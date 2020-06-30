1 июля пройдет финальный день голосования, на котором россияне должны определиться, менять Конституцию или нет. Специально для тех, кто все-таки решил оставить свой голос, мы составили краткую памятку: куда идти, как быть с нарушениями и где смотреть результаты выборов.

В бюллетене будет всего две опции: проголосовать либо за все поправки, либо против. Мы подробно писали, как изменится Конституция, если поправки все-таки одобрит большинство пришедших на участки.

Информация об участках есть на сайте Мосгоризбиркома или в единой справочной службе по телефону: +7 (495) 777 77 77. Для поиска вам нужен адрес прописки или номер участка, если он вам известен. Заодно вы можете проверить , есть ли вы в списке избирателей. В других регионах — например, в Петербурге — сайты местных избиркомов менее дружелюбные. Свой участок проще найти через сайт Центризбиркома . Для этого также нужно знать адрес прописки.

Можно ли проголосовать офлайн, если уже зарегистрировался на голосование через интернет?

Да. Просто приходите на участок, где вы зарегистрированы. Учтите, что 1 июля проголосовать через интернет не получится.

А как быть с пандемией?

Теоретически на участках должны быть приняты меры предосторожности. На входе всем обещают измерять температуру, а людей с подозрением на коронавирус изолируют (но при этом дадут им проголосовать). Избирателям полагается санитарный набор: перчатки, ручка, одноразовая маска. Если помещение не отвечает санитарно-гигиеническим нормам, то участок могут оборудовать на улице.

Что делать, если вы я не нашел себя в списках избирателей?

Покажите паспорт с пропиской, позволяющей голосовать на данном участке. После чего там же напишите заявление со словами «Прошу включить меня в список избирателей». После этого вас должны включить в список и выдать вам бюллетень.

Как быть, если за меня уже кто‑то проголосовал?

Сперва попытайтесь доказать комиссии, что вы точно еще не голосовали. Возможно, подпись в списке избирателей не похожа на вашу (например, из вашего паспорта). Попросите наблюдателей Что не так с наблюдателями? В этот раз наблюдателей выдвигают не партии, а общественные палаты. В некоторых случаях это становится препятствием для реального гражданского контроля за соблюдением прав избирателей. Кроме того, из‑за того что выборы длились не один день, а неделю, и вокруг бушует эпидемия, ресурсов наблюдателей может не хватать. помочь вам написать заявление, о том, что ваши права нарушили. Его должны рассмотреть сразу на месте. Если оба варианта не сработали, пишите жалобу в вышестоящую избирательную комиссию. Можете также обратиться в прокуратуру.

Я увидел нарушения, пытаюсь обратить внимание окружающих, а реакции нет. Как быть?

Можно сообщить о них на «Карту нарушений» движения «Голос». У него же есть много юридической информации на все случаи жизни.

Я проголосовал. Как узнать результаты?

Уже после голосования и объявления предварительных результатов попробуйте зайти в систему «ГАС Выборы». Там найдите через форму поиска интересующий вас регион и нужные выборы (часто в один день проходят несколько голосований). Там же вы можете узнать о явке избирателей.

По закону подсчет голосов может длиться не более пяти дней, а результаты голосования должны стать известны не позже чем через три дня после окончания подсчета голосов. То есть о том, с какой Конституцией мы будем с вами жить, станет известно не позже 9 июля.