Через два года Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

Сегодня в 13:45
Фото: кадр из видео с канала Tesla/YouTube

В 2026 году Tesla планирует запустить массовое производство человекоподобных роботов, сообщил гендиректор компании Илон Маск. В следующем году устройства появятся для внутреннего пользования.

Маск назвал этих роботов «действительно полезными». В 2025-м они встанут на службу Tesla в «небольшом количестве».

В октябре 2022 года Tesla представила прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью 20 тыс. долларов. На презентации тестовый прототип без внешнего корпуса вышел на сцену, помахал зрителям и исполнил небольшой танец.

В июне Маск сообщил, что несколько тысяч роботов-гуманоидов Optimus начнут работать на заводах Tesla по производству электромобилей. В скором времени роботы смогут работать почти автономно, а давать им задания можно будет устно. По его словам, в ближайшем будущем они смогут обучаться с помощью просмотра видео, как люди.

Optimus способен переносить предметы, поливать цветы и выполнять другие рутинные задачи, а также сам ориентируется в пространстве, используя многочисленные датчики.

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