Нейросеть Grok внедрят в Telegram

Администрация Telegram и компания xAI Илона Маска договорились о годовом партнерстве. Нейросеть Grok, разработанная xAI, будет интегрирована в мессенджер, рассказал его основатель Павел Дуров.
Telegram в рамках соглашения получит 300 млн долларов от компании Илона Маска, а также 50% с подписок на xAI, проданных через мессенджер.
Дуров опубликовал ролик, в котором продемонстрировал принцип работы Grok в приложении. Согласно видео, пользователи смогут общаться с чат-ботом через отдельную беседу, получать пересказ документов и чатов внутри Telegram, а также проводить фактчекинг постов, опубликованных в каналах.
В марте в Telegram появился чат-бот Grok, к которому получили доступ лишь подписчики Telegram Premium.
Илон Маск запустил Grok в ноябре 2023 года. Чат-бот изначально был встроен в приложение соцсети X. В середине февраля 2025-го вышла третья версия нейросети.