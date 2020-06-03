Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. «Афиша Daily» разобралась, как оно будет проходить и о каких поправках нужно узнать перед тем, как отдать свой голос.
Как будет проходить голосование
Когда?
Голосовать можно будет в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Все эти дни избирательные участки будут работать в обычном режиме, на ночь ящики обещают запечатывать.
Где?
Отдать свой голос можно на избирательном участке по месту прописки. Адреса участков есть на сайте ЦИК. Если вы хотите проголосовать, но находитесь в другом городе, подайте заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ до 21 июня.
Дистанционного электронного голосования по всей России не будет, эту систему собираются ввести максимум в трех регионах, в каких именно — пока неизвестно.
Если по каким‑то причинам нет возможности выйти из дома, человек может подать заявление через «Госуслуги» или позвонить на избирательный участок. Тогда члены комиссии придут к нему домой с ящиком для голосования.
А это безопасно?
Голосование будет проходить не только в помещениях, но и на территориях школ или во дворах, чтобы минимизировать риск заражения. На участках будет находиться не больше восьми-десяти человек в час. Потоки входящих и выходящих обещают развести. Всем пришедшим обещают выдавать защитные маски, перчатки и одноразовые ручки.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации участникам голосования
Заходя в кабину для голосования, не надо касаться ее стенок и находиться в ней в течение длительного времени.
Ожидая своей очереди, необходимо соблюдать дистанцию 1,5–2 метра.
Маску придется на время снять для идентификации личности, при этом паспорт передавать в чужие руки не нужно.
В месте для голосования рекомендуется находиться не более 15 минут.
На выходе использованные одноразовые маску и перчатки нужно выбросить и повторно обработать руки антисептиком.
Что будет в бюллетене?
Отдельных пунктов для каждой поправки в бланке не будет, проголосовать можно только за весь пакет сразу. В бюллетене всего один вопрос: «Одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ?» И два варианта ответа: «Да» и «Нет».
Основные поправки, о которых нужно вспомнить перед голосованием
О власти
Сроки Владимира Путина «обнулятся» — он получит возможность баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах.
Одно и то же лицо больше не сможет занимать пост президента более двух раз.
Бывшие президенты будут неприкосновенны. Они могут лишиться неприкосновенности только по инициативе Госдумы или решению Верховного суда.
Конституционный суд сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает, что их решение противоречит основам публичного правопорядка РФ.
Человек, у которого когда‑либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты.
Президент после консультации с Совфедом сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов и представлять новые кандидатуры. Также у него появится возможность увольнять премьера, не отправляя при этом в отставку все правительство.
Председатель правительства сможет предлагать министров на утверждение Госдуме, после чего президент должен будет подписать указ о их назначении — он не вправе оспорить решение Госдумы.
Президент будет сам определять структуру федеральных органов исполнительной власти и вносить в нее изменения. Это значит, что президент будет решать, какие органы власти подчиняются ему, а какие — председателю правительства.
Президент сможет отстранить председателя и назначить нового, даже если Госдума трижды отклонила его кандидатуру. При этом новый премьер не имеет права представлять предложения об изменении структуры исполнительной власти.
Президент будет назначать больше членов Совета Федерации, а после своей отставки, если захочет, сможет сам войти в его состав.
Государственные и муниципальные должности не смогут занимать люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство.
В структуре власти появится Госсовет, который займется определением направлений внутренней и внешней политики, а также социально-экономического развития государства.
Состав Конституционного суда сократится с 19 судей до 11.
О ценностях
Брак — это союз мужчины и женщины. Совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях.
Появится упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Также в поправках упоминается о защитниках отечества: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
Новая Конституция будет включать в себя такое упоминание детей: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Русский народ, как и язык, объявят государствообразующим.
Правительство будет обязано принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, снижению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению уникального биологического разнообразия.
О социальных реформах
Государство будет гарантировать размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Индексация пенсии будет проводиться не реже одного раза в год.
Гражданам гарантируют обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.
Правительство будет обязано поддерживать институты гражданского общества, в том числе НКО и волонтерскую деятельность.