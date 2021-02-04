В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Близость. Книга о хорошем сексе». «Афиша Daily» публикует фрагмент о том, зачем детям (а иногда и взрослым) нужен секспросвет, и какую информацию стоит рассказывать в соответствии с возрастом.

Чему учить детей и подростков Секс — это не только сумма практических навыков. Вероятность того, что секс будет хорошим, выше, если знать и понимать некоторые вещи заранее, а многие из них лучше всего узнавать задолго до начала сексуальной жизни. Вот почему сексуальное воспитание детей и подростков — это благо, которое позволит им в свое время получать больше удовольствия и делать меньше опасных ошибок. Многие россияне считают, что половое воспитание детям не нужно, поскольку «Секс — естественное занятие. В свое время научатся сами», «Зачем развращать детей преждевременными знаниями?». Они неправы. Половое воспитание нужно прежде всего для того, чтобы:

знать, как устроено тело, почему возникают разные ощущения;

уметь пользоваться контрацепцией, чтобы защитить себя от заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности;

понимать, чего ты хочешь и чего хочет партнер;

говорить и слышать «нет» и «да»;

знать, что делать в экстренных ситуациях: например, при угрозе насилия или в случае, когда оно уже совершено. В российских условиях заниматься половым воспитанием приходится родителям и только им, что не так эффективно, как если бы это делалось и в школе, поскольку говорить с детьми о сексе с позиции родителя сложнее. Тем не менее делать это приходится. Ведь наши дети живут не в вакууме. Современное российское общество полно мифов о сексе, а бытующие способы обращения с телом, женщиной, сексуальностью оставляют желать лучшего. В некоторых регионах несовершеннолетних девочек до сих пор насильно выдают замуж.

В случае сексуального насилия женщина практически не имеет шансов довести дело до суда (а по пути она, скорее всего, столкнется с издевательствами сотрудников полиции и призывами «не портить жизнь» насильнику).



На мальчиков и девочек влияют противоречивые стереотипы о теле и сексе, и дети рано сталкиваются с порно (например, могут посмотреть фото или видео на телефоне у одноклассников). Это еще одна причина, по которой обязательно нужно вооружить их знаниями. Каковы возрастные рамки, в которых дети должны узнавать подробности о половых органах и сексуальности? Дети 5–6 лет Стоит знать названия половых органов (пенис, яички и мошонка, лобок, вагина, вульва, клитор, влагалище, половые губы), уметь показывать их у себя. Ведь если мы хотим, чтобы ребенок относился к своему телу как хозяин, он должен осознавать все его части и уметь их называть. Тело для него не должно быть немым. Мы по-настоящему владеем только тем, для чего у нас есть язык описания. К тому же знание ребенком терминологии пригодится в дальнейшем, когда мы будем рассказывать ему подробности о том, как происходит половой акт и откуда берутся дети. Нужно сразу объяснить, что эти части тела — особенные, интимные: прикасаться к ним могут только родители или доктор при родителях . Многие дети не рассказали взрослым о насилии или растлении, потому что не могли выразить словами, что именно произошло, или не знали, что не должны давать трогать эти части тела.

Объясните ребенку правило «нет — уйди — расскажи»: если происходит что‑то пугающее, если какой‑то человек, даже знакомый и хороший, предлагает тебе нечто явно неправильное, нужно сказать твердое, решительное «нет», сразу уйти и рассказать об этом маме.

Это очень нужное умение! Оно помогает не только в ситуациях угрозы насилия, но и во многих других экстренных случаях. Всю информацию о сексе, особенно о безопасности и слове «нет», нужно время от времени повторять. «Я один раз сказал, и ребенок усвоил» — не работает. Нужны повторы, частые встречи с одной и той же информацией в разных модификациях. Важно помнить, что все дети очень разные. Одному подойдет прямой рассказ, а другого он может слишком взволновать или расстроить. В этом случае может подойти хорошая детская книжка, которую вы будете читать вместе, но важно, чтобы все-таки все вещи, о которых ребенок должен знать, были названы своими именами. Родитель — тот самый человек, который способен найти подход к своему ребенку.

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Дети 7–8 лет Нужно непременно подробно рассказать о том, как будет вскоре меняться и расти их тело и тело человека другого пола, а также о самом процессе сексуального взаимодействия, о том, что взрослые, выросшие, зрелые люди, могут заниматься сексом, получать от этого удовольствие и зачинать детей. В этом разговоре мы всегда подчеркиваем важность зрелости. Сначала растет пенис, волосы (увеличивается грудь, начинаются менструации), и даже после этого человек еще не вполне готов к сексу.

Один из самых сложных моментов для многих российских родителей — сказать о том, что в сексе люди получают удовольствие. Можно начать с того, что взрослые, зрелые люди испытывают желание, которое наряду с телесными признаками показывает, что человек готов к сексу, и только если оно есть, секс принесет удовольствие. Можно поговорить о том, что сексом нельзя заниматься из любопытства (хотя, несмотря на предостережение, впоследствии многие подростки так поступают). И главное — ни в коем случае не нужно терпеть боль.

Почему мы говорим обо всем этом так рано? Потому что в возрасте 7–8 лет у ребенка еще не началось половое созревание и не вырабатываются гормоны и связанные с ними эмоции.



Поэтому знания о сексе — это не более чем любопытная познавательная информация, которая пока не волнует ребенка, а следовательно, он готов усвоить ее спокойно, просто приняв к сведению. Очень хорошо повторять эту информацию по мере взросления ребенка, отмечая вехи, связанные с его преображениями. Замечательно, если девочка знает, что у нее должны начаться месячные, если они не застают ее врасплох, как было в прошлые времена.