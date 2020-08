Если бы все были одинаковые, стремительного развития сферы могло бы и не произойти. Мне очень нравится фраза «You don't get harmony when everyone sings the same note» («Не получится гармонии, когда все поют одну и ту же ноту»).

Дарья Байбакова: Многие люди, которые приходят в НКО, наделены повышенным чувством справедливости и эмпатией. В коммерческих компаниях это тоже есть, просто из‑за специфики работы концентрация таких людей в благотворительности выше. Чтобы работать было комфортно и интересно, важно совпасть с фондом, коллегами, руководителем. В некоммерческом секторе роль руководителя НКО — очень важная. Если вы — структурный человек, которому важны планы, этапы и видение, а руководитель — харизматичный человек с более свободным и менее структурированным типом личности, работать может быть тяжело. Фонды тоже все разные. Кто‑то больше концентрируется на адресной помощи, кто‑то на системной. Какие‑то организации больше похожи на коммерческие, а в каких‑то меньше структуры и больше свободы, неформальности, импульсивных решений. Важно найти свое место.