TikTok-блогер Оля Тыква пожаловалась на угрозы в свой адрес

TikTok-блогер Оля Тыква, также известная как Vakuolly, пожаловалась в инстаграме на угрозы в свой адрес со стороны подписчиков. По словам девушки, ее образ стал мемом в интернете, после чего она стала получать сомнительные сообщения и комментарии.

«Честно говоря, я никогда не думала, что стану мемом, представить не могла, что разлечусь по всему интернету. С одной стороны, это весело и забавно. А с другой стороны, бывает действительно больно и страшно», — написала она.

Как отмечает блогер, в комментариях ей желают смерти и пишут вещи, которые должны караться законом. В том числе девушке приходили угрозы облить ее кислотой. Кроме того, подписчики нашли и выложили в открытый доступ адрес Оли Тыквы.

Оскорбительные комментарии касаются также семьи блогера. Негатив в адрес девушки вызывают, как правило, ее феминистские взгляды.