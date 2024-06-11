Глава СКР поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой*

Яну Троянову* включили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст тогда утверждал, что актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью решениях, а также выступала против спецоперации и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа России и ВС».