В рамках проекта «Эволюция добра» поговорили с фондами, занимающимися решением локальных проблем. Они хоть и не ставят перед собой глобальной цели спасти весь мир, но делают все, чтобы те, кто нуждается в их помощи, ее получил: заботятся о медвежатах, помогают пенсионерам пережить зимы, приходят на помощь погорельцам и согревают недоношенных детей.

Николай Романенко Благотворительный проект «Подари дрова», Тверская область

С 2007 года я занимаюсь волонтерской работой, помогаю пожилым людям. В какой‑то момент начал обращать внимание, что в холодную погоду пенсионеры из сел носят дома тулупы. На мои расспросы все старики отвечали примерно одинаково: пенсии не хватает, чтобы полностью отапливать избу. Тогда в 2014 году я решил создать проект «Подари дрова». Моя главная цель — помочь пожилым людям не замерзнуть, сделать так, чтобы у них дома всегда было тепло . Сначала деньги для финансовой поддержки нашей акции перечисляли мне на личную карту. Потом, когда проект стал расширяться и мы начали вести переговоры о финансировании с бизнесом, компании согласились нам помогать, но при условии, что мы официально зарегистрируем НКО. Так в 2016 году появилось тверское региональное общественное движение «Доброе дело». Правда, мы столкнулись с новой проблемой: выбор мест для закупки дров резко сузился. В области много поставщиков, но многие из них работают неофициально и поэтому не могут выставлять нам счет для оплаты. Сложности с закупкой остаются и сейчас, однако мы все равно продолжаем расти и развиваться. Если раньше получалось возить по 5 кубометров колотых дров на дом, то с этого года мы увеличили объем до 10 кубов. По спискам наш проект сейчас охватывает 640 человек. Для поиска пенсионеров, которым нужна помощь, наша команда наладила взаимодействие с органами соцзащиты и главами сельских поселений. Конечно, после репортажей на Первом канале стали звонить и неравнодушные люди, сообщать о знакомых бабушках и дедушках, которые мерзнут в своих домах. Однако эти истории всегда требуют проверки. Бывают случаи, когда после такого рассказа выясняется, что пожилой человек получает хорошую пенсию — больше 30 тыс. рублей. Мы установили лимит в 10 тыс., но иногда делаем исключения в пределах 12 тыс., исходя из возраста. Чем больше лет, тем больше расходов идет на лекарства.

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Главная задача нашего проекта на данный момент — довести проблему с отоплением домов в деревнях и селах до органов власти, потому что мы решаем ее каждый год только для конкретных людей. Есть государственные программы, по которым возможно получить денежную компенсацию для покупки дров, на них из бюджета выделяются огромные суммы. Однако они, к сожалению, работают неэффективно, и мы бы хотели повлиять на эту ситуацию. Помимо проекта «Подари дрова» и адресной помощи пенсионерам фонд «Доброе дело» собирает в школу детей из малоимущих семей. Акция проходит с мая по конец сентября. В этом году мы обеспечили канцелярскими принадлежностями 2000 первоклассников из Тверской области. Также волонтеры нашего общественного движения выезжают в дома престарелых: они привозят продукты и бесплатно оказывают парикмахерские услуги. Периодически мы участвуем в программах по благоустройству города Твери, ухаживаем за парками и воинскими захоронениями. Благотворительностью меня мотивирует заниматься осознание пользы своего дела, которое приходит в результате общения с людьми. Мне кажется, особенность работы региональных благотворительных проектов заключается в тесном контакте со своими подопечными. Я радуюсь, когда вижу в глазах людей, особенно пожилых, насколько ценна для них помощь нашей команды.

Казалось бы, что такое дрова? Кто‑то подумает: мелочь. На самом деле, многим пенсионерам это придает уверенности в том, что они не одиноки, что они нужны.

Деревни сейчас вымирают, часто старикам становится просто не с кем разговаривать и делиться своими радостями, огорчениями, тревогами. А бывает и так, что при живых детях пожилые люди ощущают себя брошенными. В 2007 году я со своей командой пришел помогать бабушке, но дверь открыл молодой парень. Мы сначала подумали, что ошиблись, но оказалось, пришли по адресу, нас пригласили внутрь. В личном общении бабушка рассказала, что дверь нам открыл ее сын. И тут мы потеряли дар речи, потому что условия в квартире были просто ужасные. Оказалось, сын считал, что мать должна убираться самостоятельно, хотя она с трудом вставала с постели. Мы тут же помыли полы, окна, выбили ковры. Женщина благодарила нас со слезами на глазах. Пожилым приятно осознавать, что их проблемы волнуют и других людей. А волонтер в свою очередь чувствует внутреннее тепло от того, что помог. Ради этого тепла, наверное, и нужно продолжать работать. Помочь проекту «Подари дрова» можно здесь.

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Надежда Полякова Исполнительный директор фонда «Лавка радостей», Москва

Фонд «Лавка радостей» появился сравнительно недавно, в 2018 году, но наша история началась за шесть лет до его основания: тогда Екатерина Бермант открыла в Москве первый благотворительный магазин с таким же названием. Сейчас уже существует целая сеть магазинов, это основной проект фонда. Наверное, каждый сталкивался с проблемой, когда дома скапливается много ненужных вещей. Часто люди стесняются предложить их друзьям, знакомым. В таком случае все лишнее можно принести (одежду, обувь, домашнюю утварь, бижутерию, сувениры и т. д.) в «Лавку радостей». Мы принимаем любые вещи в хорошем состоянии. В нашем магазине покупатели не только приобретают понравившиеся товары, но еще и делают доброе дело. У нас нет цен, нет кассы, только рекомендованный размер пожертвований, однако человек сам решает, сколько денег ему положить в бокс. Мы предлагаем альтернативный способ участия в благотворительности: в наше время люди довольно часто сталкиваются с финансовыми проблемами, сделать пожертвование в фонд бывает затруднительно, бытовой шопинг же не требует серьезных денежных вложений.

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Перед тем как выставить вещи на прилавки, мы привозим их на склад и проводим сортировку. Хорошие вещи попадают в магазины и уходят на помощь многодетным и малоимущим семьям, людям с инвалидностью, пенсионерам. Недавно у нас появились новая программа «Феникс» и новая категория подопечных — люди, пострадавшие от пожаров. Мы отправляем им одежду, бытовую технику, которую отдают неравнодушные люди и сотрудничающие с нами бренды, оплачиваем услуги рабочих по постройке дома. На помощь погорельцам сейчас идут все деньги, вырученные в магазинах «Лавка радостей». За 2020 год мы собрали на реализацию этого проекта около 4 млн рублей. Также мы осуществляем программу вторичной переработки вещей, которые попадают к нам в плохом состоянии. Большие сложности были со сношенной обувью, но мы наладили сотрудничество с Дмитровским перерабатывающим заводом. Из ненужных ботинок там делают прорезиненное покрытие для детских площадок.

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Еще один интересный проект нашего фонда — «Уютка». Рукодельницы шьют, вяжут, мастерят изделия, с помощью которых мы опять же помогаем людям. Мы отправляем шали, шапки, шарфы в дома престарелых; теплые вещи бездомным; маленькие носочки для недоношенных младенцев в больницы Москвы. Оказалось, что это большая проблема: когда ребенок недоношенный, его нужно согревать любыми способами. Благотворительный фонд — это, конечно, неприбыльное дело. Но, с другой стороны, когда занимаешься каким‑то проектом только ради денег, он вряд ли принесет тебе удовольствие . Ты получаешь невероятный заряд энергии, когда читаешь письма своих подопечных, узнаешь о результатах своих действий и понимаешь, что действительно смог помочь. Мне запомнилась история первой семьи погорельцев, с которой работал наш фонд. У бабушки погибла дочь, и пенсионерка осталась одна с внучкой. Через некоторое время она взяла еще четырех приемных детей. Семья прекрасно жила, у них было свое хозяйство, баня. И вдруг пожар, в котором сгорело абсолютно все. Наш фонд поддержал их. Эти люди долго благодарили нас, их радость сложно описать словами. А потом мы пришли на радио и рассказали эту историю. Один человек услышал о том, что семья так и не смогла восстановить баню, и взял все расходы по постройке на себя. Меня согревает мысль о цепочке добра, которую мы смогли запустить. Помочь фонду «Лавка радостей» можно здесь.

Екатерина Пажетнова Сотрудница Центра спасения медвежат-сирот, Тверская область

Центр спасения медвежат-сирот — это общее дело нашей семьи Пажетновых, которым мы занимаемся уже более 25 лет. Задача проекта заключается в спасении, выхаживании и адаптации малышей к естественным условиям обитания. Мы всегда возвращаем наших «подопечных» в леса, где они находят себе новую территорию для проживания, формируют пары с дикими медведями и воспроизводят потомство. Ежегодно в центр попадает от 6 до 16 медвежат, оставшихся без матери. Безусловно, их лечение и содержание требует значительных денежных затрат. Изначально нашу деятельность финансировал Международный фонд защиты животных. В 2018 году фонд переориентировался на спасение других видов млекопитающих, обитающих в Африке, и закрыл свои проекты на территории России, в том числе и наш. Для продолжения работы по спасению медвежат мы были вынуждены самостоятельно заняться поисками финансирования и в том же году зарегистрировали автономную некоммерческую организацию по сохранению животного мира. Существует много причин, по которым медвежата становятся сиротами. Как правило, они связаны с вмешательством человека в природу. Звуки техники во время лесозаготовительных работ или лай собак на охоте могут сильно напугать медведя, после чего он, скорее всего, убежит из своей берлоги и не вернется обратно. Даже если это медведица и у нее на прежнем месте остаются новорожденные детеныши.

Сироты не выживут самостоятельно: вес медвежонка, только что появившегося на свет, составляет около 500 грамм. Если быстро не поместить малыша в тепло, он погибнет.

Теряют мать медвежата и в более позднем возрасте: медведица может стать жертвой нелегальной охоты. Шансы на выживание у них опять же крайне малы. Как же сироты попадают к нам? Мы не ходим по лесам и не выискиваем их. Малышей находят люди и связываются либо с нами, либо с представителями региональных природоохранных органов власти. Специалисты в свою очередь звонят в центр, и мы обсуждаем возможность приема медвежат на реабилитацию.

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