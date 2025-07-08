Граймс назвала соцсеть Х ядом

Певица Граймc раскритиковала интернет, написав об этом пост в соцсети Х.
«Окей, я полностью отключилась от социальных сетей и, возвращаясь, понимаю, что это место — и все эти места — являются ядом», — сказала музыкантка.
«Все это — театр. Довольно бледное подобие жизни», — добавила Граймс.
Ранее она уже критиковала такие платформы. «Я думаю, что находиться в социальных сетях очень вредно для здоровья, они похожи на город-призрак, полный депрессии, горечи и сексуализированных фотографий красивых женщин», — писала Граймс в X в апреле.
В марте исполнительница рассказала, что у нее диагностировали аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Граймс призналась, что также подозревает у себя дислексию, но считает самодиагностику опасной.
В конце прошлого года она занялась религией и христианством, «потому что это единственный способ перестать вейпить». «Это действительно повергло меня в философский штопор, потому что я никогда не была даже отдаленно связана с религией», — добавила она.