Массовые беспорядки, протесты и погромы, начавшиеся в США после убийства Джорджа Флойда затронули районы с магазинами люксовых брендов и уличной одежды. Рассказываем, как на надписи на стенах и мародерство реагируют сами марки.
Эпицентрами мародерства в Лос-Анджелесе стали улицы Фэрфакс, Родео-драйв и Мелроуз. Именно на них сосредоточены магазины люксовых брендов одежды и стритвира.
Предчувствуя волнения и беспорядки, только что открывшийся на Родео-драйв магазин Gucci был заколочен в субботу. Следом за ним специальными панелями защитились Fendi и Hermès. Витрины магазинов стали местом для антикапиталистических лозунгов, призывов к революции и высказываний против полицейского беспредела.
Тем не менее большинство брендов либо никак не высказываются по поводу погромов, либо поддерживают протестующих. Владелец бренда The Hundreds Бобби Хандредс объясняет, почему люди воруют игрушки Bearbricks и кроссовки, вместо того чтобы грабить банки: «Мы кормили детей этим дерьмом каждый день. Убеждали, что им необходимы вещи, которые им не нужны, что они ничто без бренда на спине. Мы научили их ценить худи выше их отношений, финансового образования и карьеры. Поэтому куда они побегут ночью прежде всего? Точно не в книжные».
Сникер-бутик Fight Club, в котором также продаются редкие кроссовки из частных коллекций, также был разграблен. Представители магазина опубликовали свое открытое письмо, в котором обратились к народу: «Наша собственность может быть восстановлена, наши товары могут быть заменены, а жизни [людей] нет».
Бренд Marc Jacobs не стал поддерживать протестующих длинной речью, но опубликовал фотографию вывески бутика, которую протестующие заменили именами жертв полицейского произвола.
В отличие от многих бренд 424 выразил поддержку не только словами, но и делом. Представители марки находились в районе беспорядков и раздавали людям воду. В 424 отметили, что они продолжат помогать протестующим.
После смерти Джорджа Флойда Nike запустил кампанию против расизма For once, Don’t Do It («На этот раз не делай это»). Пост с инициативой в твиттере даже репостнул главный конкурент бренда — adidas, лаконично прокомментировав: «Вместе мы движемся вперед. Вместе мы добиваемся перемен».