Глава СКР поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой*

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом рассказал телеграм-канал «Следком».
По информации СКР, в СМИ появилось видео, в котором артистка «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». О каком именно ролике речь, в ведомстве не уточнили.
Яну Троянову* включили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст тогда утверждал, что актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью решениях, а также выступала против спецоперации и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа России и ВС».
До этого из онлайн-кинотеатра «ТНТ-Premier» исчезли все проекты с Яной Трояновой*. СМИ полагали, что причиной стало интервью актрисы Юрию Дудю*.
* Юрий Дудь и Яна Троянова внесены Минюстом в реестр иноагентов.