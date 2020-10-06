Точные причины загрязнения воды и гибели сотен морских животных на Камчатке до сих пор неизвестны, но предполагается, что ухудшение экологической обстановки в регионе могло произойти из‑за разлива ядовитых веществ с местного военного полигона. Мы поговорили с местными жителями и экспертами и выяснили, что сейчас там происходит.

Об экологической обстановке на Камчатке «В моем крае всегда были проблемы с экологией, — рассказывает «Афише Daily» Светлана, жительница Петропавловска-Камчатского. — Браконьерство, мусор, вырубка лесов — это лишь немногие из тех экологических проблем, что у нас есть. О ситуации с загрязнением воды я узнала из твиттера. Уверена, что главная причина гибели животных — это человеческая безответственность». По ее словам, в прошлом местные власти не предпринимали попыток исправить ситуацию. Исходя из этого опыта, девушка уверена: в этот раз вместо решения проблемы они снова будут «отмалчиваться». О том, что в Камчатском крае наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, заявляют не только местные жители, но и региональные госструктуры. Так, согласно Камчатстату, основные источники загрязнения окружающей среды — это предприятия промышленного производства. Усугубляет ситуацию и плохо организованная система утилизации отходов с фабрик и заводов. К примеру, в 2013 году объем выброшенных в атмосферу вредных веществ составил 40,7 тыс. тонн: большая часть из них — отходы тепловых и дизельных электростанций. «Камчатский край, по приведенным данным, относится к зоне с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, оказывающим негативное воздействие на многие живые организмы, материальные ценности, созданные трудом человека, и, конечно, на самого человека», — говорится в одном из заявлений Камчатстата.

Объемы отходов в последние годы только растут. По данным Камчатстата, за 2017 год их количество было в 4,7 раза больше, чем в 2016-м. Страдают и водоемы: в том же 2017 году в водные объекты Камчатского края было сброшено 117,5 млн кубометров сточных вод. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, большая часть из них перед сбрасыванием даже не проходит очистки, что приводит к повышению уровня фенолов, меди, алюминия и цинка в воде. Ухудшают экологическую обстановку и катастрофы. В 2016 году, к примеру, из‑за разлива нефтепродуктов в акватории одного из портов Петропавловска-Камчатского образовалось нефтяное пятно площадью в 100 квадратных метров. В СМИ также появлялись сообщения и о гибели рыбы в местных водоемах — это случалось в 2017 и 2019 годах.

Что известно сейчас об экологической ситуации сейчас Первыми на происходящее обратили внимание серферы. Одной из них была местная жительница Ела — именно она поделилась

информацией в своем инстаграме. «Мы все [после катания на волнах] стали чувствовать боль в глазах: была пелена, резь. Это было у всех ребят, но поначалу мы не связывали это с океаном. Подумали, что это от яркого солнца, ведь оно отражается в воде и слепит глаза», — рассказывает девушка. Вскоре о подобных симптомах начали говорить и другие люди, а у самой Елы и ее друзей стали опухать глаза и падать зрение. «После этого мы решили обратиться к властям, чтобы они проверили воду. В те же дни случился шторм, после которого вода у берегов окрасилась в желто-зеленый цвет. Одновременно стали поступать сообщения с фото и видео, на которых были мертвые моллюски и кальмары. В основном снимки были сделаны в бухтах», — заключает Ела.

Среди других пострадавших серферов — тренер Дмитрий. У него тоже появились проблемы со зрением, и он обратился к офтальмологу. «Со слов врача, это никакое не солнце и не микроорганизмы. Стопроцентный химический ожог», — рассказал он своим подписчикам в инстаграме, выложив справку от доктора.

Вскоре и местные СМИ стали сообщать о гибели морских животных — часть из них выбросило на берег курильского острова Парамушир. По данным ТАСС, первые пробы воды действительно показали превышение содержания фенола и нефтепродуктов . Дополнительные пробы, а также тела погибших животных, были отправлены на экспертизу в Москву. «У нас очень трепетно относятся к природе, здесь ее стараются беречь, так что произошедшее — настоящий шок для жителей края», — рассказывает местная жительница и блогерка Дарья «Афише». По ее словам, сейчас активное обсуждение этой проблемы проходит в социальных сетях — люди пока что не проводят никаких пикетов или общественных мероприятий, так как информации о деталях и причинах случившегося мало. «Как только станут известны результаты проб воды и данных будет больше, я уверена, что неравнодушные жители организуют волонтерский отряд и начнут восстановительные работы собственными силами», — комментирует Дарья. Ее слова подтверждает и Екатерина — еще одна жительница Петропавловска-Камчатского. «Основная работа происходит все-таки в социальных сетях. На улицы никто не выходит. Обсуждают все в инстаграме и фейсбуке. Многие в ужасе от случившегося», — говорит она. Вскоре после сообщений о гибели морских животных эксперты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии вместе с сотрудниками Кроноцкого заповедника отправились в экспедицию, чтобы оценить последствия катастрофы.

По их данным, в результате случившегося в одной только Авачинской бухте погибло до 95% водной фауны, обитающей на глубинах от 10 до 15 метров.

Останки мертвых животных были обнаружены и в бухте Спасения, а также в районе острова Старичкова. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края. Версии произошедшего и реакции на катастрофу Результаты первых проб указывают на то, что в воде действительно есть превышения норм вредных веществ, но причина их появления все еще неизвестна. Местные жители уверены: разлив нефти и фенола мог произойти в результате утечки с местного военного полигона. «Исходя из официальных документов, видно, что недалеко от реки находились химические захоронения , — рассказывает местная жительница Мария. — Также в августе проводились военные учения, стрельба с корабля по берегу. Был перекрыт Халактырский пляж (именно там катались пострадавшие серферы. — Прим. ред.). Я предполагаю, что во время учений были повреждены места захоронений химикатов. После чего прошли проливные дожди: они повредили участки, а проточные воды все вынесли по реке в океан», — говорит Мария. В подтверждение своих слов она отправила документы о захоронениях ядохимикатов на полигоне — они есть в распоряжении «Афиши Daily». Тем не менее в СМИ приводятся и другие версии произошедшего. Так, например, по словам главы Камчатского края Владимира Солодова, причина экологической катастрофы может быть обусловлена природными явлениями — например, внезапным выносом на берег водорослей. Помимо этого, по его словам, прорабатывается «версия сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями». Однако эксперты уверены, что правда на стороне местных жителей и версии, к которой склоняется Мария в разговоре с нами: по словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, сильнее всего пострадала глубинная часть океана, что возможно только при выбросе ядовитых веществ в большом объеме. О выбросе токсинов говорит и глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Утечка химикатов, по его мнению, была длительной, и их остатки все еще могут находиться на дне.

В соцсетях тем временем продолжает набирать популярность хештег #ЯМыТихийОкеан. Свою обеспокоенность гибелью морских животных и ухудшением экологической обстановкой уже высказали журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь.

Свое расследование провели и сотрудники российского отделения Гринписа. По их данным, причины экологической катастрофы на Камчатке носят техногенный характер. «Мы стараемся проверить все версии, которые сейчас есть. Наши коллеги пообщались с вулканологами и пришли к выводу, что вулканическая деятельность не могла привести к такой массовой гибели животных. Природные процессы цикличны, а те явления, которые мы наблюдаем сейчас, никогда раньше не происходили», — рассказывает руководитель энергетического отдела российского отделения Гринписа Елена Секирко. По словам эксперта, версия о разливе нефти также не совсем верна. «Как правило, следы нефти остаются на поверхности воды и очень редко — на дне. Мы же увидели, что большинство погибших животных обитало как раз на дне», — говорит Секирко. Основная рабочая версия сейчас — это сброс токсинов в реку с Козельского полигона. Там было захоронено 108 тонн пестицидов и ядохимикатов: мембрана, которая закрывала это хранилище, по словам Секирко, могла обнажиться, что привело к утечке токсинов. 6 октября стало известно, что на камчатском полигоне ядохимикатов нашли «повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру»