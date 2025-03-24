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Певица Граймс призналась, что у нее аутизм и СДВГ

Вчера в 20:09
Фото: grimes

Канадская певица Граймc рассказала в соцсети X, что у нее недавно диагностировали аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Артистка поделилась, что также подозревает у себя дислексию. При этом она выступила против самодиагностики на основе публикаций из соцсетей. Певица не согласилась с одним из постов, где утверждается, что увлеченные чтением дети могут быть склонны к диссоциации.

Граймс отметила, что считает подобную дезинформацию опасной. «Мне кажется, если бы мы знали об этом в моем детстве, я бы работала куда менее усердно, принимала таблетки, и многие из своих странных навязчивых идей и моих мотивов считались бы паталогическими», — пояснила она.

Певица добавила, что рада, что преодолела ряд трудностей, не догадываясь о своих особенностях. Она также подчеркнула, что ее симптомы СДВГ «были неизмеримо хуже», когда она не была «заядлой читательницей».

По мнению артистки, «огромный процент случаев СДВГ связан с зависимостью от экрана и дофаминергическим выгоранием». Граймс выступила против того, чтобы «патологизировать одну из лучших вещей, которые ребенок может делать, чтобы справиться с СДВГ» — чтение.

Ранее о диагностированном аутизме рассказала звезда сериала «Одни из нас» Белла Рэмси. Она поделилась, что симптомы заболевания у нее заметил коллега по шоу, чья дочь также живет с аутистическим расстройством.

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