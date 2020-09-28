Сейчас в России живут от 14 до 23 миллионов беспризорных собак и от 7 до 40 миллионов кошек. Не всем везет попасть в приют или найти хозяев. «Афиша Daily» поговорила со специалистами благотворительного фонда «РЭЙ» о том, откуда на улице берутся животные, как можно сократить их количество и помочь им.

Как животные оказываются на улице Галина Новак Координатор просветительской программы благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ»

Животное могли выбросить, и насколько бы серьезной ни была причина (переезд, аллергия, рождения ребенка), факт остается фактом: бывший питомец оказался на улице, потому что хозяева приняли осознанное решение от него избавиться.

Возможно, питомца потеряли и не смогли найти, либо он сбежал и не сумел вернуться домой.

Хозяин умер либо не по своей воле оказался вне дома — например, попал в больницу. Так как службы, которая бы взяла на себя заботу о животном, в большинстве стран нет, питомец оказывается на улице, если родственники хозяина или соседи не забрали его себе.

Хозяин отпускает питомца гулять самостоятельно. Таких животных часто внешне очень сложно отличить от бездомных, произойти с ними может что угодно, и нередко они служат причиной появления котят и щенков на улице.

Животное родилось на улице. В большинстве случаев именно человек несет ответственность за появление бездомных животных. А поэтому стоит обращаться прежде всего к человеку.

Как закон о защите животных действует в России Антонина Белоглазова Координатор проектов благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ» В декабре 2018 года в России был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Это первый закон в нашей стране, который регулирует права животных. Он затрагивает не только домашних питомцев, но и индустрию развлечений: обычные и контактные зоопарки, океанариумы, а также содержание животных в местах общественного питания. Но этот закон не предусматривает наказания за его неисполнение: нет ни штрафов, ни арестов. Сейчас в нашей стране имеет силу только статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которую ужесточили несколько лет назад после случая с «хабаровскими живодерками». Однако, как показывает практика, правоохранительные органы работают по этой статье с большим нежеланием. Приходится добиваться, чтобы было возбуждено уголовное дело.



Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, то можете обратиться в полицию, к участковому или написать коллективную жалобу в прокуратуру — чем больше заявлений поступит, тем выше шанс, что этим делом займутся.

Также есть местные законы и постановления, регулирующие права животных в конкретном регионе. Например, в Москве это информационное письмо Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщающее о возможности обитания кошек в подвалах (в случае замуровывания продуха необходимо обращаться в ЖКХ и далее в Управу района), или Кодекс города Москвы, который регулирует содержание животных в мегаполисе.

Какие меры принимать, чтобы сократить количество бездомных животных Важно ответственно относиться к заведению животного. Понимать, что это живое существо с характером, а не игрушка. Вы берете его на долгие годы, каждый день нужно уделять ему время, внимание, силы. Неожиданная аллергия, переезд или нехватка денег? Это серьезные проблемы, но всегда есть альтернативы улице, ведь родители оставляют детей в центрах социальной помощи и детских домах только в самых крайних случаях . И никогда не выгоняют на улицу. Да, приют, к сожалению, тоже не лучшее решение. Необходимо предпринять меры, чтобы животное не потерялось: адресник у собак и кошек (даже совершенно домашние питомцы могут прошмыгнуть между ног, когда дверь подъезда будет открыта), подходящая шлейка или ошейник для прогулок, чипирование. Не стоит путать чип с GPS-маячком: первый не покажет, где находится ваше животное, но сможет помочь идентифицировать его и вернуть вам. По сути, это аналог человеческого паспорта или водительских прав. Зато у чипа не сядет батарейка в отличие от маячка. У него вообще ее нет, это всего лишь крошечная микросхема, которую вводят животному под кожу в области лопаток с помощью специального шприца. У каждого чипа есть свой уникальный номер, который заносится в международную базу. Но чипирование — не панацея: оно не очень развито в России, и нет гарантии, что животное просканируют. Соблюдение правил должно быть на первом месте. В шумных и людных местах собаки обязательно должны быть на поводке. Во время громких уличных празднований (особенно с салютами) следует избегать прогулок. А от побегов кошек спасают специальные сетки на окнах. Если животное пропало, полную инструкцию к действию и помощь можно найти на сайте. В случае с осиротевшим животным хозяин никак не может повлиять на его судьбу, однако и тут есть возможности. Пожилые люди договариваются с друзьями, родственниками или соседями, что они позаботятся о животном, если что‑то случится. Никто не застрахован от случайных происшествий, и, если у вас дома есть животное, подумайте, кто сможет за ним присмотреть. Можно вложить в кошелек или паспорт карточку «Мой питомец один дома. Если я заболею или пострадаю, пожалуйста, позвоните по этому номеру телефона». Ответственный хозяин не будет выпускать животное гулять в одиночку в большом городе. Да, собаки и иногда кошки хотят побегать, поесть травки и посмотреть, что происходит на улице. Для этого есть поводок, шлейка и хозяин. Ведь никто не отпустит двухлетнего ребенка одного на улицу, каким бы самостоятельным он ни был. Как показывает практика, рано или поздно с животным на свободном выгуле что‑то случается: они просто пропадают, потому что не смогли вернуться домой, их забирают другие люди или они погибают.

Кажется, что человек не имеет отношения к рожденным на улице животным напрямую. Но большая их часть — потомки брошенных кошек и собак, которых не удалось продать или найти бесплатный дом, и они были отправлены в утиль.

Ответ на все будет один — стерилизация: простая операция по удалению репродуктивных органов, после которой животные не имеют потомства. Конечно, речь идет об оперативном вмешательстве, проведенном квалифицированными специалистами в хорошей клинике с современным оборудованием. Если делать ее, то ненужных котят и щенков станет куда меньше. У стерилизации есть немало плюсов для здоровья, и могут уйти поведенческие проблемы, которые мешают животному и хозяину жить в гармонии.

Почему важна стерилизация и какие меры работают в других странах Лев Валерьевич Голуб Ветеринарный врач, ведущий хирург, эндохирург Для уличных животных есть программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на место обитания после восстановления). После нее животные не обременены потомством, а значит здоровее и их жизнь в меньшей опасности. Им не нужно конкурировать ради поиска партнера или защиты потомства. В некоторых странах все еще применяют отстрел и усыпление для уменьшения численности бездомных животных. Помимо жестокости это еще и гораздо менее эффективно, чем стерилизация. На опустевшую территорию приходят новые животные с соседних районов, отчего популяция возрастает, а проблема становится цикличной и постоянной. При ОСВВ популяция бездомных животных снижается, а оставшиеся становятся частью опекаемой городской фауны. Есть страны, где существуют строгие правила — от штрафов за неубранные «дела», выгул без поводка и отсутствие чипа до налога на владение животным. Последнее, правда, спорно. С одной стороны, приобретение или «усыновление» животного будет менее импульсивным и обдуманным, что приучает людей к ответственности. С другой, все зависит от законодательства. В России, например, у многих несколько питомцев, и все они подобранные или спасенные. А как быть с домашними приютами? Но налог не должны вводить неожиданно, иначе страшно представить, сколько питомцев окажутся на улице .

И, конечно, в ряде стран, где идентификация животных обязательна, есть штрафы и даже уголовное наказание за брошенных животных или жестокое обращение, если удается доказать вину и причастность хозяина. Не везде и не всегда описанные меры и законы работают правильно. Однако факт остается фактом: бездомных собак нет в скандинавских странах, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, хотя сотню лет назад ситуация была совсем иной. Получается, можно постепенно снизить популяцию бездомных животных. Это не быстро, но успех зависит от всех, и особенно от тех, у кого уже есть животное или кто только планирует его завести.

Что делать, если вы встретили на улице бездомную собаку Антонина Белоглазова Координатор проектов благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ» Самое правильное, что можно сделать, — это стерилизовать и подкармливать его. Если ему не грозит опасность (недовольные жильцы, работники ЖКХ) и никто не грозится «убрать» его, то оставьте животное на месте (можно надеть ошейник со своими контактами). Если опасность есть, то лучше попытаться пристроить его в приют — не подкинуть, а обратиться за помощью, советом и просьбой принять животное или взять к себе в качестве временного или постоянного питомца. К стае собак применимо все то же. Если она агрессивная и защищает территорию, то ее необходимо поместить в приют для безопасности людей и самих собак. Нужно договориться с местным приютом, если речь о Московской области, а если вы нашли стаю на территории Москвы, то достаточно написать заявление в Управу района, после чего животных отловят и поместят в приют.

Как можно помочь бездомным животным Анастасия Попова Волонтер Бирюлевского приюта и менеджер проектов благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ»

Взять собаку или кошку из приюта

Стать волонтером в приюте. Приходить к животным, проводить с ними время.

Помогать приюту руками или умениями.

Фотографировать, ремонтировать вольеры, писать посты для социальных сетей, распространять информацию, отвезти животное в клинику или на выставку, помочь руками на одной из многочисленных выставок. Такие задачи можно найти в приложении «Помощник Рэй».

Финансово поддержать фонд, приют или конкретное животное.

Передать вещи в фонд или приют.