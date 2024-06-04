«Никто в истории так не ошибался»: «Пацанов» могут продлить дольше пятого сезона

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке не стал отрицать, что сериал могут продлить и после пятого сезона. Его слова опубликовало издание Inverse.
Общаясь с подписчиками в твиттере в 2020 году, он говорил, что «приблизительная идея — сделать всего пять сезонов». «Но я не хочу давать точных прогнозов. Про свой последний сериал „Сверхъестественное“ я обещал, что точно будут пять сезонов, а потом эта хрень затянулась на 15. Так что в основном я намерен держать рот на замке, но с творческой точки зрения пять — это хорошее круглое число», — говорил продюсер тогда.
Сейчас же, когда Amazon заказал пятый сезон еще до выхода четвертого, Крипке стал еще строже относиться к таким обещаниям.
«С тех пор я научился не называть точного числа сезонов как человек, который, и это без преувеличения, буквально чаще всех в истории развлечений ошибается в том, сколько сезонов должно быть в его шоу», — сказал он журналистам Inverse.
«За всю историю человечества никто так не ошибался в том, сколько сезонов продлится их шоу, как этот парень перед вами. Так что я не собираюсь повторять эту ошибку дважды. Когда в Книгу рекордов Гиннесса внесут имя человека, который хуже всех оценил шансы продолжения его сериалов, там на странице буквально будет стоять моя фотография», — подчеркнул Крипке.
В Prime Video также не ждут скорого окончания сверхуспешного сериала. Руководитель подразделения Amazon Вернон Сандерс в разговоре с Entertainment Weelkly отмечал, что у Крипке «уже много лет есть видение того, к чему все это приведет, и мы постоянно говорим о том, что будет дальше».
«Так что говорить о чем‑либо, кроме как о том, что мы верим в Эрика, наверное, преждевременно, и, если Эрик заинтересован в продолжении истории, мы будем первыми в очереди, чтобы поработать с ним над этим», — отметил глава стримингового отделения.