Кажется, что сохранять страсть в многолетних отношениях невероятно сложно или же вовсе невозможно. Рано или поздно секс уходит даже из самых крепких и любящих пар. Мы посмотрели вебинар сексолога Арины Винтовкиной «Анатомия страсти в паре» и выбрали несколько советов о том, как построить отношения, в которых всегда будет место классному сексу.
Сексолог, блогер, авторка телеграм-канала «Это нормально»
Сильнее всего влечет к человеку, когда он увлечен чем‑то, что ему по-настоящему нравится. Психолог и писательница Эстер Перель, работая над своей книгой «Размножение в неволе», путешествовала и параллельно вела исследования в двух десятках стран. Для одного из исследований про страсть в долгоиграющих отношениях она задавала людям один и тот же вопрос: «Когда вы чувствуете, что больше всего хотите своего партнера?» Все давали на удивление похожие ответы, и в топе был такой: «Меня сильнее всего влечет к человеку в тот момент, когда он полностью поглощен любимым делом». Попробуйте понаблюдать за партнером, когда он занимается тем, что у него получается лучше всего. И поймать ощущение, будто прямо сейчас он купается в лучах славы. Это чувство недосягаемости партнера максимально подстегивает сексуальное влечение.
Для многих из нас образ любви связан с образом слияния. И чем это слияние более полное и исчерпывающее, тем любовь кажется сильнее. Из‑за этого любая попытка забрать свой кусочек автономии вызывает много сложностей, особенно если в этой автономии нуждается только один партнер. Но на самом деле партнерство не равно слиянию, потому что в слиянии нет дистанции. А желание выживает только в том случае, если у каждого из партнеров сохраняется личное пространство. Поэтому постарайтесь поощрять автономию интересов партнера. И разрешайте себе (если нужно, отстаивайте) право иметь увлечения, которые вы не будете делить с ним.
Отношения — это не абонемент на секс. Многие думают, что пока они не в паре, то могут мастурбировать, смотреть порно, покупать секс-игрушки и так далее. Но как только появляется партнер, он становится не только главным, но и единственным источником сексуального удовлетворения. Но в действительности каждому из нас положено две сексуальные жизни: с участием других людей и с самим собой. И это как раз может помочь сбалансировать несостыковку сексуальных желаний: то, что оказывается невостребованным в партнерском сексе, уходит в сольные активности. Помимо этого, сольная жизнь дает ощущение, что никто, кроме тебя, не властен над твоим телом.
У многих есть представление, что существует какой‑то здоровый «нормальный секс», им и хочется заниматься с постоянным партнером. Будто со случайными партнерами можно экспериментировать и реализовывать свои фантазии, а в длительных отношениях это непозволительно. И часто люди, у которых есть такие рамки, очень любят своих партнеров, но сексом хотят заниматься с кем‑то другим. Только две практики из всего многообразия считаются нормальными повсеместно — проникновение и поцелуй в рот. Хотели бы вы, чтобы ваш секс на 100% состоял только из этих двух вещей?
Переживание, что вы не соответствуете какой‑то сексуальной норме, делает вас несчастными и неудовлетворенными. Потому что часто практики, которые считаются нормальными, далеко не всем приносят удовольствие. Большинство женщин не может получить оргазм только от секса с проникновением. Поэтому расшатывайте внутри себя понятие «нормы в сексе» — забудьте про слова «ненормальный», «извращенный», «больной», когда вы говорите на тему сексуальных желаний.
В книге «Сексуальный интеллект» Марти Кляйна есть интересная мысль, что сама по себе идея разделить тело на зоны, которые связаны с сексом, и на зоны, которые к нему не имеют никакого отношения, в корне не верна. Когда мы возбуждены, все тело становится одной сплошной эрогенной зоной. Если же мы устали, раздражены, обижены, нам холодно или страшно, даже самые сексуальные части нашего тела становятся нечувствительными. Какой тогда практический смысл делить тело на сексуальные зоны и несексуальные? Это ограничивает фантазию и демотивирует нас изучать друг друга. При этом часто те зоны тела, которые не считаются эрогенными, могут приносить гораздо больше удовольствия: например, массаж ступней.
Установка, что секс всегда должен быть спонтанным, — безнадежно нереалистичный и отчасти эгоистичный взгляд на сексуальные отношения. То есть получается, что каким‑то необычайным образом партнер должен почувствовать, что именно сейчас вы хотите близости, потом сделать что‑то особенное, чтобы вас возбудить, и тогда у вас случится восхитительный секс. Но в действительности спонтанный секс — это скорее про перекладывание ответственности на партнера. Это значит, что вам не нужно ничего делать, не надо проверять свое собственное состояние, не придется слышать «нет» и так далее. Все это происходит потому, что мы относимся к сексу как к подарку. На самом деле, чтобы секс был хорош, нужно искать «точки входа». Это могут быть какие‑то ваши личные внутренние ритуалы, например, когда один говорит: «Я в душ, не засыпай без меня», — и второй четко понимает этот сигнал. Или таким ритуалом может быть массаж, если вы об этом договоритесь. Это такое завуалированное, но осознанное приглашение в пространство близости.
Проходя курсы, вебинары, тренинги о сексе, мы инвестируем время, силы и деньги в развитие собственной сексуальности. И как следствие повышаем свою сексуальную самооценку и приоритетность этой сферы для нашего же либидо. Это дает огромное чувство опоры, потому что очень легко сказать или написать: «Цените себя такими, какие вы есть». В действительности мы все так или иначе, прямо или косвенно ищем доказательства того, что мы классные в сексе. Но инвестировать в себя важно не из‑за страха (что вас бросят, разлюбят, променяют на кого‑то более сексуального и т. д.), а из любви к себе.
Если у партнера нет желания, он не видит проблемы и его все устраивает, вы ничего не можете с ним сделать. Потому что в работе с сексом любой намек на давление вызывает отторжение. Но вы можете работать с отношениями самостоятельно. И человек, который с вами живет, рано или поздно заинтересуется, что за книгу о сексе вы так увлеченно читаете уже пятый день. И вот тогда, когда он сам сделает шаг, можно будет предложить ему подключиться к вам. Но помните, что процесс работы над отношениями не равен работе «над партнером», который что‑то делает не так, или не понимает вас, или что угодно еще. Любая работа над отношениями начинается с работы над самим собой: собственными установками, поведением, реакциями.