«Никто в истории так не ошибался»: «Пацанов» могут продлить дольше пятого сезона

Общаясь с подписчиками в твиттере в 2020 году, он говорил, что «приблизительная идея — сделать всего пять сезонов». «Но я не хочу давать точных прогнозов. Про свой последний сериал „Сверхъестественное“ я обещал, что точно будут пять сезонов, а потом эта хрень затянулась на 15. Так что в основном я намерен держать рот на замке, но с творческой точки зрения пять — это хорошее круглое число», — говорил продюсер тогда.