, грамотно, аккуратно, это будет просто очередной ответ на один из множества вопросов. И он не будет этого бояться.

Стоит ли брать ребенка на похороны? Все очень индивидуально: зависит от традиций и мировоззрений семьи и от личности самого ребенка. В целом похороны — это далеко не обязательное мероприятие для детей, они действительно могут напугать. Тем более что это не единственный способ попрощаться с человеком. То есть стоит понимать, для чего необходимо брать ребенка на похороны и есть ли в этом смысл. С другой стороны, для некоторых детей (обычно тех, кто постарше) это может быть действительно важным моментом в прощании с близким, и они сами будут проявлять интерес к похоронам.

Как рассказать ребенку о своей неизбежной смерти в будущем? Наверное, чаще всего приходится говорить об этом, если ребенок сам спрашивает. И тут, конечно, тоже не нужно врать. Стоит осторожно объяснить, например, используя фразы: «Да, это естественный процесс, все умирают, но это будет нескоро»; «Мы еще очень долго будем вместе»; «Я не оставлю тебя одного». Важно дать понять, что вы будете вместе с ребенком до тех пор, пока он не вырастет и не заведет свою семью, но и даже тогда вы все еще будете рядом с ним. Можно переводить акцент на разговоры о жизни, о том, сколько в ней всего прекрасного и удивительного. В разговорах с маленькими детьми на серьезные темы важно давать информацию дозированно, по мере взросления, а не перегружать сразу. Кроме этого, многое зависит от того, какие вопросы они задают. Если сразу сказать: «Я не знаю, когда я умру, может быть, завтра попаду под машину», — это может вызвать страх. При этом всегда, если это все равно кажется обманом, можно сформулировать более аккуратно: «Никто не может знать точно, когда умрет, но обычно это происходит уже в старости, когда жизнь человека подходит к концу». На первых этапах может быть достаточно веры в то, что родитель еще очень долго будет рядом и смерть произойдет нескоро. Когда через какое‑то время ребенок узнает, что люди умирают не только от старости, что иногда умирают довольно рано, тогда это повод уже отвечать на следующие вопросы.