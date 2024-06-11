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Глава СКР поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой*

Вчера в 23:34
Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом рассказал телеграм-канал «Следком».

По информации СКР, в СМИ появилось видео, в котором артистка «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». О каком именно ролике речь, в ведомстве не уточнили.

Яну Троянову* включили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст тогда утверждал, что актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью решениях, а также выступала против спецоперации и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа России и ВС».

До этого из онлайн-кинотеатра «ТНТ-Premier» исчезли все проекты с Яной Трояновой*. СМИ полагали, что причиной стало интервью актрисы Юрию Дудю*.

* Юрий Дудь и Яна Троянова внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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