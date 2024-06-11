Пятый сезон «Пацанов» станет финальным

«Про свой последний сериал „Сверхъестественное“ я обещал, что точно будут пять сезонов, а потом эта хрень затянулась на 15. Так что в основном я намерен держать рот на замке, но с творческой точки зрения пять — это хорошее круглое число», — сказал тогда продюсер.