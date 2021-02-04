В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Близость. Книга о хорошем сексе». «Афиша Daily» публикует фрагмент о том, зачем детям (а иногда и взрослым) нужен секспросвет, и какую информацию стоит рассказывать в соответствии с возрастом.

Чему учить детей и подростков

Секс — это не только сумма практических навыков. Вероятность того, что секс будет хорошим, выше, если знать и понимать некоторые вещи заранее, а многие из них лучше всего узнавать задолго до начала сексуальной жизни. Вот почему сексуальное воспитание детей и подростков — это благо, которое позволит им в свое время получать больше удовольствия и делать меньше опасных ошибок.

Многие россияне считают, что половое воспитание детям не нужно, поскольку «Секс — естественное занятие. В свое время научатся сами», «Зачем развращать детей преждевременными знаниями?». Они неправы. Половое воспитание нужно прежде всего для того, чтобы:


  • знать, как устроено тело, почему возникают разные ощущения;
  • уметь пользоваться контрацепцией, чтобы защитить себя от заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности;
  • понимать, чего ты хочешь и чего хочет партнер;
  • говорить и слышать «нет» и «да»;
  • знать, что делать в экстренных ситуациях: например, при угрозе насилия или в случае, когда оно уже совершено.

В российских условиях заниматься половым воспитанием приходится родителям и только им, что не так эффективно, как если бы это делалось и в школе, поскольку говорить с детьми о сексе с позиции родителя сложнее. Тем не менее делать это приходится. Ведь наши дети живут не в вакууме.

Современное российское общество полно мифов о сексе, а бытующие способы обращения с телом, женщиной, сексуальностью оставляют желать лучшего. В некоторых регионах несовершеннолетних девочек до сих пор насильно выдают замуж.

В случае сексуального насилия женщина практически не имеет шансов довести дело до суда (а по пути она, скорее всего, столкнется с издевательствами сотрудников полиции и призывами «не портить жизнь» насильнику).

На мальчиков и девочек влияют противоречивые стереотипы о теле и сексе, и дети рано сталкиваются с порно (например, могут посмотреть фото или видео на телефоне у одноклассников). Это еще одна причина, по которой обязательно нужно вооружить их знаниями. Каковы возрастные рамки, в которых дети должны узнавать подробности о половых органах и сексуальности?

Дети 5–6 лет

Стоит знать названия половых органов (пенис, яички и мошонка, лобок, вагина, вульва, клитор, влагалище, половые губы), уметь показывать их у себя. Ведь если мы хотим, чтобы ребенок относился к своему телу как хозяин, он должен осознавать все его части и уметь их называть. Тело для него не должно быть немым. Мы по-настоящему владеем только тем, для чего у нас есть язык описания. К тому же знание ребенком терминологии пригодится в дальнейшем, когда мы будем рассказывать ему подробности о том, как происходит половой акт и откуда берутся дети.

Нужно сразу объяснить, что эти части тела — особенные, интимные: прикасаться к ним могут только родители или доктор при родителях. Многие дети не рассказали взрослым о насилии или растлении, потому что не могли выразить словами, что именно произошло, или не знали, что не должны давать трогать эти части тела.

Объясните ребенку правило «нет — уйди — расскажи»: если происходит что‑то пугающее, если какой‑то человек, даже знакомый и хороший, предлагает тебе нечто явно неправильное, нужно сказать твердое, решительное «нет», сразу уйти и рассказать об этом маме.

Это очень нужное умение! Оно помогает не только в ситуациях угрозы насилия, но и во многих других экстренных случаях. Всю информацию о сексе, особенно о безопасности и слове «нет», нужно время от времени повторять. «Я один раз сказал, и ребенок усвоил» — не работает. Нужны повторы, частые встречи с одной и той же информацией в разных модификациях.

Важно помнить, что все дети очень разные. Одному подойдет прямой рассказ, а другого он может слишком взволновать или расстроить. В этом случае может подойти хорошая детская книжка, которую вы будете читать вместе, но важно, чтобы все-таки все вещи, о которых ребенок должен знать, были названы своими именами. Родитель — тот самый человек, который способен найти подход к своему ребенку.

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Дети 7–8 лет

Нужно непременно подробно рассказать о том, как будет вскоре меняться и расти их тело и тело человека другого пола, а также о самом процессе сексуального взаимодействия, о том, что взрослые, выросшие, зрелые люди, могут заниматься сексом, получать от этого удовольствие и зачинать детей. В этом разговоре мы всегда подчеркиваем важность зрелости. Сначала растет пенис, волосы (увеличивается грудь, начинаются менструации), и даже после этого человек еще не вполне готов к сексу.

Один из самых сложных моментов для многих российских родителей — сказать о том, что в сексе люди получают удовольствие. Можно начать с того, что взрослые, зрелые люди испытывают желание, которое наряду с телесными признаками показывает, что человек готов к сексу, и только если оно есть, секс принесет удовольствие. Можно поговорить о том, что сексом нельзя заниматься из любопытства (хотя, несмотря на предостережение, впоследствии многие подростки так поступают). И главное — ни в коем случае не нужно терпеть боль.

Почему мы говорим обо всем этом так рано? Потому что в возрасте 7–8 лет у ребенка еще не началось половое созревание и не вырабатываются гормоны и связанные с ними эмоции.

Поэтому знания о сексе — это не более чем любопытная познавательная информация, которая пока не волнует ребенка, а следовательно, он готов усвоить ее спокойно, просто приняв к сведению.

Очень хорошо повторять эту информацию по мере взросления ребенка, отмечая вехи, связанные с его преображениями. Замечательно, если девочка знает, что у нее должны начаться месячные, если они не застают ее врасплох, как было в прошлые времена.

Дети 8–9 лет

Разговор о контрацепции тоже нужно начинать пораньше, в 8–9 лет. Мальчики, которым рассказывали о презервативах, в несколько раз чаще пользуются ими даже при первом сексе. В Швеции и Германии уроки полового воспитания проводят в школах, и уровень подростковых беременностей там в четыре раза ниже, чем в России. Обязательно нужно говорить о контрацепции и с девочками.

Подростки

С подростками говорите о самых разных вещах, касающихся сексуальности, и прежде всего обсуждайте такие проблемы, как:


  • что происходит с телом подростка прямо сейчас и что будет происходить вскоре: об эрекциях, поллюциях, развитии разных половых признаков. Можно найти различные форматы и способы говорить об этом так, чтобы не смутить подростка — например, говорить не о нем самом, а обо всех его сверстниках, или переходить к теме секса, когда речь заходит о чем‑то телесном (прыщиках или внешности);
  • гомосексуальность и гетеросексуальность;
  • влюбленность, любовь, чувства, отношения;
  • каким образом понять свои желания, правильно спросить о желаниях партнера, услышать ответ. И мальчиков, и девочек надо обязательно и как можно раньше учить культуре отказа: «нет» значит «нет».

И самое главное: и ребенок, и подросток должны иметь возможность прийти к родителю с любыми вопросами и знать, что ни мама, ни папа не будут ругать его или стыдить. Даже если маленький ребенок «играет в секс» с соседской девочкой. Даже если третьеклассник услышал слово «минет» и хочет знать, как это происходит. Даже если 15-летняя девушка срочно собралась замуж. Одобрять все не обязательно, но и в неодобрении хорошо бы оставаться на стороне ребенка.

Выполнить свою родительскую роль в сексуальном воспитании можно, только если сам родитель убежден, что тело — хорошая штука и доставляет удовольствие; если он готов не идти на поводу у общественных представлений, принять, что мы не можем воспитать ориентацию и гендерную идентичность, не можем повлиять на сексуальные предпочтения или отказ от каких‑то видов секса. Намного легче нарушить нормальное развитие, привить стыд в отношении тела — этого лучше постараться избежать.

Чему и зачем учить взрослых

Многие взрослые нуждаются в самом что ни на есть прямом сексуальном просвещении не меньше, чем дети и подростки. Это, например, взрослые, получившие воспитание в тех обществах, где о сексе не принято говорить; взрослые из маргинальной среды, которым неоткуда было получить информацию о контрацепции, безопасном половом поведении, не говоря уже о способах преодоления трудностей в этой сфере; взрослые, которым их комплексы и травмы не позволяют вести удовлетворяющую их сексуальную жизнь. В Европе действуют специальные программы сексуального просвещения для взрослых, в России их меньше (например, организация «Sexprosvet 18+»). Если среди ваших близких есть человек, который нуждается в подобной информации (например, ваш партнер или кто‑то из родственников), лучшим выходом будет консультация с хорошим сексологом.

Издательство «Альпина Паблишер»