Пятый сезон «Пацанов» станет финальным

Пятый сезон «Пацанов» станет последним для сериала. Об этом объявил шоураннер Эрик Крипке в преддверии премьеры четвертого сезона шоу, которая состоится 18 июня.
«Премьерная неделя 4-го сезона „Пацанов“ — самое время объявить: 5 сезон будет финальным!», — написал он на своей странице в соцсети X, сопроводив пост скриншотом отредактированной копии сценария финала 4-го сезона.
«Я давно планировал это, нужно было лишь получить одобрение от „Vought“. Я очень рад наконец довести эту историю до кровавой, эпической, смачной кульминации. Смотрите 4-й сезон уже через 2 дня, потому что конец уже начался!», — заявил Крипке.
О том, что 5-й сезон «Пацанов» может стать завершающим, Крипке говорил еще в 2020 году, но отметил, что «не хочет давать точных прогнозов».
«Про свой последний сериал „Сверхъестественное“ я обещал, что точно будут пять сезонов, а потом эта хрень затянулась на 15. Так что в основном я намерен держать рот на замке, но с творческой точки зрения пять — это хорошее круглое число», — сказал тогда продюсер.
Действие сериала, основанного на одноименном комиксе Гарта Энниса, происходит в мире, управляемом корпорацией Vought, и рассказывает о битве между супергероями и группировкой «Пацаны» — персонажами, чьи жизни были разрушены всеми обожаемыми сверх-людьми.
Главные роли в шоу исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти.
«Пацаны» — один из самых успешных проектов Amazon Prime, тепло встреченный зрителями и критиками. Популярность сериала привела к созданию двух спин-оффов, один из которых — «Поколение „Ви“» — в конце прошлого года продлили на второй сезон.