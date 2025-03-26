Чат-бот Grok появился в телеграме

В сообщении Grok говорится, что бот доступен для пользователей с премиум-подпиской без дополнительной платы. При этом в самом же аккаунте Grok утверждается, что «пока что нет официальных сообщений xAI или Telegram, подтверждающих это». У чат-бота по-прежнему нет верификационной галочки.