Граймс погрузилась в христианство, чтобы перестать вейпить

Певица Граймс рассказала, что занялась религией и христианством, потому что это «единственный способ бросить вейпинг».
Граймс репостнула сообщение из аккаунта, в котором публикуются «цитаты и мысли из старых книг, которые я читаю о любви, правде и красоте». В этом сообщении «простое христианство» описывается как ряд выборов, которые либо приближают вас к Богу и к самим себе, либо отдаляют.
По ее словам, именно эта концепция в итоге привела её в религию и помогла отказаться от вейпа. Граймс отметила, идея исследовать религию — нечто совершенно новое для нее: «Это действительно повергло меня в философский штопор, потому что я никогда не была даже отдаленно связана с религией.
Например, я очень сомневалась в ней еще в первом классе, прежде чем меня познакомили с понятием „сомневаться“. Но я понимаю, что искусство само по себе, возможно, то же, что и Бог. История, которую вы рассказываете себе, очень сильна», — рассказала она.