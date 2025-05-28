Нейросеть Grok внедрят в Telegram

Дуров опубликовал ролик, в котором продемонстрировал принцип работы Grok в приложении. Согласно видео, пользователи смогут общаться с чат-ботом через отдельную беседу, получать пересказ документов и чатов внутри Telegram, а также проводить фактчекинг постов, опубликованных в каналах.