В России существует более 400 приютов для бездомных животных. К сожалению, далеко не всем их подопечным, особенно с инвалидностью, удается найти дом. «Афиша Daily» поговорила с людьми, которые взяли к себе кошек и собак с особенностями, об их питомцах, трудностях в адаптации и реакции окружающих.

«Такие животные тоже хотят быть любимыми» Дарья, взяла из приюта «Брошенный ангел» кошку Нелу с переломом шейного отдела позвоночника

Я давно помогаю приютам и уже брала «проблемную» кошку, которая прожила со мной два года: у нее был рак и вирус иммунодефицита (кошачья инфекция, аналогичная ВИЧ). Я очень любила ее, несмотря на то, что на операции приходилось тратить очень много денег. После ее смерти я завела кошку Мусю. Мы вместе уже 13 лет. В один момент я осознала, что животные с инвалидностью тоже хотят быть любимыми, несмотря на физические особенности. И твердо решила взять такую кошку из приюта — на это меня сподвигла мысль, что котят и так разберут, а взрослое животное, тем более с особенностью, скорее всего, никто не возьмет. Теперь у меня две кошки — Муся и Нела. Сначала я взяла Нелу на передержку, но решила оставить насовсем — мы сильно сроднились. Ее травма говорит о том, что она выпала из окна и на нее свалился тяжелый предмет, либо она падала, цепляясь за ветки. Зимой приют собирал деньги на ее лечение, у нее был перелом позвоночного столба в трех местах, смещение шейных позвонков и несколько ран. После операции начались проблемы с мочеиспусканием — у нее не получалось ходить в туалет, поэтому приходилось отжимать ее, как грушу, несколько раз в день по расписанию . Это как завести младенца — тебе постоянно нужно находиться рядом. Здесь аналогичная ситуация: никуда не уедешь надолго, потому что знаешь, что нужно отжать кота по расписанию. Спустя полгода Нела поправилась и начала ходить в туалет сама. Сейчас ей два года, она криво ходит и скользит лапами по ламинату, но по сравнению с тем, что было, — выздоровление налицо. К сожалению, у нее будто что‑то произошло с психикой — видимо, травма сказалась на поведении. Нела довольно нервная и боится любых резких движений. Как только гости приходят домой, она сразу убегает под кровать. А иногда может описаться от ужаса, но это — не отжимать ее четыре раза в день. В целом она общительная и активная: бегает, играет, запрыгивает на невысокие предметы. По поведению видно, что Нела любит меня: приходит ночью на кровать, трется об меня, садится на грудь, мурчит так, что на три километра слышно . Если она привыкнет к людям, то станет отличным другом. Она очень ласковая и игривая, больше всего ей нравятся веревочки и шарики, которые она с радостью катает по полу. Муся вообще не обращает внимания на эти вещи, а Нела с удовольствием развлекается. Кстати, они почти не взаимодействуют друг с другом — старшая кошка переехала со мной из другого города, ей 13 лет, и она считает себя царицей, не любит других питомцев и часто возмущенно шипит на них. Нела пыталась подружиться, получила несколько раз лапой по морде и оставила затею. При этом они спокойно приходят ко мне и ложатся с разных сторон, выглядит это забавно. Когда я решила взять Нелу, то не получила особой критики со стороны. В основном друзья смеялись и спрашивали: «Ну вот эта кошка достаточно больна для тебя?» Дело в том, что, когда моя прошлая кошка умерла из‑за болезни, я думала взять еще одну, а близкие по-доброму подшучивали: «Нет, эта кошка недостаточно больна для тебя». У меня есть родственники, которые в принципе не понимают, зачем заводить животных: они и себе не берут и другим не советуют. Но ко мне они не приставали и не давали непрошенных советов.

«Старички и инвалиды никому не нужны, но они ничем не хуже» Яна, взяла из приюта «Помощь бездомным собакам» пса Кента без передней лапы

Я очень долго готовилась — больше полугода оценивала возможности и размышляла, смогу ли потянуть уход за такой собакой. Несколько лет я финансово поддерживала приют, а потом решила помочь делом. В первую очередь в этом нуждаются животные-пенсионеры и те, у кого есть физические особенности — отсутствие лапы или слепота, потому что их редко берут по неизвестной мне причине. В приюте «Помощь бездомным собакам» питомцами действительно занимаются, и пока не освободится место, фонд не берет новых. Собаки здесь доживают свой век в любви, от них не избавляются и не усыпляют. Можно взять щеночка, но на них большой спрос, а старички и инвалиды никому не нужны, но они ничем не хуже — такие же ласковые и благодарные. Так как у моего пса нет лапы, существуют некоторые особенности в уходе.

Животным, у которых отсутствуют конечности, нельзя набирать лишний вес. А попадая домой, они начинают активно кушать, и их хочется кормить даже не потому, что они голодные, а потому, что они никогда не ели таких вкусняшек.



От этого у них очень страдают суставы и позвоночник. У соседки дома тоже живет собака без лапы, и у нее выскочил сустав из‑за переедания — теперь животное мучается. Кроме того, из‑за особенностей они часто падают и спотыкаются, поэтому надо постоянно быть рядом и смотреть, чтобы на пути не было препятствий, помогать им. Поскольку у нас в доме нет лифта, я использую специальный жилет с ручкой на спине для подъема и спуска Кентика, чтобы уменьшить нагрузку на лапки.

Кент 12 лет провел в приюте, я взяла его 28 января этого года. Травма никак не отражается на поведении: он бегает, прыгает, играет и ведет себя как адекватный и доброжелательный пес. Активно общается с другими животными во время прогулок и не испытывает к ним злости. У него есть любимый теннисный мячик, с которым он постоянно играет и приносит мне. До того как взять Кентика, я общалась с пожилой знакомой. Она знала, что я собираюсь завести такую собаку, и пыталась отговорить фразой «Зачем брать инвалида, если можно взять здорового пса?». На что я ответила: «Вот возьму пса, и, не дай бог, он попадет под машину. Я же не откажусь от него». Мы с Кентиком ходим гулять три раза в день. Окружающие каждый день подходят, фотографируются и дают ему вкусняшки. Специально для этого мы носим печенье на прогулки — у него есть любимое, которое порекомендовали в приюте. Я даю его всем любопытным прохожим, они угощают Кентика и так налаживают контакт. Реакция абсолютно положительная. Все хотят завести собаку с инвалидностью, но боятся, а я успокаиваю.

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«Мы не собиралась совершать никаких подвигов» Оксана, взяла из приюта «Брошенный ангел» кошку Карри без лапы и хвоста

Когда мы с мужем решили завести Карри, у нас уже были кот и кролик. О приюте «Брошенный ангел» мы много слышали и в один момент задались вопросом, почему у нас не может быть двух кошек? Мы решили обратиться в приют и выбрали Карри — она очаровала нас своим взглядом и внешностью. Нас нисколько не смутило отсутствие лапы и хвоста. Да и вообще, существует специальная порода бобтейл, у представителей которой нет хвоста, и ничего страшного в отсутствии конечности нет. Мы не были настроены на животное с особенностями и, честно скажу, не собирались совершать никаких подвигов, но буквально влюбились в Карри. Она живет у нас уже два с половиной года, сейчас ей пять. Когда она бежит, то даже незаметно, что лапки нет. Когда идет медленно, походка больше похожа на заичью. В остальном она ничем не отличается от здоровой кошки. Карри очень любит ухаживать за собой и вылизываться, единственная сложность — ей тяжело чесать за ушком с одной стороны, поэтому мы помогаем . Травма никак не отразилась на поведении, но когда мы забирали ее из приюта, то не могли поймать ее несколько минут, потому что она убегала. Первые полгода адаптации были сложными — мы привыкали друг к другу и знакомили Карри с остальными питомцами. В приюте нам рассказали, что несколько лет назад над ней кто‑то издевался. Вероятно поэтому она с особой настороженностью относится к посторонним. Мы часто путешествуем с ней, например на дачу. В поездках часто бывает, что как только мы подъезжаем на заправку и подходит заправщик, Карри сразу же прячется под кресло. С нашим щенком корги она, к счастью, поладила. Собаку мы взяли уже после того, как Карри адаптировалась к жизни в новом доме. Они быстро нашли общий язык, несмотря на то, что щенок молодой, глупый и довольно задиристый. У них нет вражды, и они поделили территорию: второй этаж для кошки, а первый для пса, где он и правда доминирует. Карри очень игривая. Несмотря на то, что ей уже пять лет, она все равно ведет себя как котенок. Больше всего из игрушек ей нравится удочка, она часто играет со всякими мелочами вроде крышек от бутылок. Кроме того, Карри самостоятельная и постоянно развлекает себя сама. Почти все в нашем окружении адекватно восприняли новость, что мы хотим завести животное с особенностью. Единственный раз мы услышали неприятное выражение от нашей соседки по даче, звучало так: «Тяжело смотреть на таких животных». Мы удивились, потому что привыкли к Карри и ее травма не имеет значения, для нас она кошка-зайчик. Тем не менее не стали спорить, ведь у каждого своя точка зрения.

«Никаких специальных навыков для общения со слепой собакой иметь не нужно» Марина, взяла из приюта «Ржевка» слепую собаку Черныша

У меня две собаки, первую я забрала из питомника. Спустя пять лет она внезапно ослепла — на один глаз полностью, а на втором провели операцию, и зрение удалось частично сохранить без гарантии, что это на всю жизнь. Тем не менее тот шок, который я испытала, до сих пор жив во мне. Спустя какое‑то время я задумалась об одиноких животных в приютах и подумала: «А есть ли шанс у слепого пса из приюта найти новый дом?» Меня так шокировала слепота собственной собаки, что я почти перестала нормально спать из‑за мыслей о ней. Спустя две недели нервных терзаний я написала в первый попавшийся на глаза приют, и «Ржевка» ответил, что у них есть слепой пес. Важно отметить, что единственным условием было, чтобы это был мальчик, потому что с девочками моя полуслепая собака не дружит ни при каком раскладе. Два раза я ездила в приют, общалась с кинологом, а на третьи выходные забрала Черныша домой. Он уже немолодой и полностью ослепший. Его порода — метис, возможно, кто‑то в его роду был овчаркой. Ему 10–11 лет, в приюте он провел около четырех лет, потом попал ко мне, и уже больше года мы живем вместе. До этого его судьба неизвестна, но я предполагаю, что у него была скитальческая жизнь. Поначалу было безумно страшно — у меня не было знаний про то, как познакомить собак и адаптировать их к совместной жизни. Я регулярно звонила кинологу, и казалось, что ничего не получается, что я нахожусь в каком‑то отчаянии. Но это, скорее, был панический страх, который достаточно быстро прошел. Черныш практически такой же пес, как и все. Однако с ним нужно больше разговаривать, чтобы он чувствовал присутствие хозяина. Хотя, мне кажется, что если хозяин души не чает в своем питомце, то это постоянный диалог с ним. Поэтому никаких специальных навыков для общения со слепой собакой иметь не нужно.

Черныш не доставляет никаких неудобств. Единственное, что он не сделает, — не принесет мячик или палочку. Игрушки ему абсолютно безразличны, но это не тот нюанс, который накладывает негативный отпечаток на жизнь с собакой. Он очень классно запоминает обстановку помещений, расположение вещей, понимает и выполняет команды — навигация развита исключительно. Мы гуляем два раза в день на большом шикарном поле рядом с домом, Чернышу там очень нравится. Не могу сказать, что он проявляет особое внимание к другим собакам, и тем более агрессию. Если пес идет молча, то Черныш тоже пройдет мимо. Людей, которых Черныш успел узнать за этот год, он всегда радостно встречает у двери, виляет хвостом, гавкает и иногда даже запрыгивает лапами — он действительно социальный и компанейский пес. Когда моя первая собака ослепла, были люди, c которыми я минимизировала общение из‑за того, что они сказали: «Да не мучайся, усыпи ее». Про вторую собаку я им вообще не стала рассказывать, но я хочу выразить большую благодарность своей семье. Им было так же страшно, как и мне, но они отнеслись к решению взять слепого пса с пониманием.

Мама поехала со мной в приют забирать Черныша и всю дорогу обратно держала его за лапу, рассказывала ему, что происходит за окном, потому что ей было жалко, что он ничего не видит.

Хотелось успокоить его и рассказать, что все в порядке. Сейчас я очень счастлива, что мне удалось стать хозяином такого доброго и верного пса. Слепота Черныша — это нюанс, который никак не влияет на нашу с ним жизнь.

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«Триша очень сильно тянется к человеку, любит, когда ее гладят, и сама ласкается» Мария, взяла из приюта «Брошенный ангел» кошку Тришу без лапы

Тришу я взяла случайно — все потому, что она лечилась в той же клинике, где моя старшая кошка проходила курс химиотерапии. Однажды я приехала к ветеринару, и администратор клиники рассказала мне про Тришу. Я сразу влюбилась в нее, потому что мне нравятся трехцветные и зеленоглазые кошки, а она идеально вписывалась в этот формат. Моя старшая кошка достаточно проблемная, она носитель нехорошей кошачьей инфекции, поэтому я была не лучшим кандидатом на хозяйку Триши. Но других желающих не нашлось, и скоро я забрала ее домой. Триша живет у меня с 17 января, предположительно ей два-три года. Кошке было тяжело привыкнуть к отсутствию лапы — первое время она расстраивалась, было видно, что она не понимает, почему у нее не получается сделать то, что хочется. Спустя пару месяцев Триша привыкла, и теперь травма практически не мешает ей жить. Во время ходьбы она хромает, но хромота практически незаметна, если она бежит. Единственное, в чем Триша ограничена, — в прыжках. Она может запрыгнуть на диван, но на подоконник уже нет. Поэтому я поставила к окну журнальный столик, чтобы она могла забираться наверх и глазеть на голубей. Триша скачет, играет, гоняет старшую кошку, кусает меня — у нее все прекрасно. Старшая очень спокойная и флегматичная, всегда снисходительно воспринимала появление других кошек в доме, а Триша ее конкретно задирает, характер у нее такой. Триша явно была домашняя — ее либо выкинули после того, как она травмировала лапу, либо она выпала из окна, неизвестно. Я не думаю, что травма сказалась на характере. Вероятнее всего, задиристое поведению связано с тем, что ее приучили так общаться в детстве. Однако она очень сильно тянется к человеку, любит, когда ее гладят, и ласкается. Сейчас я работаю на удаленке, и она целыми днями сидит на кресле рядом, спать она тоже предпочитает со мной. Если бы она не гоняла старшую кошку, то вообще никаких проблем не было бы.

Когда я решила взять кошку без лапы, получила очень много удивления со стороны. Это была своеобразная проверка моего окружения на человечность.



Кто‑то воспринял эту новость спокойно и согласился со мной, а кто‑то звонил и говорил: «Да ты что?! Возьми лучше маленького котеночка, зачем тебе эти проблемы?» Причем эти люди активно пытались навязать свое мнение, но в данном случае это было бесполезно.

Александра Пряхина, инструктор по дрессировке собак, зоопсихолог-консультант В уходе за такими животными однозначно есть особенности, но инвалидность бывает разная, и сложность зависит от травмы. Например, если собаке ампутировали лапу и все зажило, то зачастую это не доставляет никаких хлопот. Питомцы справляются с передвижением на трех лапах, но при желании можно сделать протез. Тем не менее хозяин должен учитывать, что из‑за отсутствия одной конечности у животного увеличивается нагрузка на другие, поэтому необходимо контролировать питание и задуматься о фитнесе для питомца — это сейчас популярно, а выбор ухода обширен и доступен каждому. Если есть проблемы с позвоночником, то ситуация осложняется: чаще всего такие животные не могут контролировать поход в туалет, но для них предусмотрены подгузники. Еще усиливается нагрузка на внутренние органы, возникает риск образования пролежней, появляется необходимость обрабатывать с грумером место под подгузником в случае, если животное пушистое. Кроме того, его нельзя оставлять одного надолго, потому что необходимо менять подгузник раз в четыре часа. Питомец с такими проблемами требует значительных ежедневных вложений как моральных, так и финансовых. При этом, если человек захочет поехать в отпуск, ему будет сложнее найти няню, потому что не у всех есть навыки ухода за животными-инвалидами.

Соответственно, если вы взяли такое животное, то должны осознавать всю ответственность. Действовать и дарить что‑то необходимо из состояния изобилия.

Для того, чтобы ухаживать за животными с инвалидностью, у вас должны быть ресурсы, временные, моральные и финансовые. Нужно исходить не из состояния жалости, а из того, что вы дарите питомцу новую и хорошую жизнь. Животное, в свою очередь, достаточно быстро адаптируется под возможности тела, поэтому не будет ощущать себя «ущербным». Задача хозяина — не давать питомцу чувствовать себя каким‑то не таким.

Не стоит забывать, что инвалидность бывает разная, поэтому мы не можем объединить животных с особенностями здоровья в одну группу. Нужно быть готовым, что придется воспитывать питомца, отталкиваясь от его особенностей. Если он глухой, то вся коммуникация будет нацелена на касания, вибрации по полу и другие тактильные способы. В таком случае нужно общаться на доступном языке. При эпилепсии хозяин должен следить за ритмом дня, чтобы не было стрессовых ситуаций, проверять здоровье у ветеринара и, возможно, давать лекарства. Главное — научиться всему, это не сложно, просто другое. Нужно понимать, что животное с особенностями может потребовать больше финансовых вложений, при этом оно подарит столько же положительных эмоций, как и здоровое животное. Как правило, питомцы не считают свои физические особенности тем, что мешает радоваться жизни. Если человек будет относиться к нему как к полноценному, то оно и будет себя так ощущать. Если у потенциального хозяина не было опыта общения с животными-инвалидами, стоит заранее посоветоваться с проверенным ветеринаром и специалистом по поведению, чтобы понять, что его ждет.

Я не могу сказать, что нужно слепо брать животных-инвалидов и не бояться сложностей, нужно взвешивать все. Я дрессировала много собак с ампутированными конечностями и даже [с ампутированной] мордой, и они вели себя абсолютно обычно: перепрыгивали препятствия, приносили мячик. Здесь не нужно руководствоваться страхом, гораздо логичнее получить консультацию специалиста или знакомых, у которых есть такие питомцы. Существует много ветеринаров, кинологов, фелинологов (зоологи, изучающие анатомию и физиологию кошек. — Прим. ред.), у специалистов есть посты о том, как взаимодействовать с животными-инвалидами. Все намного проще, чем кажется. Иногда можно выяснить, готовы вы или нет, одним звонком специалисту и рассказом, какой образ жизни вы ведете. Не каждому нужна собака дома, но каждой собаке нужен дом. Животные с особенностями тоже хотят жить счастливо, и если человек, который читает этот текст, готов подарить хорошую жизнь особенному животному, не нужно утопать в собственных страхах . Есть семьи, в которых пес будет обузой, и люди должны это четко разделять.

Для того, чтобы наиболее быстро адаптировать животное с особенностями к новой жизни, лучше всего обратиться к специалисту по поведению. Но есть ряд правил, которые касаются любых питомцев. Первое, что нужно, — не ставить высоких требований. Хозяин должен понимать, что животное проходит адаптационный период, который в среднем длится около месяца-двух. В это время оно может вести себя не совсем естественно — возможно, будет просыпаться раньше, чаще подходить к хозяину, периодически ходить в туалет не в том месте. Нужно дать возможность влиться в быт семьи и максимально оградить его от стресса. В первую очередь у животного должно быть свое место в доме, где оно сможет отдыхать. Оно не должно быть изолировано, ему следует находиться в точке, откуда можно наблюдать за людьми, но не мешаться под ногами.

Питомец должен понимать, что у него есть возможность пойти и отдохнуть, потому что первое время будет много информации, он будет подстраиваться под ритм жизни семьи, изучать повадки.

Второе, что важно отметить, — понятный распорядок дня. Нужно регулярно кормить питомца и гулять с ним в одно время. Хорошая рекомендация для тех, кто берет животное, в том числе и инвалида, — разделить отпуска. Например, первые две недели месяца в отпуске находится жена, и она полностью посвящает себя знакомству с питомцем, а потом ее заменяет муж. Так питомцу будет комфортнее приспособиться к новой жизни и хозяевам. Кроме того, человеку нужно узнать, в каких условиях содержалось животное до того, как попало к нему, и постараться сохранить их хотя бы на первое время. А именно — время прогулок и тип питания. Это необходимо в период адаптации, чтобы снизить стресс.