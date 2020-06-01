Тем не менее большинство брендов либо никак не высказываются по поводу погромов, либо поддерживают протестующих. Владелец бренда The Hundreds Бобби Хандредс объясняет, почему люди воруют игрушки Bearbricks и кроссовки, вместо того чтобы грабить банки: « Мы кормили детей этим дерьмом каждый день. Убеждали, что им необходимы вещи, которые им не нужны, что они ничто без бренда на спине. Мы научили их ценить худи выше их отношений, финансового образования и карьеры. Поэтому куда они побегут ночью прежде всего? Точно не в книжные ».