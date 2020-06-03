Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. «Афиша Daily» разобралась, как оно будет проходить и о каких поправках нужно узнать перед тем, как отдать свой голос.

Как будет проходить голосование

Когда?

Голосовать можно будет в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Все эти дни избирательные участки будут работать в обычном режиме, на ночь ящики обещают запечатывать.

Где?

Отдать свой голос можно на избирательном участке по месту прописки. Адреса участков есть на сайте ЦИК. Если вы хотите проголосовать, но находитесь в другом городе, подайте заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ до 21 июня.

Дистанционного электронного голосования по всей России не будет, эту систему собираются ввести максимум в трех регионах, в каких именно — пока неизвестно.

Если по каким‑то причинам нет возможности выйти из дома, человек может подать заявление через «Госуслуги» или позвонить на избирательный участок. Тогда члены комиссии придут к нему домой с ящиком для голосования.

А это безопасно?