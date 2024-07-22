Через два года Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

В июне Маск сообщил, что несколько тысяч роботов-гуманоидов Optimus начнут работать на заводах Tesla по производству электромобилей. В скором времени роботы смогут работать почти автономно, а давать им задания можно будет устно. По его словам, в ближайшем будущем они смогут обучаться с помощью просмотра видео, как люди.