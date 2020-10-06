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На камчатском полигоне ядохимикатов нашли повреждения защитных сооружений

Анастасия Цой
Сегодня в 14:56

На Камчатке, на Козельском полигоне ядовитых отходов, обнаружили повреждения защитных сооружений. Об этом пишет Znak.com.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов ранее назвал этот полигон ядохимикатов «самым очевидным ответом, где может быть источник загрязнения». Он рассказал, что на полигон выехали специалисты, которые исследовали его и взяли пробы.

«В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру. Вероятно, наши предприимчивые граждане сняли его для собственных нужд. В силу того, что за Козельский полигон толком никто не отвечает, нам предстоит усиливать охрану и приводить его в порядок», — заявил Солодов.

Геомембрана — это специальная влагонепроницаемая пленка, служащая защитой от атмосферных осадков и талых вод, которые размывают ядовитые вещества. Известно, что химикаты с полигона уже проникали в воду и почву: об этом еще в 2006 году сообщала компания «Недра», которая занимается мониторингом окружающей среды в районе захоронения.

С того времени власти обсуждают, что делать с полигоном: его предлагали или укрепить, или ликвидировать. Остановились на втором варианте — эта задача передана Министерству обороны.

Козельский полигон ядохимикатов находится рядом с одноименным вулканом, примерно в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на нем хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка.

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