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Яну Троянову и The Moscow Times включили в реестр иноагентов

Дарья Мельникова
Вчера в 21:07

Минюст включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times. Об этом говорится на сайте ведомства.

В список также попали:

— бывший главред программы «Кто хочет стать миллионером?» и «Проверено.Медиа» Илья Бер;
— основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин;
— журналист Александр Морозов;
— владелец VPN-сервиса HideMyName, организация Hidemy.network Ltd.

Троянова, по мнению Минюста, распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью решениях, а также выступала против спецоперации и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа России и ВС».

Бер, как уточняет министерство, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

По данным Минюста, The Moscow Times, Морозов и Свердлин негативно высказывались в отношении спецоперации, формировали негативный образ России, принимали участие в создании материалов иноагентов и другое.

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