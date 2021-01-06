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Не старайтесь соответствовать норме

У многих есть представление, что существует какой‑то здоровый «нормальный секс», им и хочется заниматься с постоянным партнером. Будто со случайными партнерами можно экспериментировать и реализовывать свои фантазии, а в длительных отношениях это непозволительно. И часто люди, у которых есть такие рамки, очень любят своих партнеров, но сексом хотят заниматься с кем‑то другим. Только две практики из всего многообразия считаются нормальными повсеместно — проникновение и поцелуй в рот. Хотели бы вы, чтобы ваш секс на 100% состоял только из этих двух вещей?

Переживание, что вы не соответствуете какой‑то сексуальной норме, делает вас несчастными и неудовлетворенными. Потому что часто практики, которые считаются нормальными, далеко не всем приносят удовольствие. Большинство женщин не может получить оргазм только от секса с проникновением. Поэтому расшатывайте внутри себя понятие «нормы в сексе» — забудьте про слова «ненормальный», «извращенный», «больной», когда вы говорите на тему сексуальных желаний.