«Поколение „Ви“» продлили на второй сезон

«С самой первой встречи с шоураннерами Мишелем Фазекасом и Тарой Баттерс, а также Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном мы поняли, что „Поколение ‚Ви‘“ поменяет мир проекта. Их бескомпромиссный подход — именно то, что нравится зрителям, и он помог „Поколению ‚Ви‘“ стать сериалом № 1 на Prime Video более чем в 130 странах», — добавляет представитель студии.