«Поколение „Ви“» продлили на второй сезон

«Сценаристы уже работают над новым сезоном — второй сезон будет диким, со всеми поворотами, сердцем, сатирой и взрывами гениталий, которые вы привыкли ожидать от этого сериала», — обещают шоураннер Мишель Фазекас и исполнительный продюсер Эрик Крипке.
«Расширение вселенной „Пацанов“ за счет такого смелого сериала, как „Поколение ‚Ви‘“, оказалось невероятным шагом для нас и наших замечательных партнеров из Sony», — говорит Вернон Сандерс, глава телевизионного подразделения Amazon MGM Studios, анонсируя новый сезон.
«С самой первой встречи с шоураннерами Мишелем Фазекасом и Тарой Баттерс, а также Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном мы поняли, что „Поколение ‚Ви‘“ поменяет мир проекта. Их бескомпромиссный подход — именно то, что нравится зрителям, и он помог „Поколению ‚Ви‘“ стать сериалом № 1 на Prime Video более чем в 130 странах», — добавляет представитель студии.
«„Поколение ‚Ви‘“ — самый покупаемый оригинальный сериал Prime Video в 2023 году, и мы рады, что наш невероятный актерский состав и съемочная группа расскажут еще больше смелых и дерзких историй нашим зрителям», — заканчивается его речь.
Действие сериала происходит в Университете Годолкина, учебном заведении для супергероев во вселенной «Пацанов». Его герои борются за популярность и хорошие оценки, но вместе с тем обнаруживают, что в стенах альма-матер происходит нечто зловещее и ужасное.
На Rotten Tomatoes рейтинг многосерийного комедийного боевика составляет 97%, Metacritic дает ему более скромную оценку в 73 балла. Критики сходятся во мнении, что спин-офф «Пацанов» получился дерзким, кровавым и смешным на уровне оригинала.