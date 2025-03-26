Чат-бот Grok появился в телеграме

Чат-бот Grok интегрировали в телеграм. Сообщение об этом появилось в аккаунте сервиса в X, им поделился Илон Маск.
В сообщении Grok говорится, что бот доступен для пользователей с премиум-подпиской без дополнительной платы. При этом в самом же аккаунте Grok утверждается, что «пока что нет официальных сообщений xAI или Telegram, подтверждающих это». У чат-бота по-прежнему нет верификационной галочки.
Сообщения о появлении Grok в телеграме начали поступать 20 марта. «Код Дурова» указывал, что чат-бот в мессенджере похож на официальный, несмотря на отсутствие галочки. Его ответы отличались от тех, что генерировал официальный Grok.
За день до этого, 19 марта, основатель Telegram Павел Дуров намекнул на возможную интеграцию нейросети.
Илон Маск запустил Grok в ноябре 2023 года. Чат-бот встроен в приложение X — пользователи могут делиться его ответами и обращаться к нему напрямую в комментариях или постах.