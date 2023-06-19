«ТНТ-Premier» удалил из онлайн-кинотеатра проекты с Яной Трояновой

Из онлайн-кинотеатра «ТНТ-Premier» исчезли все серии шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. На это обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».
По его данным, серии были доступны еще утром, а сейчас к ним доступа нет. При попытке зайти на страницу шоу сайт выдает ошибку 404. Появляется надпись: «Что могло случиться? Ссылка, на которую вы нажали, возможно, устарела и больше не работает. Вы случайно набрали неверный адрес страницы».
Телеграм-канал «Культовые русские сериалы» заметил, что та же участь постигла и другие проекты с Яной Трояновой: комедию «Конец фильма» и телешоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», которое вела актриса, тоже убрали с Premier.
В этом убедился и редактор «Афиши Daily», а также обнаружил, что из онлайн-кинотеатра пропала документалка о том, как снималась «Ольга». По всей видимости, речь идет об удалении всех проектов с Яной Трояновой.
В «ТНТ-Premier» ситуацию не прокомментировали. СМИ полагают, что все дело в интервью, которое Яна Троянова дала Юрию Дудю*. В нем она раскритиковала военную операцию, действия российских властей, рассказала об участии в митингах и о поддержке Алексея Навального. Также она сообщила, что перед съемками последнего сезона «Ольги» продюсеры сериала просили ее отказаться от участия в политических акциях.
*Юрий Дудь внесен Минюстом в список иностранных агентов.