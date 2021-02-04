В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Близость. Книга о хорошем сексе». «Афиша Daily» публикует фрагмент о том, зачем детям (а иногда и взрослым) нужен секспросвет, и какую информацию стоит рассказывать в соответствии с возрастом.
Чему учить детей и подростков
Секс — это не только сумма практических навыков. Вероятность того, что секс будет хорошим, выше, если знать и понимать некоторые вещи заранее, а многие из них лучше всего узнавать задолго до начала сексуальной жизни. Вот почему сексуальное воспитание детей и подростков — это благо, которое позволит им в свое время получать больше удовольствия и делать меньше опасных ошибок.
Многие россияне считают, что половое воспитание детям не нужно, поскольку «Секс — естественное занятие. В свое время научатся сами», «Зачем развращать детей преждевременными знаниями?». Они неправы. Половое воспитание нужно прежде всего для того, чтобы:
- знать, как устроено тело, почему возникают разные ощущения;
- уметь пользоваться контрацепцией, чтобы защитить себя от заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности;
- понимать, чего ты хочешь и чего хочет партнер;
- говорить и слышать «нет» и «да»;
- знать, что делать в экстренных ситуациях: например, при угрозе насилия или в случае, когда оно уже совершено.
В российских условиях заниматься половым воспитанием приходится родителям и только им, что не так эффективно, как если бы это делалось и в школе, поскольку говорить с детьми о сексе с позиции родителя сложнее. Тем не менее делать это приходится. Ведь наши дети живут не в вакууме.
Современное российское общество полно мифов о сексе, а бытующие способы обращения с телом, женщиной, сексуальностью оставляют желать лучшего. В некоторых регионах несовершеннолетних девочек до сих пор насильно выдают замуж.
На мальчиков и девочек влияют противоречивые стереотипы о теле и сексе, и дети рано сталкиваются с порно (например, могут посмотреть фото или видео на телефоне у одноклассников). Это еще одна причина, по которой обязательно нужно вооружить их знаниями. Каковы возрастные рамки, в которых дети должны узнавать подробности о половых органах и сексуальности?
Дети 5–6 лет
Стоит знать названия половых органов (пенис, яички и мошонка, лобок, вагина, вульва, клитор, влагалище, половые губы), уметь показывать их у себя. Ведь если мы хотим, чтобы ребенок относился к своему телу как хозяин, он должен осознавать все его части и уметь их называть. Тело для него не должно быть немым. Мы по-настоящему владеем только тем, для чего у нас есть язык описания. К тому же знание ребенком терминологии пригодится в дальнейшем, когда мы будем рассказывать ему подробности о том, как происходит половой акт и откуда берутся дети.
Нужно сразу объяснить, что эти части тела — особенные, интимные: прикасаться к ним могут только родители или доктор при родителях. Многие дети не рассказали взрослым о насилии или растлении, потому что не могли выразить словами, что именно произошло, или не знали, что не должны давать трогать эти части тела.
Это очень нужное умение! Оно помогает не только в ситуациях угрозы насилия, но и во многих других экстренных случаях. Всю информацию о сексе, особенно о безопасности и слове «нет», нужно время от времени повторять. «Я один раз сказал, и ребенок усвоил» — не работает. Нужны повторы, частые встречи с одной и той же информацией в разных модификациях.
Важно помнить, что все дети очень разные. Одному подойдет прямой рассказ, а другого он может слишком взволновать или расстроить. В этом случае может подойти хорошая детская книжка, которую вы будете читать вместе, но важно, чтобы все-таки все вещи, о которых ребенок должен знать, были названы своими именами. Родитель — тот самый человек, который способен найти подход к своему ребенку.
Дети 7–8 лет
Нужно непременно подробно рассказать о том, как будет вскоре меняться и расти их тело и тело человека другого пола, а также о самом процессе сексуального взаимодействия, о том, что взрослые, выросшие, зрелые люди, могут заниматься сексом, получать от этого удовольствие и зачинать детей. В этом разговоре мы всегда подчеркиваем важность зрелости. Сначала растет пенис, волосы (увеличивается грудь, начинаются менструации), и даже после этого человек еще не вполне готов к сексу.
Один из самых сложных моментов для многих российских родителей — сказать о том, что в сексе люди получают удовольствие. Можно начать с того, что взрослые, зрелые люди испытывают желание, которое наряду с телесными признаками показывает, что человек готов к сексу, и только если оно есть, секс принесет удовольствие. Можно поговорить о том, что сексом нельзя заниматься из любопытства (хотя, несмотря на предостережение, впоследствии многие подростки так поступают). И главное — ни в коем случае не нужно терпеть боль.
Поэтому знания о сексе — это не более чем любопытная познавательная информация, которая пока не волнует ребенка, а следовательно, он готов усвоить ее спокойно, просто приняв к сведению.
Очень хорошо повторять эту информацию по мере взросления ребенка, отмечая вехи, связанные с его преображениями. Замечательно, если девочка знает, что у нее должны начаться месячные, если они не застают ее врасплох, как было в прошлые времена.
Дети 8–9 лет
Разговор о контрацепции тоже нужно начинать пораньше, в 8–9 лет. Мальчики, которым рассказывали о презервативах, в несколько раз чаще пользуются ими даже при первом сексе. В Швеции и Германии уроки полового воспитания проводят в школах, и уровень подростковых беременностей там в четыре раза ниже, чем в России. Обязательно нужно говорить о контрацепции и с девочками.
Подростки
С подростками говорите о самых разных вещах, касающихся сексуальности, и прежде всего обсуждайте такие проблемы, как:
- что происходит с телом подростка прямо сейчас и что будет происходить вскоре: об эрекциях, поллюциях, развитии разных половых признаков. Можно найти различные форматы и способы говорить об этом так, чтобы не смутить подростка — например, говорить не о нем самом, а обо всех его сверстниках, или переходить к теме секса, когда речь заходит о чем‑то телесном (прыщиках или внешности);
- гомосексуальность и гетеросексуальность;
- влюбленность, любовь, чувства, отношения;
- каким образом понять свои желания, правильно спросить о желаниях партнера, услышать ответ. И мальчиков, и девочек надо обязательно и как можно раньше учить культуре отказа: «нет» значит «нет».
И самое главное: и ребенок, и подросток должны иметь возможность прийти к родителю с любыми вопросами и знать, что ни мама, ни папа не будут ругать его или стыдить. Даже если маленький ребенок «играет в секс» с соседской девочкой. Даже если третьеклассник услышал слово «минет» и хочет знать, как это происходит. Даже если 15-летняя девушка срочно собралась замуж. Одобрять все не обязательно, но и в неодобрении хорошо бы оставаться на стороне ребенка.
Выполнить свою родительскую роль в сексуальном воспитании можно, только если сам родитель убежден, что тело — хорошая штука и доставляет удовольствие; если он готов не идти на поводу у общественных представлений, принять, что мы не можем воспитать ориентацию и гендерную идентичность, не можем повлиять на сексуальные предпочтения или отказ от каких‑то видов секса. Намного легче нарушить нормальное развитие, привить стыд в отношении тела — этого лучше постараться избежать.
Чему и зачем учить взрослых
Многие взрослые нуждаются в самом что ни на есть прямом сексуальном просвещении не меньше, чем дети и подростки. Это, например, взрослые, получившие воспитание в тех обществах, где о сексе не принято говорить; взрослые из маргинальной среды, которым неоткуда было получить информацию о контрацепции, безопасном половом поведении, не говоря уже о способах преодоления трудностей в этой сфере; взрослые, которым их комплексы и травмы не позволяют вести удовлетворяющую их сексуальную жизнь. В Европе действуют специальные программы сексуального просвещения для взрослых, в России их меньше (например, организация «Sexprosvet 18+»). Если среди ваших близких есть человек, который нуждается в подобной информации (например, ваш партнер или кто‑то из родственников), лучшим выходом будет консультация с хорошим сексологом.