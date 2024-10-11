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Илон Маск представил роботакси

Сегодня в 09:35
Фото: Tesla

Владелец Tesla Илон Маск поделился двумя новинками компании: роботизированным такси Cybercab и беспилотным фургоном Robovan. Презентация состоялась на киностудии Warner Bros. в Голливуде, передает Bloomberg.

По словам бизнесмена, роботакси стоимостью 30 тыс. долларов появится на рынке в 2026 году, хотя Маск отметил, что он «часто слишком оптимистично смотрит на сроки».

Новинка управляется ИИ и оснащена индуктивными зарядными устройствами. Дизайн машины выполнен в металлической научно-фантастической эстетике. Маск даже сослался на классический фильм «Бегущий по лезвию», хотя, по его словам, его версия будущих лет должна быть более жизнерадостной, чем этот антиутопический нуарный фильм.

Робофургон, по словам бизнесмена, сможет перевозить 20 человек за один раз.

На событии также показали видео с роботами Optimus, в котором они заняты повседневными делами: носят посылки и поливают растения. «Optimus будут ходить среди вас. Мы сможете подойти к ним, и они вам нальют напиток», — прокомментировал Маск.

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