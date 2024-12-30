Граймс погрузилась в христианство, чтобы перестать вейпить

Певица Граймс рассказала, что занялась религией и христианством, потому что это «единственный способ бросить вейпинг».

Граймс репостнула сообщение из аккаунта, в котором публикуются «цитаты и мысли из старых книг, которые я читаю о любви, правде и красоте». В этом сообщении «простое христианство» описывается как ряд выборов, которые либо приближают вас к Богу и к самим себе, либо отдаляют.

По ее словам, именно эта концепция в итоге привела её в религию и помогла отказаться от вейпа. Граймс отметила, идея исследовать религию — нечто совершенно новое для нее: «Это действительно повергло меня в философский штопор, потому что я никогда не была даже отдаленно связана с религией.