Редакторка «Афиши Daily» Светлана Дурбой случайно открыла темную сторону тиктока с детской порнографией, на аккаунт с которой почти за сутки подписалось более 11 тысяч человек, часть из них — несовершеннолетние. Добиться блокировки удалось с трудом. Мы также запросили официальный комментарий от пресс-службы тиктока России.

Светлана Дурбой Редакторка раздела «Общество»

Тикток — главная соцсеть 2020 года. Рекомендации видео в ленте подстраиваются под предпочтения пользователя, и такой клуб по интересам, где алгоритмы работают точно и редко попадается бесящий контент, создают иллюзию защищенности. Но в пятницу, 2 октября, я случайно открыла еще одну сторону тиктока, помимо альт и стрейт, — очень темную и небезопасную. В этот вечер я, как обычно, зашла посмотреть забавные видео. Но вместо них наткнулась на ролик, в котором огромными буквами было написано: «Я думаю, все видели, как отец изнасиловал девочку. Но при этом она улыбалась и ее снимала мама». Я полезла в комментарии, чтобы понять, что случилось. На вопрос многих людей «О чем речь?» другие отправляли ссылку на какой‑то аккаунт с говорящим названием «Секс» (намеренно не привожу оригинальное название). Так ничего и не поняв, я перешла в этот профиль и увидела то, что не должно существовать. Сексуализированное насилие над ребенком на аватарке в виде гиф-анимации.

Я сразу же стала оправлять жалобы на аккаунт «Секс», а заодно, чуть позже, и на видео, через которое я на него попала. Потому ролики с посылом «А вы видели?», в комментариях под которыми отправляют ссылку на аккаунт с детским порно, точно так же его распространяют (а это запрещено законом, статья 242.1 УК РФ). Однажды мне уже попадалось в ленте видео с намеком на порнографию. Я сразу отправила репорт, и через пару минут его забанили. Я была уверена, что здесь будет так же, ведь речь шла об откровенном, не цензурированном порно с участием ребенка. Но все оказалось куда хуже.

Аккаунт с ним провисел еще сутки, а добиться его блокировки удалось с трудом.

Почему‑то первое, на что мне ответили модераторы, была жалоба на видео с тем текстом. Мне сообщили, что оно никак «не нарушает правила». В ответ я отправила еще несколько репортов с вопросом «Почему, если под этим роликом распространяется ссылка на аккаунт с детским порно?». И если бы не оно, я и еще тысячи пользователей — часть которых несовершеннолетние — никогда бы не наткнулись на этот шок-контент. На что мне в последний раз ответили сообщением с правилами сообщества: в них тикток обещает всем пользователям «обеспечение безопасности и благоприятной среды». Но я, например, совсем не хотела видеть то, что увидела, как, думаю, и многие другие люди. И данная ситуация поставила всех нас в неблагоприятное положение, и это если не говорить о безопасности ребенка с того злосчастного ролика. Ни на одну из моих жалоб на сам аккаунт с детским порно, мне не ответили. Их было около пятнадцати и отправляла я их с 8 вечера до 2 часов дня — никакой реакции за 18 часов. И это без учета репортов моих друзей, которых я просила жаловаться, и тех людей, которые делали это по собственному желанию, как и я. Но никого не заблокировали, и аккаунт с детским порно продолжил свое существование. Почти за сутки его аудитория с нуля выросла до более чем 11 тысяч подписчиков. И фолловили его не только какие‑то маргинализированные группы, но и обычные на вид подростки, ведущие самые стандартные тикток-аккаунты.

Зайдя туда вечером снова, чтобы проверить, заблокировали его наконец или нет, я обнаружила, что детское порно исчезло. Теперь это был обычный геймер-аккаунт со всякими роликами с играми, а на них большими буквами была нарисована ссылка на телеграм-канал, куда владелец профиля обещал слить оригинальное видео с ребенком (я на всякий случай еще раз уточню, что изготовление, покупка, хранение и распространение детского порно запрещены на территории РФ). Если за столько времени модераторы тиктока не заблокировали профиль, нарушающий не только правила платформы, но и закон, то что говорить о блокировке этого аккаунта, когда с него удалили то самое порно? Столкнувшись с таким откровенным игнором от модерации, я написала пост в фейсбуке обо всей ситуации и о том, что в 2020 году недопустимо не реагировать на такое огромное количество жалоб, потому что так тикток потакает распространению и раскручиванию аккаунтов за счет такого контента. По моим наблюдениям, человеку удалось распиарить минимум три профиля в тиктоке и два телеграм-канала, которые впоследствии заблокировали. Под постом откликнулась сотрудница пиар-службы российского тиктока. Я связалась с ней, отправила ссылки на два аккаунта, потому что к тому моменту я нашла еще один профиль с детским порно на аватарке и ссылками на телеграм-канал, в котором оно реально продавалось за 200 рублей. Через несколько часов по моей просьбе их заблокировали. Мне также сказали, что удалили не только популярный аккаунт «Секс», но и все страницы, связанные с его владельцем. Это оказалось неправдой. Его основной профиль, который он указывал в описании на заблокированном аккаунте, до сих пор существует и на момент написания этого текста (он был написан в полночь 4 октября. — Прим. ред.) на нем почти 3000 подписчиков, а в комментариях под его крайним видео последний раз просили «фулл» всего час назад.

Этот «Секс» и его способ раскрутки так завирусился, что у него даже появились фейки и последователи. Например, сразу после его блокировки создали другой аккаунт, успевший собрать 6000 подписчиков. На нем точно так же стояла анимация с детским порно, а потом, набрав аудиторию, она исчезла. Возможно, это дело рук одного и того же человека или группы людей. Я кинула жалобу. Хотелось узнать, как модерация работает теперь. Под вечер его заблокировали, но ответ на жалобы мне так и пришел. Интересно, что все эти аккаунты распространялись под видео, о котором я рассказывала в самом начале и которое, по мнению тиктока, не нарушает его правила. Поэтому хочется попросить соцсеть пересмотреть свою политику. Если под видео люди распротраняют какой‑то треш-контент, это повод его заблокировать. Большинство пользователей именно так и попадают на аккаунты с детским порно или жестокими убийствами (такой я тоже нашла, пока писала этот материал, и его до сих пор не заблокировали). Также в модерации на этой платформе есть серьезные недоработки, и ими успешно пользуются. Дело в том, что тикток мгновенно банит запрещенный контент, если это видео, но когда он стоит на аватарке профиля, администрация его по какой‑то причине не замечает. Хотя в жалобах есть опция «Пожаловаться на аккаунт с неприемлемым фото», но на деле она не работает. Таким образом недобросовестные аккаунты могут обходить стороной блокировки и распространять запрещенку. На одном из них даже придумали схему «ставить аву в определенные часы». Вывод, который можно сделать из всей этой истории: тикток не такое уж и безопасное место, там есть и травля, и романтизация употребления наркотиков, и, как оказалось, детское порно. За сутки на аккаунт с ним подписалось 11,1 тысячи людей, сотни пользователей в комментариях до сих пор просят показать полное видео с насилием над ребенком.

А самое страшное, что это делают не только пустые профили, за которыми может скрываться кто угодно, — об этом просят сами дети. Я заходила к тем, кто настойчиво писал «скиньте фулл», и часть из них были подростки, на вид даже не достигшие четырнадцатилетия.

Соцсеть растет, а вместе с ней там появляются и темные стороны, от которых не обезопасен никто. Ни редакторка «Афиши Daily», ни чей‑то ребенок. Мне с трудом удалось добиться блокировки того, что и так должно выявляться администрацией в секунды. Можно предполагать, что такой контент там будет продолжать расти, посмотрите, какой интерес аудитория к нему проявила. Но остались вопросы: каждый ли раз нам придется писать разгромный пост, чтобы это пресечь, и всем ли нужно быть журналистами, чтобы жалоба имела вес?