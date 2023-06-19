«ТНТ-Premier» удалил из онлайн-кинотеатра проекты с Яной Трояновой

В «ТНТ-Premier» ситуацию не прокомментировали. СМИ полагают, что все дело в интервью, которое Яна Троянова дала Юрию Дудю*. В нем она раскритиковала военную операцию, действия российских властей, рассказала об участии в митингах и о поддержке Алексея Навального. Также она сообщила, что перед съемками последнего сезона «Ольги» продюсеры сериала просили ее отказаться от участия в политических акциях.